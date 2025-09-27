Co dělat, když se vám rozsvítí červená olejnička? Banalita, ale klidně i zadřený motor!
Rozsvícení nebo jen bliknutí kontrolky tlaku mazání se symbolem červené olejničky obecně předchází zadření motoru. Přesto ne vždy tomu tak být musí.
Spolu s chlazením představuje právě mazání u spalovacího motoru z hlediska jeho životnosti nejdůležitější soustavu. Příliš vysoká teplota motoru způsobí jeho přehřátí a v mnoha případech závažné poškození. Pokud ale motor nemaže, bývá výsledek mnohdy ještě horší.
Rozsvícení nebo jen bliknutí kontrolky tlaku oleje je alarmující stav. Tím nejlepším, co můžete udělat, je okamžitě zastavit a vypnout motor. A následně zkusit zjistit, proč k rozsvícení došlo. Bohužel ne vždy je to možné (na dálnici ve 130 km/h nemůžete jen tak zastavit).
Záleží na otáčkách
Tlak mazání u spalovacího motoru obecně souvisí s jeho otáčkami, jelikož čerpadlo je poháněné motorem (většinou od klikového hřídele). Nejnižší je na volnoběh, naopak nejvyšší při maximálních otáčkách. Závislost ale není lineární, jelikož „do hry“ nastupuje odstředivý regulátor tlaku oleje, který je umístěný na výtlaku za olejovým čerpadlem. To můžete vidět u aut, která jsou vybavená ukazatelem tlaku mazání. Typické pro sportovní nebo sportovně laděná auta minulosti, dnes už jde spíše o záležitost exkluzivních aut prémiových značek. Asi nejlépe je to vidět u Mazdy MX-5 řady NA až NC, kde je tlakoměr oleje malým ukazatelem uprostřed přístrojového štítu. Při řazení za jízdy se ručička pohybuje zprava doleva a opačně.
Obecně tyhle ukazatele tlaku mazání mohou být slušným orientačním vodítkem, pokud auto kupujete. Pokud tlak oleje s otáčkami moc neroste, měli byste velmi zpozornět. Tlak oleje se obyčejně pohybuje v rozmezí od 20 PSI (volnoběh) po 65 PSI (maximální tlak). Některá auta mají dokonce ukazatele kalibrované přímo v těchto jednotkách, což ale není případ zmíněné MX-5.
Když si blikne
Co se týče kontrolky tlaku mazání a jejího rozsvícení, tak zejména u starých aut se občas stane, že blikne při volnoběžných otáčkách. Zmíněné bliknutí na volnoběh obyčejně neznamená blížící se smrt motoru, navíc mívá hned několik příčin.
První může být nedostatek oleje. To ověříte velmi snadno na olejové měrce. Pokud je oleje tak málo, že jeho hladina nedosahuje ani na spodní rysku měrky, olejové čerpadlo nevytvoří dostatečně velký tlak, což zaznamená tlakové čidlo. V takovém případě je nutné olej dolít. Pokud byste měli takové auto kupovat, asi bychom velmi zpozorněli a možná šli raději o dům dále.
Co když prodávající auto s malým množstvím oleje provozoval? Nadměrný úbytek oleje také není normální a spíše než netěsnosti za ním stojí jiná závada, která může mít celou řadu příčin (například netěsné turbodmychadlo, celkové opotřebení motoru, ztvrdlá ventilová těsnění nebo špatně fungující odvětrávání klikové skříně s odlučovačem oleje).
K blikání kontrolky tlaku mazání ale může docházet i z důvodu zaneseného sacího koše olejového čerpadla, které je potřeba po demontáži olejové vany vyčistit. Třetí příčinou může být nevhodný olej, obyčejně příliš řídký. To je problém zejména u starých aut, jejichž snímač tlaku na mechanické bázi příliš řídký olej nedetekuje. Další příčinu hledejte v ucpaném olejovém čističi nebo zablokovaných jeho ventilech.
Jinou poměrně vážnou příčinou může být závada na pohonu olejového čerpadla. Jde zejména o opotřebený řetěz nebo některou z jeho rozet. Proto také pokud servis mění rozvody hnané řetězem, vymění vždy také krátký řetízek pohonu olejového čerpadla.
U starších motorů VW 2.0 TDI (EA 189), ale i TSI (EA 113), je olejové čerpadlo poháněno od vyvažovacích hřídelů ve spodní části motoru. Zejména u TDI docházelo k opotřebení šestihranné hnací hřídelky, která se v průběhu výroby modifikovala (dostala odolnější povrch a hlavně ji výrazně prodloužili).
Jako poslední uvedu selhání samotného snímače tlaku mazání, případně špatně fungující regulátor tlaku, pokud je elektronický. Na moderních motorech běžná technika. Oboje je známou závadou na agregátu ostrého Renaultu Mégane R. S. 4. generace. Jednomu z majitelů Méganu R. S. tak kontrolka tlaku oleje blikla při velmi vysokých otáčkách na dálnici zrovna, když se převodovka EDC rozhodla přeřadit výše. Motor naštěstí mazal správně a příčina tkví ve výše uvedených komponentech.
Pokud i po odstranění výše uvedených příčin problém s kontrolkou tlaku mazání stále přetrvává, je nutné nechat změřit tlak oleje, což by měl umět každý věci znalý servis.
Červená kontra žlutá olejnička
Mnoho moderních aut nemá jen kontrolku tlaku mazání „červená olejnička“, ale také symbol olejničky ve žluté barvě. Jedná se o signalizaci nízké hladiny oleje. Typické pro Volkswageny za posledních 25 let. Pokud se žlutá olejnička rozsvítí, znamená to, že je hladina motorového oleje na minimu, tedy na spodní rysce olejové měrky. V tu chvíli je nutné zastavit a přesvědčit se právě na měrce, kolik oleje v motoru ve skutečnosti je. A pokud je ho málo, tak dolít.
Zpravidla stačí litr, přičemž bychom nalili řekněme 0,75 litru a poté už dolévali po troškách, abychom olej nepřelili. I tady totiž platí, že méně je někdy více. Zejména u přeplňovaného motoru může mít přelití olejové náplně katastrofální následky. To když si turbodmychadlo olej natáhne přes odvětrávání klikové skříně. Motor poté běží na olej, nejde vypnout a hrozí jeho přetočení.
Zajímavě měly vyřešenou funkci kontroly tlaku mazání staré Volkswageny, třeba kupé Corrado nebo Passat B3. U nich se po otočení klíčku do předstartovní polohy rozblikala kontrolka tlaku mazání (a také kontrolka přehřátí motoru). Šlo o signalizaci, že oba systémy pracují správně. Tedy pokud po nastartování agregátu zhasly.
Zdroj: učebnice Automobily diagnostika motorových vozidel I a II, technická servisní školení na vozy VW, Technické produktové informace (TPI) VW
Autorský text | Foto: Tomáš Dusil, automobilky a archiv Světa motorů