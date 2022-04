I Číňané se loučí s nezelenými auty. BYD už nabídne jen hybridy a elektromobily

Společnost tvrdí, že je tímto krokem prvním výrobcem automobilů na světě, který se zcela zbavuje výroby vozů se spalovacími motory bez jakékoliv elektrifikace. Není to však úplně pravda - od roku 2019 tehdy skomírající Smart spalovací motory ze svého portfolia také vyřadil. I tak je pravdou, že valná většina, zejména světových automobilek, počítá s ukončením produkce spalovacích motorů nejdříve v roce 2030.

Automobilka uvedla, že technická a servisní podpora zákazníků vlastnící čistě spalovací motory bude nadále naplno pokračovat včetně výroby a dodávek dílů po celou dobu životnosti pro nyní končící modely.

Sázka na jednu kartu má své opodstatnění. BYD má za březen nový prodejní rekord se 104.338 prodanými vozy, mezi kterými najdeme 50.674 hybridů a 53.664 elektromobilů. Za první dva měsíce roku 2022 se dokonce čínská automobilka stala globálním lídrem v počtu prodaných elektromobilů, když za sebou nechala Teslu. BYD prodal více než 181.000 kusů, zatímco Tesla se zastavila na 130.000 prodaných elektromobilech.

I když bude BYD primárně jako většina automobilek cílit na vývoj elektromobilů, zachování hybridů pro ní má velký smysl. Jak ukazují březnové prodeje, hybridní pohony představují polovinu prodejního podílu čínské automobilky.

Web Car News China uvádí, že BYD zvýšil svůj prodejní cíl pro rok 2022 na 1,5 milionů prodaných vozů a pokud se ve světě zlepší situace s výrobou, cílí až na 2 miliony kusů. To, že je BYD Auto na vzestupu, dokazuje ještě zdvojnásobení vlastní hodnoty za rok 2021. Její hodnota by nyní měla činit 6,4 miliardy dolarů. Vzhledem k úspěšnosti prodejů by mohlo k výraznému navýšení hodnoty čínské automobilky dojít i letos.

Autor: Dominik Kovář