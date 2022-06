Ideální plážové vozítko? Citroën My Ami Buggy vznikne v omezeném počtu

Citroën se inspiroval zájmem o koncept My Ami Buggy a rozhodl se jej poslat do výroby. Vozítko vznikne v přísně omezeném počtu a objednat půjde pouze on-line.

Koncem loňského roku automobilka Citroën představila koncept My Ami Buggy, který měl podle ní tak dobrý ohlas, že se rozhodla pro jeho výrobu. Prý tím zároveň ukazuje možnosti elektrického vozítka Ami. Produkční verze zachovala název konceptu, jmenuje se tedy My Ami Buggy. K tomu Citroën přidává Ultra Special Limited Edition, s čímž souvisí také číslovaná plaketka na pravé straně palubní desky vozítka.

Vizuálně se Buggy od základního Ami liší absencí dveří, které nahradila dvojice na pantech usazených kovových trubek. Jejich účelem evidentně není řidiče a jeho spolujezdce uchránit před nepřízní počasí, ale naopak je vystavit okolí. Speciální pro toto provedení je také khaki lak karoserie, stejně jako zlatavé disky čtrnáctipalcových kol. Ostatně na celé karoserii i v interiéru Citroën sází na kombinaci zelené a černé, které doplňují žlutě provedené detaily.

Na černé střeše je možné zaregistrovat plátěný díl přichycený cvočky, který jde jednoduše odepnout, srolovat a uložit za sedačky. Ostatní detaily exteriéru, jako například zvýraznění lemů kol a prahů, drsnější provedení nárazníků či zadní křídlo si My Ami Buggy vypůjčil od Ami v edicích Pop a Vibe. Značka na přídi pak může být upravena tak, aby zobrazovala informaci, jakou si bude přát zákazník.

Citroën v tiskové zprávě nezmiňuje, že by došlo ke změně v použité technice. Předpokládáme proto zachování 5,5kWh baterie a motoru o výkonu 6 kW (8 k). Z běžné 230V zásuvky by se vozítko mělo dobít na 80 % za 3 hodiny, přičemž dojezd na jedno nabití je 75 km. Hmotnost včetně baterie u základního Ami Citroën uvádí hodnotou 485 kg. Kolik váha ukáže verzi Buggy, automobilka nezmiňuje, ale pochybujeme, že by hmotnost nějakým zásadním způsobem narostla. Spíše naopak.

Pokud vás vozítko zaujalo, nyní přichází horší zpráva. Citroën se totiž rozhodl vyrobit pouhých 50 kusů. Navíc bude možné My Ami Buggy objednat výhradně skrze francouzské webové stránky značky. Na nich se uvádí, že prodej začne 21. června v pravé poledne. Cena je uváděna „od 9.790 euro“, což v přepočtu činí zhruba 242 tisíc korun. V ceně prý není zahrnut ekologický bonus ani doručení vozu. V tiskové zprávě však Citroën uvádí, že všech 50 majitelů se může těšit na doručení vozu až k nim domů. Dodávky zákazníkům v každém případě začnou 8. srpna 2022.