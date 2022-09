Citroën Ami přijíždí v nové výbavě Tonic, prý je to hračka pro dospělé od 14 do 77 let

Citroën se koncem loňského roku pochlubil zajímavým konceptem své elektrické čtyřkolky Ami, který se nakonec dočkal produkční verze. Unikátní My Ami Buggy vznikl v počtu 50 kusů a prodával se on-line za cenu od 9.790 eur (od cca 241.000 Kč), přesto se vyprodal za pouhých 18 minut.

Na malou městskou čtyřkolku, která parametry svého elektrického pohonu příliš neohromí, to je vcelku solidní úspěch. Dohromady pak už Citroën My Ami přilákal okolo 23.500 zákazníkům, což opět není špatné. Automobilka se nicméně snaží oslovit nové zákazníky dalšími výbavami.

Posledním přírůstkem do modelové nabídky modelu My Ami je výbava Tonic, která má představovat vrcholnou výbavu městské elektrické čtyřkolky. Úpravy sice nejsou tak výrazné jako v případě Buggy, Citroën přesto věří, že novinka dokáže podobně zaujmout. A čím konkrétně?

Při pohledu na exteriér může zaujmout nová sada nálepek a dekorů v barevné kombinaci khaki zelené a citrónově žluté – například na dveřích, nad koly nebo v masce. My Ami Tonic má také černé rámečky světel, inspirované slunečními brýlemi, nebo robustnější oplastování lemů kol i nárazníků, které připomíná verzi Buggy.

Oproti plážové edici však model Tonic dostal klasické dveře, které jsou tradičně v duchu modelu symetrické a na každé straně se otvírají jinak. Na sklech dveří najdeme GPS souřadnice závodu Stellantis ADN Vélizy, na klikách pak symboly + a -, odkazující na póly baterie elektrického vozu.

Podélné střešní nosiče jsou v tomto případě pouze dekorací, na kterou není vhodné umisťovat další zavazadla. Posádku ale nejspíš potěší prosklená střecha. Do podběhů pak výrobce umístil stylové ráfky s pěti otvory a dekory v barvě khaki.

Podobná barevná kombinace, tedy dekory a detaily v odstínu khaki zelená a citronově žlutá, se objevují také v kabině. Ta navíc standardně nabízí držák na telefon, úložné přihrádky, síťky a háčky ve dveřích i další praktická řešení. Většina výbavy přitom vychází z individualizačních možností modelu Ami.

Mathieu Wandon, šéf oddělení Graphic Design v Citroënu, měl nový My Ami Tonic popsat jako „hračku pro dospělé ve věku od 14 do 77 let.“ Ostatně Ami je možné ve Francii a na dalších vybraných trzích řídit právě již od 14 let, k horní hranici věku ale vysvětlení nemáme.

V nabídce výbav modelu My Ami zamíří edice Tonic na samotný vrchol, kde nahradí končící varianty Khaki a Vibe. Na technice modelu se nic nezměnilo, čtyřkolka je stále osazena standardní lithium-iontovou baterií s kapacitou 5,5 kWh a elektromotorem o výkonu 6 kW (8 k). Maximální rychlost dosahuje až 45 km/h a dojezd by se měl pohybovat okolo 70 kilometrů.

Citroën My Ami Tonic bude dostupný na vybraných trzích, včetně Francie, Itálie, Portugalska, Belgie, Velké Británie, Maroka nebo Turecka. Cena by měla startovat od 8.990 eur (cca 221.000 Kč), automobilka ovšem nabízí i možnost dlouhodobého pronájmu se složením zálohy 3.757 eur (cca 92.000 Kč) a pravidelnými měsíčními platbami 34,99 eur (cca 980 Kč) po dobu 48 měsíců.