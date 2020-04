Čínská automobilka zakládá vlastní AMG. Láká na příjezd ostrého čtyřdveřového kupé

O Roewe jsme psali pár dní dozadu. Automobilka ze Šanghaje představila SUV RX5 Plus a prostřednictvím oficiálních fotografií nás nechala nahlédnout do interiéru, které minimálně na fotkách vypadá opravdu nádherně. Až by se leckterý evropský výrobce mohl nechat inspirovat, což by bylo ještě pár let dozadu nemyslitelné…

Tím ale expanze čínské společnosti nekončí. Firma totiž nyní oznámila, že zakládá vlastní sportovní divizi s jednoduchým názvem R. Jde vlastně o takovou tamní obdobu Mercedesu-AMG či emkových modelů BMW, jen s tím rozdílem, že “erko” Roewe má v plánu vyrábět jen a pouze elektromobily. Výkonné elektromobily.

Koncem tohoto měsíce má výrobce odhalit koncept Roewe R-Aura, což je předzvěst prvního sériového modelu nové sportovní značky. Zatím do světa pustila dvě upoutávky, které ukazují příď a siluetu čtyřdveřového kupé. Na třetím snímku je pak vyobrazeno logo společnosti.

Vpředu a vzadu si můžeme všimnout diodových světelných linek, autu chybí konvenční zrcátka, která nahrazují kamery, a za povšimnutí stojí i zapuštěné kliky dveří. To všechno jsou věci, které už jiné značky využívají v sériové výrobě. Roewe chce ale u svého sportovního elektromobilu něco víc, proto do B sloupků zabudovalo kamery pro rozpoznávání tváří, což má být moderní náhrada za konvenční klíčky.

Uvidíme, kolik z těchto prvků se nakonec objeví u sériového modelu. Čínské Roewe zatím v tomto ohledu příliš sdílné není. Počkat si musíme i na potvrzení, kdy přesně vůz zamíří do sériové produkce.