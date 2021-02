Consumer Reports vybíral nejzajímavější aut dle segmentů, vítězily hlavně japonské značky

Výběr modelů byl realizován jak na základě testů, uskutečněných v minulosti magazínem Consumer Reports, tak na základě průzkumu mezi veřejností. Na seznam se navíc tentokrát mohla dostat jen auta, v jejichž standardní bezpečnostní výbavě nechybí předkolizní asistent s funkcí autonomního brzdění a detekcí chodců.

A kdo se tedy na seznam dostal? Předně si pojďme říci, že téměř celou tabulku obsadily japonské značky. Jediné dvě výjimky představuje jihokorejská Kia a americká Tesla, jejíž Model 3 získal doporučení v segmentu elektrických vozů s cenovkou 45.000 až 55.000 dolarů (cca 959.000 až 1.172.000 Kč). Celkově si však nejlépe vedla Toyota, kterou na seznamu reprezentují rovnou tři modely.

Prvním je Toyota Corolla, která by podle Consumer Reports měla být jednou z nejzajímavějších voleb v segmentu malých automobilů s cenovkou do 25.000 dolarů (cca 533.000 Kč). Další Toyotou na seznamu je Prius, který zvítězil v kategorii hybridů s cenovkou od 25.000 do 35.000 dolarů (cca 533.000 až 746.000 Kč). Třetí Toyotou na seznamu je pak Camry, která zvítězila v segmentu středně velkých sedanů s cenovkou od 25.000 do 35.000 dolarů (cca 533.000 až 746.000 Kč).

Na seznamu je ovšem i prémiová dceřiná-značka Toyoty, tedy Lexus. Konkrétně Lexus RX získal doporučení mezi středně velkými crossovery s cenovkou od 45.000 do 55.000 dolarů (959.000 až 1.172.000 Kč). Komu stačí menší crossover s cenovkou do 25.000 dolarů (cca 533.000 Kč), tomu Consumer Reports doporučuje Mazdu CX-30.

Kdo ale hledá něco většího, konkrétně středně velký crossover se třemi řadami sedadel a cenovkou od 35.000 do 45.000 dolarů (cca 746.000 až 959.000 Kč), měl by se podle Consumer Reports podívat po modelu Kia Telluride.

Společnou kategorii SUV a kombíků s cenovkou od 35.000 do 45.000 dolarů (cca 746.000 až 959.000 Kč) ovládlo Subaru Outback, zatímco Subaru Forester zvítězilo mezi malými crossovery s cenovkou od 25.000 do 35.000 dolarů (cca 533.000 až 746.000 Kč). V segmentu kompaktních pick-upů se stejnou cenovkou pak zvítězila Honda Ridgeline.