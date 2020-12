Clarkson si z Madagaskaru dovezl filmové Bentley, prý si ho zamiloval. Auto ale musí do šrotu

Nová epizoda bude dostupná od 18. prosince na platformě Amazon Prime. Už teď ale víme, že se bude točit okolo hledání pokladu, který na tomto ostrově podle některých teorií ve 20. letech 18. století schoval pirát Oliver Levasseur.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se za pokladem vydají v autech netradičně upravených a vybavených do terénu - Clarkson zvolil Bentley Continental GT, Hammond Ford Focus RS a May Caterham Seven 310R.

Jeremy už před premiérou prozradil, že dobrodružství na Madagaskaru bylo kvůli tamním podmínkám a absenci silnic zatím nejtěžší, jaké pod hlavičkou The Grand Tour trojice podnikla. A že jeden z vozů se do cíle nedostal.

S velkou pravděpodobností to nebylo Bentley, neboť Clarkson si svoje madagaskarské auto zamiloval. A to tak moc, že si ho nechal dovézt domů do Velké Británie. Dokonce se pochlubil, že na jednom poli na své farmě upravený Continental GT rozjel na 140 mil v hodině - tedy na 225 km/h.

Jenže radost mu nevydržela dlouho. Úřad jménem Driver and Vehicle Licensing Agency ho totiž upozornil, že Bentley začalo svůj život jako vývojový prototyp a jako takový musí být ze zákona sešrotován. "A tak jednoho brzkého dne moje milované auto - nejlepší a nejodhodlanější, jaké jsem kdy řídil - zamíří do drtičky," postěžoval si Clarkson.