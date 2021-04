Čínský bestseller Mini EV přišel o střechu, zřejmě nabídne i lepší dojezd

Kompaktní elektromobil Mini EV, který v loňském roce uvedla na čínský trh joint-venture složená ze značek GM, SAIC a Wuling, se stal okamžitě hitem. Celkem roztomilé auto sice neoslňovalo výkonem okolo 27 koní ani dojezdem v rozmezí 120 až 170 kilometrů, za cenu startující od cca 95.000 Kč se však jednalo o naprosto ideální vůz do města.

Není tedy divu, že již krátce po zahájení prodejů hlásili prodejci rekordní objednávky. Z modelu Mini EV se stal hit, který jsme mohli čínskému trhu dlouho jen závidět. Jeho dovoz na starý kontinent však před časem ohlásila společnost Dartz, která by ho zde měla prodávat pod označením FreZe Nikrob.

Ovšem zatímco v Evropě s napětím očekáváme první kusy, na šanghajském autosalonu byla odhalena nová verze – stylové Mini EV Cabrio. Prozatím se jedná pouze o koncept, podle zákulisních informací čínského webu Autohome už by ale mělo být téměř jisté, že se nakonec dostane do výroby. Kromě plátěné střechy přitom nabídne i několik praktických vylepšení.

Model Mini EV Cabrio bude zřejmě jen dvoumístný, protože prostor zadních sedadel zabere plátěná střecha s elektrickým mechanismem. Větší hatchback by však mohl dostat upravenou zadní lavici, které by po sklopení vytvořila ještě větší zavazadlový prostor. Novinka by prý klidně mohla pojmout i složený dětský kočárek.

Drobnou úpravou prošly také nárazníky a vzadu se objevily nové LED svítilny. V interiéru se pak nově objevil velký displej, kombinující digitální přístrojový štít a infotainment. Ve výbavě by neměly chybět USB porty pro nabíjení příslušenství, Bluetooth konektivita, couvací kamera nebo airbag pro řidiče.

Zajímavá je však spekulace vztahující se k vyššímu dojezdu. Odstranění střechy totiž obvykle znamená přidání výztuh a zvýšení hmotnosti, což by dojezd naopak zkrátilo. Podle některých zdrojů by však Mini EV Cabrio mohlo dostat silnější elektromotor o výkonu až 39 koní a větší baterii, díky čemuž by se měl dojezd zvýšit až na 200 kilometrů.

Pokud by se tyto spekulace potvrdily, včetně informací o brzkém zahájení výroby, pak už jen zbývá počkat na odhalení cenovky. Pokud by se ji totiž podařilo udržet v rozumných mezích, mohl by se z Mini EV Cabrioletu stát další prodejní trhák.