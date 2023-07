Francouzská automobilka Citroën se pochlubila první ukázkou nového modelu ë-C3, určeného pro evropské trhy, který bude vycházet z loňského konceptu Oli. Plně elektrický hatchback by se měl vejít do ceny startující pod hranicí 25.000 eur (cca 600.000 Kč), čímž by měl zaútočit na chystanou konkurenci v podobě elektrických modelů VW ID.2 a Renault 5.

Snímek, který byl ukryt v prezentaci koncernu Stellantis k hospodářským výsledkům za první polovinu roku 2023 a na který upozornili kolegové z Carscoops, zaujme především výrazným světelným podpisem, odkazujícím na již zmiňovaný koncept Oli. Siluetou, světlou výškou nebo tvary zrcátek ale ukázka ë-C3 odkazuje i na model New C3, určený pro jihoamerický a indický trh.

Čistě elektrický hatchback pro Evropu by mohl s crossoverem pro rozvojové trhy sdílet siluetu i některé stylistické prvky. Produkční ë-C3 by však měl být vůbec prvním produkčním modelem značky, který ponese i její inovované logo. To by navíc mohlo být osvětlené, jak je dnes v módě.

Novinka by měla vzniknout na platformě CMP, která podporuje více typů pohonu. Čistě elektrickou ë-C3 by tak časem mohl doplnit i spalovací model, osazený třeba 1,2litrovým mild-hybridním motorem z dílny Stellantis, jak spekulují zahraniční kolegové.

V čistě elektrické verzi ë-C3 se očekává použití jednoho elektromotoru, který nabídne výkon 60 nebo 80 kW (82 nebo 109 k). Zdrojem energie by měla být baterie od čínské společnosti Svolt s kapacitou 40 nebo 50 kWh, jenž by měla nabídnout dojezd přes 300 kilometrů na jedno nabití.

Podle francouzského L’Argus přitom automobilka plánuje přilákat zákazníky nejen na nízkou cenu, ale také možností laciného dlouhodobého pronájmu. Měsíční poplatek by se po dohodě s vládou mohl ve Francii pohybovat dokonce již od 100 eur, tedy v přepočtu cca 2400 Kč.

Oficiální představení modelu Citroën ë-C3 se očekává během října tohoto roku, do prodeje by pak na vybraných trzích mohl vstoupit dokonce již v prvním čtvrtletí roku příštího. Francouzská automobilka by tak mohla předběhnout jak VW ID.2, tak i Renault 5.