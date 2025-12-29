20 nejživějších diskusí roku 2025: Drahé nabíjení vzbudilo vášně
Vysoká aktivita diskutérů pod články je standardem a velmi nás těší, některé články si však přesto vysloužily více pozornosti než jiné.
U všech článků, které vydáme na Auto.cz, máte vy, čtenáři, možnost sdílet svůj názor prostřednictvím diskuse. Některé články však vyvolají diskusi živější než jiné a sem tam se stane, že ať už my tématem či jeho zpracováním, nebo některý z vás kontroverzním komentářem vzbudí velké vášně.
Končící rok na tom nebyl jinak a ze záplavy průměrných diskusí jich pár vystřelilo na špici. Nejvíce se to povedlo článku, v němž Marek Bednář popisoval, jak se mu podařilo utratit několik tisíc korun za pouhý týden intenzivního provozu elektromobilu „svým“ stylem, tedy s vysokým nájezdem kilometrů během pár dnů, aniž by bylo možno ho nabíjet přes noc.
V tomto článku jste reagovali celkem 408krát a zajistili jste mu tak první místo s náskokem. Na dalších příčkách se umístily další různě kontroverzní zprávy a samozřejmě i řada testů.
