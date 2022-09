Citroën představil modernizované logo, opět sází na retro

Volkswagen, Škoda, Renault, Peugeot nebo Dacia – výčet několika značek, které v posledních letech přistoupily ke změně svého loga. A zatímco Škoda nebo Dacia se vydávají spíše směrem moderny a globálního designu, Volkswagen a francouzské značky sází spíše na jednoduché retro. Podobně, jako to nyní udělal Citroën.

Francouzská automobilka se totiž pochlubila novým logem, které může být na první pohled nápadně známé. Dvojice základních symbolů, tedy ševronů/šípů směřujících vzhůru, dostala jednodušší a plošší tvary bez prostorového efektu. Šípy navíc lemuje ovál.

Automobilka Citroën se tak vrací k původnímu logu, které v roce 1919 schválil ještě sám André Citroën. Původní logo bylo inspirováno úspěchem starší společnosti Citroëna obrábějící kovy, která kromě jiného produkovala převodový systém se šípovitým ozubem, tzv "Herringbone", který pracuje právě se zmiňovanými šípy.

Nové logo by se mělo poprvé představit na novém konceptu, jehož premiéru by měla automobilka stihnout do konce tohoto měsíce. Následně by se mělo nové logo objevovat na globálních produktech a konceptech zhruba od poloviny roku příštího. Automobilka přitom pracuje i na novém designovém jazyku, díky kterému bude nové logo prominentnější.

Pod vznikem nového loga je podepsán designový tým značky Citroën, který na něm pracoval s designovým studiem Stellantis. Vincent Cobée, CEO značky, popsal nové logo jako elegantní symbol pokroku na cestě k čistě elektrické budoucnosti. Nové logo je navíc šetrnější – díky absenci chromu se totiž bude ekologičtěji vyrábět a snadněji recyklovat.

Společně s novým logem ale automobilka slibuje i novou identitu. Její součástí by se měla stát například ikonická modrá barva Monte Carlo, inspirovaná vozy 2CV nebo DS, která se objeví na karoseriích i v komunikaci značky. Klasickou červenou pak nahradí odstín Infra-Red, která se objeví také v digitální a tištěné komunikaci automobilky.

Vedle nového loga a barev však automobilka odhalila i nový slogan, který v angličtině zní „Nothing Moves Us Like Citroën.“ Oficiální české znění zatím neznáme, přeložit ho však můžeme jako „Nic nás nerozhýbe jako Citroën.“ Ostatně nově uvedené změny souvisí právě se současným „pohybem“ značky, která se chce posouvat směrem k elektrické budoucnosti. Sluší se ostatně připomenout, že mateřský Stellantis chce elektrifikovat všechny své osobní vozy do konce tohoto desetiletí.