Číňané zamíří do Le Mans. Půjdou se tam ztrapnit, nebo zazáří?
Čínská automobilka Chery se velmi pravděpodobně stane první značkou z druhé nejlidnatější země světa, která se zúčastní legendárního vytrvalostního závodu ve francouzském Le Mans.
Automobilky z říše středu se za posledních 15 let z bídy a posměšků proměnily v respektované hráče. Nutno dodat, že nemalou část podílu na tom nese Západ, který výměnou za přístup na tamní obří trh pustil Číňanům své dlouho budované know-how prakticky ve všech oblastech. Co se týče automobilového průmyslu, tam hrají velkou roli také přímé a nepřímé státní pobídky v řádu bilionů českých korun, které komunistická strana do čínských značek napumpovala. Proto se nesmíme divit, že teď se v některých ohledech od Číňanů učíme my.
Že se tamním výrobcům daří zahraniční konkurenci dohnat a dokonce ji i v lecčems předehnat, svědčí ambice skupiny Chery. Ta loni jen v Číně prodala 2,6 milionu aut, další stovky tisíc pak v zahraničí včetně Evropy. Chery nyní podepsalo pětiletou smlouvu s francouzskou organizací Automobile Club de l’Ouest, která pořádá slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Výsledkem partnerství má být přímá účast Chery v tomto ikonickém zápolení, které je přehlídkou technických dovedností jednotlivých automobilek. Číňané chtějí na start závodu postavit tovární tým značky Exeed, s jejímiž emblémy na domácím trhu prodává čtveřici luxusních SUV se zážehovými motory. Sportovní model přitom v nabídce chybí. To ovšem evidentně vůbec nevadí. Chery se na roštu velmi pravděpodobně potká také s korejským týmem značky Genesis, prémiového brandu skupiny Hyundai.
Na vývoj technicky nesmírně náročného soutěžního speciálu si aktuálně troufnou především Japonci (Toyota) a Evropané. Jestliže Chery uspěje, zasadí svým renomovaným soupeřům drtivou ránu, navíc na jejich „domácí“ půdě v Evropě.
Že to s vytrvalostními podniky myslí skupina Chery vážně, svědčí i vstup do asijského šampionátu Le Mans, který se loni jen například v Dubaji či Malajsii. Vedle toho čínská automobilka plánuje podobnou sérii rozjet také doma, kde je motoristický sport zatím v plenkách.
Chery navíc doufá, že ve spolupráci s Automobile Club de l’Ouest se v sídelním městě Wu-chu v Číně podaří postavit závodní okruh, který by splňoval všechny parametry vytrvalostní série a který by tudíž fungoval jako testovací laboratoř.
Zdroj: Whichcar a Carbuzz, foto: Chery a auto.cz, video: auto.cz