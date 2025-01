Citroën uvedl novou C3 na český trh, projeli jsme elektrickou verzi

Nová C3 a hlavně její elektrická verze ë-C3 sází hlavně na zajímavou cenovku. Je nakonec trochu jiná, než naznačoval první ceník z poloviny loňského roku. Benzinová verze je trochu dražší, ta elektrická trochu levnější. Trochu jiné jsou i technické údaje.

Na trhu jsou zatím jen tyto dvě verze: ta se spalovacím motorem, přeplňovanou benzinovou dvanáctistovkou o výkonu 100 koní, s manuální šestistupňovou převodovkou, a elektrická varianta s 42kWh baterií. Oba vozy mají totožné úrovně výbav a stejný vzhled.

Ceník nový Citroën C3 Výbava/Verze benzin 74 kW elektro 83 kW You (ve výbavě mimo jiné manuální klimatizace, zadní parkovací senzory, elektricky ovládaná a sklopná zrcátka) 390.000 589.000 Plus (navíc 10" středový displej, automatické stěrače, led světlomety, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělené zadní sedadlo, automatická dálková světla) 430.000 629.000 Max (parkovací kamera, 3d navigace, automatická klimatizace, hliníková 17" kola, zatmavená zadní okna) 475.000 679.000

Zákazník tak může koupit v základu za 390 tisíc korun benzinovou verzi, nebo si připlatit a za 589 tisíc, tedy o 200 tisíc či o polovinu dráž, koupit tu elektrickou. V tomto případě rozdíl cen obou verzí bije do očí. Stellantis používá jednu platformu pro všechny pohony a mezi elektromobily a „normálními“ vozy nedělá rozdíly ani v designu a výbavách. Hlavně u levnějších vozů je cenový odskok opravdu znát.

Verze do zásuvky sice nabídne automatickou převodovku, ticho a zátah v nižších rychlostech, na druhé straně má horší zrychlení z 0 na 100 km/h a výrazně horší maximální rychlost. Ta je omezena na 132 kilometrů v hodině, zatímco verze s dvanáctistovkou jede, co dokáže, tedy 183 km/h.

Zatím chybí jakýkoliv mezistupeň. Až později přijde hybridní verze s automatickou převodovkou, která nabídne také sto koní a měla by stát kolem půl milionu korun, a elektrická verze s menší baterií, která by mohla cenou začínat někdy nad půl milionem. Pak by cenové odskoky nebyly tak vidět.

Na novince je třeba ocenit neotřelý design a zvýšenou světlou výšku, která usnadňuje nastupování. Právě to může být velké lákadlo i důvod, proč zvolit tento vůz. Pro koho je to důležitý prvek, nenajde na českém trhu levnější alternativu. Interiér je na poměry třídy prostorný a praktický. Pozor ale na zavazadelník, Citroën sice uvádí 310 litrů, v metodě VDA, která je standardem trhu, jde o 210 litrů, což je spíše podprůměr. Ocenit musíme i základní výbavu bez středového displeje. Jednotlivé funkce, například audio, navigaci nebo některá nastavení, lze ovládat, pokud už je to potřeba, z připojeného mobilního telefonu. Tato výbava je v dnešní době zjevením a přijde vhod všem, kteří autem chtějí jezdit a nepotřebují nic nastavovat. Zbytečně jim tak netrčí displej, který nevyužijí. Tato možnost vynikne i s tím, že displej spojený s vyšší výbavou působí poměrně lacině, tedy laciněji proti konkurentům s výjimkou Dacie.

Na interiéru jsou zkrátka znát snahy o úspory, ty ale úspěšně zahlazuje povedený design, který je neotřelý a praktický. Za nevýhodu lze označit poměrně omezené možnosti výbavy. I nejvyšší výbava má startování klíčkem, a to i u elektromobilu, nelze mít adaptivní tempomat, zkrátka některé konkurenční vozy si lze vybavit víc. Výběr je prakticky jen ze tří úrovní výbavy s minimálními možnostmi individualizace. Tu nahrazuje spíše nápadité příslušenství, které vylepšuje praktičnost i vzhled. Zde je znát, že Citroën se v rámci koncernu Stellantis soustředí na zákazníky, kteří více řeší cenu a poměr ceny a hodnoty. Kdo chce něco více nóbl, může zvolit například sesterský Peugeot.

Cenově srovnatelní konkurenti elektrické verze Citroën C3 Dacia Spring 65 Renault 5 Hyundai Inster Výkon (kW) 83 48 90 71 Baterie 44 27 40 42 Maximální rychlost (km/h) 132 125 150 140 Zrychlení (0-100 km/h, s) 11 13,7 9 11,7 Dojezd (km, kombinovaný WLTP) 326 228 312 327 Délka (mm) 4015 3701 3922 3825 Šířka (mm) 1755 1583 1774 1610 Výška (mm) 1567 1519 1498 1575 Zavazadelník (VDA, l) 210 288 277 280 Cena od (Kč) 589.000 469.900 675.000 599.990

S novou ë-C3 jsme se krátce projeli. Cenovka tohoto elektromobilu je velmi zajímavá a patří mezi ty vůbec nejlevnější na trhu. Proto se dá přivřít oko nad částí kompromisů, které vůz má. Zamrzí ale například omezovač rychlosti. Sice lze chápat, že to umožnilo použít levnější techniku a tedy dostat cenu o něco níže, ale někdy by se vyšší rychlost, byť na pár sekund, přece jen hodila. Po dálnici vůz jede maximálně tachometrových 135 a je hodně znát, že by byl ochotný ještě výrazně zrychlit. Koneckonců tuto rychlost umí bez problémů držet i do kopce.

Jsme ale u zmíněného problému Stellantisu. Jednotlivé modely jsou nabízeny se všemi typy pohonů, proto je jasně vidět vysoký příplatek za elektromobil. Ten působí o to vyšší, protože u vozů této kategorie nelze očekávat vysoké nájezdy, proto se i případná úspora na palivu musí rozpočítávat na menší množství kilometrů. Vyjde z toho pak, že elektromobil musí zájemce opravdu chtít. Kdyby tento elektromobil měl alespoň nějaký šmrcovnější paket na vnější vzhled, aby měl zákazník pocit, že dostává něco extra. Ale přímého konkurenta vůz v Česku v podstatě nemá. Cenově srovnatelné elektromobily jsou zpravidla výrazně menší. Ty stejně velké jsou zase i o stovky tisíc dražší. Pro řadu zájemců o elektrickou jízdu může nakonec tento Citroën vycházet jasně nejlépe.

Konkurenti se srovnatelnými spalovacími motory Citroën C3 Škoda Fabia Dacia Sandero Hyundai i20 Motor 1.2 R4 1.0 R3 1.0 R3 1.0 R3 Výkon (kW) 74 70 67 74 Převodovka 6M 5M 5M 6M Maximální rychlost (km/h) 183 191 175 183 Zrychlení 0-100 km/h (s) 10,6 10,7 12,2 11,1 Spotřeba (l/100km) 5,6 5,0-5,6 5,3 5,2-5,6 Délka (mm) 4015 4108 4088 4065 Šířka (mm) 1755 1780 1848 1775 Výška (mm) 1567 1459 1499 1450 Zavazadelník (VDA, l) 210 380 328 352 Cena s motorizací od (Kč) 390.000 394.900 335.000 429.990

Benzinovou C3 lze považovat za dobrou volbu. Základní cena je 410 tisíc korun, v současnosti je akční sleva 20 tisíc na výsledných 390 tisíc a o dalších 20 tisíc srazí cenu auto na protiúčet. V reklamní kampani se bude pracovat s cenou 355 tisíc, která počítá s další slevou při použití značkového financování. Cena je velmi zajímavá, pokud se vezme v potaz zvýšená stavba karoserie a vyšší světlá výška. Pokud chce zájemce jen běžné malé auto a nemusí to být nutně žhavá novinka, už to srovnání tak dobře nevychází. Dacia Sandero je o poznání levnější, ale má slabší motor a prodeje C3 potrápí i stávající akce na Škodu Fabia. Tu lze nyní získat za dobrou cenu s velmi bohatou výbavou, na tomto voze navíc není znát, že se vývojáři silně snažili o úspory a působí proto hodnotněji.