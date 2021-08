Michael Schumacher by slavil 30 let debutu ve Formuli 1. Vzpomínáte, jak dopadl?

Chystaný dokument Netflixu bude zveřejněn v rámci oslav 30 let od debutu Michaela Schumachera ve Formuli 1. Ukáže i dosud neznámé záběry.

Michael Schumacher je legenda Formule 1, sedminásobný mistr světa tohoto šampionátu patří mezi nejúspěšnější závodníky této disciplíny, když dodnes drží několik rekordů. Právě letos je to 30 let od chvíle, kdy poprvé závodil ve Formuli 1, což si žádá oslavu.

Bohužel sám Schumacher toto jubileum zřejmě moc slavit nebude. Od své nehody na lyžích v prosinci 2013 je jeho aktuální zdravotní stav prakticky neznámý, na veřejnost vždy uniknou jen útržky, navíc nepodložené. Schumacherův stav je každopádně stále vážný, s omezenými možnostmi komunikace či pohybu, byť údajně bývalý závodník své okolí vnímá.

Právě více informací o stavu má poodhalit nový dokument internetové televize Netflix, který má být konečně zveřejněn ve středu 15. září 2021. Snímek tvořený německou produkční společností B|14 má oficiální posvěcení Schumacherovy rodiny, možná i proto slibuje „velmi citlivý, ale kritický“ pohled na slavného závodníka. V jednu hodinu a 52 minut trvajícím dokumentu jednoduše nazvaném Schumacher se mají objevit dosud nezveřejněné záběry, stejně jako rozhovory s členy závodníkovy rodiny, manželkou Corinnou, bratrem (a také bývalým závodníkem F1) Ralfem nebo synem Mickem, aktuálně závodícím ve Formuli 1 za tým Haas. K legendě své řeknou i jeho někdejší protivníci Mika Häkkinen nebo Damon Hill.

Schumacherův závodní debut ve Formuli 1 konkrétně připadá na 25. srpna 1991, kdy se zúčastnil tehdejší Velké ceny Belgie na slavném okruhu Spa-Francorchamps, v monopostu týmu Jordan. Závod pro něj sice skončil už v prvním kole kvůli závadě na spojce, rozhodně však při svém debutu nadchnul, když poprvé přímo v F1 ukázal své schopnosti.

Schumacher se do závodu totiž kvalifikoval na skvělém sedmém místě, což na nováčka byl úžasný výsledek, zvlášť s ohledem na to, že se Spa neměl zkušenosti a dosud ho znal jen z tribuny. Před závodním víkendem mu stačilo si okruh jen objet na kole. Překonal i svého týmového kolegu Andreu de Cesarise, kvalifikovaného na jedenácté příčce, a to přestože ten byl považován za specialistu na Spa.

Schumacherův závodní inženýr Trevor Foste přitom vzpomíná, jak už tehdy působil klidně. Už během prvních tréninků údajně nebylo poznat, že by ve Spa Schumacher ještě nejel, v týmovém rádiu byl naprosto klidný, přestože jezdil na limitu. Nebylo tak divu, že německá legenda už při svém debutu pomýšlela na vítězství. Technická závada však byla bohužel proti... Spojka jednoduše nevydržela jeho dřívější tréninky startů.

Schumacher přitom do závodního víkendu nastupoval jako náhradník za Bertronda Gachota, který byl tehdy uvězněn za dřívější potyčku s taxikářem v Londýně. Jordan v tehdejší době sázel na talentované mladíky, na Schumachera přitom vsadil i díky tomu, že mu Mercedes (u něhož měl německý závodník smlouvu) za jeho účast v belgické velké ceně zaplatil.

Právě díky povedenému debutu měl Jordan o Schumacherovy služby zájem i pro následující roky, nabídl mu i smlouvu, to by však znamenalo, že by Mercedes týmu platil další finance. Manažer německého pilota se tak domluvil s Benettonem, jeho tehdejší šéf Flavio Briatore totiž neváhal uvolnit Schumacherovi místo, když rovnou vyhodil závodníka Roberta Morena. Důvodem byl údajně i fakt, že Jordan měl pro další sezonu nasmlouvané motory Yamaha, které sice byly pro tým cenově dostupné, ale nekonkurenceschopné.

Jordan se přitom rozhodl bránit i u soudu, ten však uznal, že smlouva s Schumacherem nebyla definitivně podepsaná, a tak německý závodník mohl nastoupit za Benetton. A byla to dobrá volba, vždyť v letech 1994 a 1995 Schumacher díky tomu získal své první dva tituly mistry světa. Zbývající přidal až za své éry u Ferrari, tu si ale připomeneme třeba zase až někdy jindy.