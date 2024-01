Čína zaplavuje svět auty. Za rok 2023 se stane jejich největším exportérem

Druhé nejlidnatější zemi do karet hraje rostoucí obliba elektrických aut i ruská invaze na Ukrajinu. Díky tomu se vůbec poprvé v historii stane největších exportérem nových aut, když předběhne dosud suverénní Japonsko.

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Tohle heslo známe snad všichni. V automobilovém průmyslu by uplatnění našlo především v Číně, která se ještě na konci minulé dekády ani zdaleka nemohla vyrovnat zavedené konkurenci z Evropy, Spojených států, Japonska a Jižní Koreje.

Jenže elektromobilita hodila do zavedených pořádků vidle a někdejší outsidery vystřelila ke hvězdám. Dnes situace tedy vypadá tak, že automobilky se stoletou tradicí svým způsobem bojují o život, protože minimálně po stránce rychlosti vývoje za neznámými, o to však dravějšími čínskými značkami zaostávají o několik let.

To se odráží také na tempu exportu čínských automobilek. Jestliže dosud téhle oblasti dlouhodobě vládlo Japonsko, za uplynulý rok jej na pomyslném trůnu největšího exportéra vystřídá právě Čína. Ta totiž za prvních jedenáct měsíců roku 2023 dokázala do světa vyvézt 4,41 milionu automobilů, což představuje meziroční nárůst o výrazných 58 %. Japonsko za tutéž dobu dokázalo exportovat o patnáct procent aut více než předloni, výsledných 3,99 milionu vozů na Čínu však nestačí.

Na vzestupu druhé nejlidnatější země světa se pozitivně podepsaly zejména dvě země. Tou první je Mexiko, kam od ledna do listopadu 2023 směřovalo 330 tisíc automobilů (meziročně o 71 % více). Druhou je nepřekvapivě Rusko, které krvavou válkou na Ukrajině přišlo o oficiální příliv vozů západní produkce. Výpadku ovšem využili právě Číňané, kteří do Ruské federace dodali 730.000 automobilů a ještě posílili její závislost na druhé největší světové ekonomice.

V rámci čínského exportu se ovšem nejedná pouze o auta tamních značek. Z Číny totiž do světa vyjíždějí také například BMW iX3, některá volva či Tesly 3 a Y, přesto síla místních značek narůstá. Za pozornost stojí zejména BYD, který s Teslou soupeří o titul největšího globálního výrobce elektromobilů.