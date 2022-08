Čínský BYD odhalil svou další Corvette, velké SUV s plug-in hybridem

Když se řekne Corvette, všichni si vybavíme americký sporťák. Svou Corvette však má i čínský BYD, ačkoliv s názvem je to trochu komplikovanější.

Čínská automobilka BYD se pochlubila oficiálními snímky svého velkého SUV modelu Corvette 07, který je dalším přírůstkem do rozrůstající se rodiny plug-in hybridních modelů. Kolegové z CarNewsChina, kteří na novinku upozornili, mluví o nové sérii modelů jako o sérii „válečných lodí,“ čím se dostáváme i k trochu zvláštnímu názvu.

Automobilka totiž pro nové modely, větší SUV Corvette 07 a menší Corvette 05, používá pouze oficiální čínské označení 护卫舰 . To lze přitom podle CarNewsChina přeložit do angličtiny buď jako Corvette, tedy korveta, nebo také jako Frigate, tedy fregata. Samotná automobilka nicméně žádný oficiální překlad do cizích jazyků nepoužívá, čímž odpadají strasti ohledně licenčních bitev s GM. Jméno Corvette zní přitom rozhodně lépe než Frigate.

Vraťme se ale k odhalenému modelu Corvette 07, který spadá do segmentu velkých SUV a oficiálně bude představen na autosalonu v čínském Changdu. Nové SUV měří 4820 mm na délku, 1920 mm na šířku a 1750 mm na výšku. Rozměry i technikou se tak vůz podobá nedávno představenému sourozenci BYD Tang.

Exteriér vozu zaujme výraznou maskou a specifickým světelným podpisem. Kromě linek denního svícení ve světlech má totiž BYD i osvětlené logo v masce a ornamenty připomínající čínský uzel po jejích okrajích. Za pozornost ale stojí i široké lemy kol, výsuvné kliky nebo zadní světla propojená napříč pátými dveřmi.

Střecha má elegantní pozvolně klesající linii, kterou vzadu protahuje decentní spoiler. V podbězích vidíme stylová kola, která budou mít úhlopříčku 19 nebo 20 palců. Dosud uniklé snímky kabiny prozradily jednoduchý design s decentním digitálním přístrojovým štítem a infotainmentem s působivou úhlopříčkou 15,6“ nebo 5G konektivitou.

Pod kapotou je uložen 1,5litrový přeplňovaný zážehový motor o výkonu 102 kW, který standardně doplňuje elektromotor, posílající na přední nápravu 145 kW. BYD nicméně počítá s výkonnější verzí modelu, která nabídne druhý elektromotor (o výkonu 150 kW) na zadní nápravě. Bližší informace ale značka zveřejní až během oficiální premiéry.