Čínské Silk-FAW chce vyrábět hybridní hypersport S9 v Itálii, vedle Ferrari a Lamborghini

Čína v posledních letech usiluje o zvyšování svého vlivu a rozšiřování svého průmyslu prakticky po celém světě. V Evropě se snaží zesílit svou působnost v rámci projektu Belt and Road Initiative (BRI), který bývá mnohdy označován jako Nová Hedvábná stezka. A stejně jako před stovkami let, i nyní v tomto projektu hraje zásadní roli Itálie.

Právě Itálie by totiž měla být jednou z prvních evropských zemí, která se do projektu novodobé hedvábné stezky zapojila. Představitelé obou států pak měli v uplynulých letech uzavřít již několik obchodních dohod, v rámci kterých by měly do Itálie putovat čínské investice v řádech miliard euro.

Část investic by pak měla směřovat i do vývoje a výroby produkční verze futuristického hybridního hypersportu Hongqi S9, který byl k vidění již na frankfurtském autosalonu 2019. Za projektem by měl stát společný podnik společností Silk-FAW, který by měl být zaměřen na výrobu ultra prémiových a sportovních vozidel. Jeho sídlo by přitom mělo vzniknout v italském regionu Emilia-Romagna, kde sídlí automobilky Ferrari, Lamborghini nebo Pagani.

Společný podnik by měl vyrábět nové vozy s elektrickým či hybridním pohonem pod značkou Hongqi v rámci série S. Samotná značka Honqgi může být pro většinu evropských zákazníků neznámá, na svém domácím trhu má však bohatou minulost. Značka, jejíž název zní v překladu „rudá vlajka“, už totiž desetiletí vyrábí luxusní limuzíny pro vysoké představitele strany a vlády.

Dnes spadá značka Hongqi pod čínskou státní automobilku FAW, která je čtvrtým největším výrobcem automobilů v zemi. V rámci společných podniků, do kterých musí v Číně povinně vstoupit každá zahraniční automobilka, navíc spolupracuje se značkami jako Audi, Mazda nebo Toyota.

Expanze za hranice domácího trhu, kde jsou čínské značky prakticky neznámou záležitosti, však byla velkou výzvou i pro samotný FAW, což vedlo k vytvoření partnerství s mezinárodní technologickou a designovou společností Silk EV. A aby se nový společný podnik ještě víc přiblížil evropským zákazníkům, najal si známého italského designéra.

Viceprezidentem pro design a styling v rámci společného podniku Silk-FAW se totiž stal slavný italský designér Walter de Silva. Tohle jméno vám možná nic neřekne, jeho práci však zná téměř každý. V minulosti se totiž podílel na vývoji designu modelů Alfa Romeo 159, Volkswagen Scirocco, Audi R8 nebo Audi A5.

„Jsem nadšený, že budu navrhovat Hongqi ‚S‘ sérii vozidel s novými pohony,“ měl uvést De Silva v tiskové zprávě. „Jsme ve finální fázi stylizování Hongqi S9. S9 má klíčové prvky krásy a elegance, dokonale si osvojuje ‚Esenci krásy‘. Čína a Itálie díky tomuto společnému podniku vedou automobilové inovace a vytvářejí nový kulturní model, který věří v design a technologie jako spojení mezi těmito velkými zeměmi.“