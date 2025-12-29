Předplatné
20 nejživějších diskusí roku 2025: Drahé nabíjení vzbudilo vášně

Ioniq 9 nemá zrovna nízkou spotřebu, když ho používáte jako normální auto včetně volby rychlosti pro dálniční jízdu
Vysoká aktivita diskutérů pod články je standardem a velmi nás těší, některé články si však přesto vysloužily více pozornosti než jiné.

U všech článků, které vydáme na Auto.cz, máte vy, čtenáři, možnost sdílet svůj názor prostřednictvím diskuse. Některé články však vyvolají diskusi živější než jiné a sem tam se stane, že ať už my tématem či jeho zpracováním, nebo některý z vás kontroverzním komentářem vzbudí velké vášně.

Končící rok na tom nebyl jinak a ze záplavy průměrných diskusí jich pár vystřelilo na špici. Nejvíce se to povedlo článku, v němž Marek Bednář popisoval, jak se mu podařilo utratit několik tisíc korun za pouhý týden intenzivního provozu elektromobilu „svým“ stylem, tedy s vysokým nájezdem kilometrů během pár dnů, aniž by bylo možno ho nabíjet přes noc.

V tomto článku jste reagovali celkem 408krát a zajistili jste mu tak první místo s náskokem. Na dalších příčkách se umístily další různě kontroverzní zprávy a samozřejmě i řada testů.

PořadíČlánekPočet příspěvků
1.Levné cestování elektromobilem? Týden mě stál, skoro jako bych jezdil s V12408
2.Už teď počítají automobilky emisní pokuty v miliardách. Buď ony, nebo zavřou továrny318
3.Mýty a realita o elektromobilitě: Jak elektrická auta vidí Češi?301
4.Více než polovina nově prodaných aut v Evropě je elektrifikovaných. Roste i Česko259
5.Dvacetileté ojeté elektromobily budou realitou. Degradace baterií není tak hrozná, tvrdí studie252
6.Německý kancléř cupuje další nesmyslný návrh EU. Prý absolutně neodpovídá realitě250
7.Historie se opakuje. Německé automobilové továrny se mění na zbrojní231
8.Elektromobily zase frčí. Prodeje v EU stoupají, nejvíce pak v Česku229
9.Donald Trump škrtá v elektromobilních plánech. Z dobrého důvodu228
10.Lidé už nechtějí manuální převodovky. Vyhovují hlavně jedné skupině řidičů221
11.Američané obracejí a vracejí lidem velké osmiválce. Teď je slíbili oblíbeným jeepům220
12.Výsledek voleb pro řidiče v Česku: Změní něco Babiš, Turek a Okamura? Reálně spíše ne216
13.Registrace elektromobilů v ČR za 1. pololetí 2025: Je tu nový král. Tesla bez dotací ostrouhala216
14.Manuál jako modla? Kdepak, Evropané o něj stojí čím dál méně214
15.160.000 km a baterie téměř jako nová. Volkswagen ID.3 boří jeden z mýtů elektromobility212
16.Skok v emisních limitech přichází. Hrozící sankce jsou extrémní204
17.40 % Američanů by si koupilo čínské auto. A co vy?199
18.Spalovací motory zachráněny? EK chce zrušit zákaz, zas tak moc se ale neradujme198
19.Audi chce spalovací motory vyrábět nejméně do roku 2035. Nedávno přitom tvrdilo něco jiného197
20.Výkon sporťáku v rodinném elektromobilu. Přijíždí Tesla Model Y Performance194
Platné k 19.12.2025

Zdroj: Autorský článek

