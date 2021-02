Zastávky v boxech F1: Jsou to nervy a sekundy! Nejrychlejší už pod dvěma sekundami

V motoristickém sportu stejně jako v řadě jiných profesí platí specifický slovník. Proto se v našem textu bude objevovat také výraz pit stop, který automobiloví závodníci používají mnohem častěji. Udělali jsme to takto již na začátku roku 2019, kdy jsme popisovali průběh zastávky při podnicích sportovních vozů.

Býci jsou nejrychlejší

Pit stopy jsou běžným jevem od vzniku automobilových velkých cen. Vozy však směřovaly k mechanikům pouze kvůli výměně pneumatik, při jejich poškození nebo v případě změny počasí. Ve vytrvalostních závodech zase kvůli střídání jezdců. Jako taktický prvek byla zastávka ve formuli 1 poprvé použita 15. srpna 1982 týmem Brabham při závodě v Rakousku na současném okruhu Red Bull Ring. Ve 27. kole z celkových 52 to udělal úřadující mistr světa Brazilec Nelson Piquet a posunul se ze čtvrtého na třetí místo. O pět kol později však musel odstoupit pro závadu elektrického systému.

V tehdejší době byl čas 25 sekund na výměnu pneumatik považován za skvělý. Aktuálně je neoficiálním světovým rekordem výkon stáje Red Bull Racing z Brazílie 2019, když mechanici odbavili Maxe Verstappena za 1,82 sekundy! Zaměstnanci Rudého Býka jsou pověstní rychlostí, ze všech zastávek při závodech sezony 2020 jim patřilo devět nejrychlejších časů! Německá společnost DHL, zabývající se logistikou, vyhlašuje pomyslný šampionát mechaniků F1. Po každém závodě se vezme nejrychlejší zastávka každého jezdce. Následně se zastávky seřadí. Za prvních deset dostane tým stejné body jako jezdci v závodě. Red Bull ovládl toto hodnocení třetí rok v řadě!

Svět motorů 07/2021

Zrádná boxová ulička

Pojďme si přiblížit jeden pit stop ve formuli 1 do detailů. Pokud se jedná o plánovanou zastávku v boxech, jezdec se o ní dozví většinou tři kola dopředu. Od stejného okamžiku jsou nachystáni mechanici. Klíčové je kolo před nájezdem do boxů, kde jede pilot na doraz, aby využil dosluhující pneumatiky co nejvíce a vytvořil si náskok pro další průběh závodu. Ovšem tahle snaha může být zrádná.

„Jízdou na limitu gumy totálně zničíte. Pak však přijedete do boxové uličky, která se točí. A tím, jak se v ní málo jezdí, asfalt děsně klouže. Situace může být ještě horší, když jsou zhoršené povětrnostní podmínky a v boxové uličce stojí voda. Ovšem ani v takové situaci nesmíte ztrácet. Musíte si hlídat povrch před sebou,“ vysvětluje automobilový jezdec Josef Král, který pro Svět motorů komentuje dění ve formuli 1. Na volantu blikají pilotovi ze dvou stran diody, které se k sobě přibližují. Střetnou se v okamžiku, kdy je jezdec na čáře označující místo, od něhož se musí dodržovat předepsaná omezená rychlost 80 km/h.

V boxech mají mechanici na zemi nalepené pásky označující koridor, do něhož se musí pilot s autem trefit. Uprostřed je přerušovaná čára, které se říká vodicí. Na páskách vymezujících místo pro auto jsou čtyři krátké příčné a u těch má jezdec zastavit osou kola. Na páskách označujících místo zastavení mají mechanici vyznačené vzdálenosti od pěti do dvaceti centimetrů na obě strany. Samotný příjezd závodníka k mechanikům určuje kvalitu pit stopu. Pilot musí trefit místo mezi mechaniky, kterých tam stojí dvacet, a brzdit co nejpozději. Nesmí zasáhnout stojícího člověka se zvedákem, jako se to podařilo loni Lanci Strollovi v italském Mugellu. Rána od zvedáku pořádně bolí.

Každý tým určí pro závody skupinu mechaniků, kteří mají na starosti výměnu pneumatik u obou jezdců. V průběhu zimních měsíců trénují v továrnách a zvládnou jich třeba celkem i pět tisíc. Při tomto procesu se vytvoří pracovní pozice pro každého mechanika. V současné době je nejprestižnější pozice člověka s pneumatickou pistolí a lidí s předním a zadním zvedákem. Pokud je dotyčný hodně ambiciózní, podobnou pozici si musí doslova vydřít. Když se ještě do konce roku 2009 mohlo tankovat, byl vysněnou pozicí doplňovač paliva.

Kolo nasadit přesně!

Na stojanech v boxech, které slouží jako rozvod vzduchu pro pneumatické pistole, má například Ferrari umístěných několik kamer. Infrakamera měří teplotu všech komponentů auta. Další je ve stylu Go-Pro. Třetí snímá všechny senzory, které mají mechanici na svých zařízeních: zvedácích, pneumatických pistolích. Podle těchto informací se dá analyzovat celý pit stop. Mimochodem bývalý technický ředitel stáje Renault Pat Symonds tvrdí, že analýza dvou pit stopů během jednoho závodu zabrala popis práce na šestnácti stranách formátu A4.

U pneumatik se v současné době už matice nesundávají, pouze povolují. Na kole je karbonový buben a důležité je trefit je přesně na sebe. Jakmile mechanik kolo nasadí trochu šikmo, může se snadno zaseknout. Zaměstnanec musí matici uvolnit, další sundat, znovu nasadit a utáhnout. Z toho vznikají obrovské časové ztráty, které mohou snadno rozhodnout závod.

Každý tým používá jiný typ pneumatické pistole, vyvíjí si je sám. Na pistolích bývá infrasnímač, který dává signál o ukončení práce. U týmů s nižším rozpočtem zvedá mechanik ruku na znamení, že je hotov. To je důležité především proto, aby se pilot předčasně nerozjel a zadní kola se nezačala točit ve chvíli, kdy mechanik ještě utahuje. Při počtu otáček pneumatiky a hmotnosti pistole by mohlo dojít k vážným zraněním.

Smyk je dovolený

Pokud například proběhne ve formuli 1 všechno, jak má, jezdec odjíždí dvě sekundy po zastavení. Když se rozsvítí na semaforu nad pilotovou hlavou zelené světlo, dá se vůz do pohybu. Většinou je vidět, jak se monopost smýkne. „To je zcela záměrné. Jednak musí pilot z nízkých otáček prudce zrychlit. Zadruhé formulové auto má malý rejd a závodník ho potřebuje dostat do boxové uličky co nejdříve. Ovšem stejně si jako při příjezdu i při odjezdu kontroluje vozy před sebou i okolo sebe,“ vysvětluje Král.

Jak se cítí jezdec, když vidí, že se jeho zastávka protahuje a ztrácí drahocenný čas i dobré umístění? „Nedělá mi to problém. Neustále si pohledem monitoruji, co se kolem mě děje, abych byl připravený,“ říká Král a pokračuje: Na pit stop má vliv také délka boxové uličky na jejím začátku i na konci. „V tomto směru je nejlepší Silverstone, kde jsou příjezdové i odjezdové komunikace krátké. Nejsložitější bývá všechno v Monte Carlu, kde je všechno ultra složité, úzké a více stresující. Výjezd z boxů už není tak složitý. Máte jistotu, že předehřátá pneumatika drží a můžete se do ní opřít. Složitější to bylo v GP2 a nyní ve formuli 2, kde se nesměly ohřívat gumy. Kopec z konce boxů do tunelu v Abú Dhabí a následně průjezd tunelem, to byl fakt adrenalin,“ tvrdí Král.

Show, nebo technologie?

Kde je hranice, jak zrychlit výměny pneumatik? U formule 1 stojí na jedné straně honba za nejrychlejším časem za každou cenu. Jakýkoliv sport však musí zůstat velkou show pro diváka, který neocení o sekundu na kolo rychlejší čas, ale raději vezme zavděk předjížděcími manévry.

„Pit stop je skoro nezachytitelný, téměř ho nedokážeme vnímat. Pro mě zůstávají předlohou severoamerické závody NASCAR. Když bude méně mechaniků a bude jim práce trvat déle, pro diváka to představuje velký zážitek, kterým se chce bavit. Znovu se opakuji, ale zavedl bych tankování. Vymyslet pravidla, při nichž se náklady a vypětí lidí nevyšplhá do extrémů. Tankování bylo vždycky zpestřením závodů,“ tvrdí Král. Doplňování paliva je zakázáno počínaje sezonou 2010. Tímto tématem jsme se podrobně zabývali ve Světě motorů 35/19.

„Formule 1 jsou pro mě především technologie, které se vylepšují a zdokonalují, aby byly převedeny do běžného provozu. Současně však nesmíme zapomínat, že sport musí zůstat zábavou pro lidi tak, aby ji byli schopni vnímat. To jsou sice protichůdné pocity, které se ve mně tlučou, ale vidím to tak. Podle mého názoru jsou pro formuli 1 stejně hodnotné a důležité rychlost i show,“ dodává Josef Král pro Svět motorů.

Budete se při příštím sledování závodů znovu těšit na pit stop? Můžete si ho užít o to víc, když budete lépe vědět, co všechno se během něho odehrává.

Stalo se v boxech

Kanada 2008: Lewis Hamilton po zastávce v boxech narazil u výjezdu z boxové uličky do zadní části monopostu Kimiho Räikkönena. „Nabourat někoho v boxech je velká pitomost,“ zlobil se finský pilot.

Nürburgring 2013: Po zastávce Marka Webbera se po pár metrech uvolnilo zadní kolo vozu. Mechanici Renaultu se mu vyhnuli, kameraman se díval jinam a dostal ránu bez varování. Byla z toho dvě zlomená žebra, klíční kost a otřes mozku.

Monte Carlo 2016: Vedoucího Daniela Ricciarda (Red Bull) zavolal tým do boxů, ale gumy nebyly připraveny. Nacházely se v zadní části garáže, kam byl vzhledem ke stísněným podmínkám v Monte Carlu ztížený přístup. Závod vyhrál Hamilton.

Bahrajn 2018: Ve 36. kole srazil Kimi Räikkönen mechanika týmu Ferrari Francesca Cigariniho, který utrpěl zlomeniny holenní a lýtkové kosti. Italská stáj dostala pokutu 50.000 eur (1,3 milionu korun) za porušení bezpečnostních regulí.

Šákir 2020: V závodě vedl George Russell 59 kol, ale doplatil na zmatenou taktiku Mercedesu v boxech, kde mu dali pneumatiky určené Valtterimu Bottasovi. Brit přesto získal ve svém 37. závodě v F1 první body.