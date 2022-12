Corvette se prý stane samostatnou značkou v roce 2025, nabízet má SUV a čtyřdveřové kupé

Nové modely pod značkou Corvette budou zřejmě elektrické, údajně by však měly nabídnout „esenci Corvette“ po stránce designu i dynamiky.

Jméno Corvette má v automobilovém průmyslu pořádný zvuk, dosud se však jednalo pouze o modely spjaté se značkou Chevrolet. Podle informací amerických kolegů z Car and Driver však společnost GM plánuje se jménem Corvette pořádné změny, díky kterým by měla být schopna lépe vytěžit jeho velký potenciál.

Video se připravuje ...

Prvním krokem by mělo být rozšíření nabídky stávajícího sportovního kupé Chevrolet Corvette generace C8 o několik nových verzí. Mluví se o hybridech E-Ray a Zora, přičemž druhý jmenovaný by měl být výkonnější variantou, která bude současně poctou tzv. otci původní generace C1, jímž byl Zora Arkus-Duntov. Kromě toho se však mluví také o ostré verzi ZR1 nebo čistě elektrickém modelu, postaveném na platformě Ultium z dílny GM.

Druhým krokem plánu GM by pak mělo být osamostatnění jména Corvette od Chevroletu a vytvoření samostatné značky, která by mohla mít větší ambice i dosah. Kromě tradičního sporťáku by totiž mohla nabízet i čtyřdveřové kupé nebo houževnatý crossover. Obě novinky by navíc měly být čistě elektrické a společnosti GM by mohly mnoho přinést.

Sportovní vozy jsou totiž skvělé pro budování image, jejich přínos po stránce prodejů a zisků je však v případě GM zřejmě minimální. Pokud by ovšem společnost dokázala přitáhnout zákazníky k novým modelům právě pod známým označením Corvette, mohla by výrazně zvýšit prodeje. Ostatně motivací pro GM může být i úspěch značek jako Porsche, Lamborghini či Ferrari právě s SUV modely, které táhnou jejich prodeje i ziskovost.

Nová značka Corvette by se přitom měla vyhnout pouze převzetí a přeznačkování jiných modelů ze skupiny GM. Místo toho by měla vytvářet unikátní vozy s jasnou DNA Corvette, která bude patrná jak na designu, tak na dynamice jízdy. S obojím by přitom mohl pomoci přechod na elektrickou platformu a baterie Ultium, díky čemuž budou mít designéři volnější ruce.

Na spekulace o technice je zatím brzy, podle zdroje amerických kolegů z Car and Driver by však nové vozy značky Corvette mohly být osazeny novými bateriemi s vysokou energetickou hustotou, superrychlým softwarem, novým konceptem chlazení, mimořádně efektivními invertory, vysokootáčkovými elektromotory, 800V elektrickou sítí, podporou nabíjení při výkonu až 350 kW, dvourychlostní převodovkou, vektorováním točivého momentu nebo multimódovým systémem řízení všech kol. Zkrátka výstavní skříň technologické evoluce.

„Corvette není jen značka. Je to neustále se vyvíjející systém spojený s dramaticky odlišným uživatelským zážitkem,“ uvedl kontakt amerických kolegů z GM Tech Center.

Čtyřdveřové kupé, které by mohlo být navrženo ve stylu liftbacku, a nový crossover mají značce Corvette přidat dvě nové hodnoty: mainstreamovou exkluzivitu a zjevný luxus. Díky rovnováze mezi funkčností a módou, parametry a stylem i omezenou dostupností a vysokou žádaností by značka měla mít připraveny tři pilíře pro další vývoj a rozšiřování, jak dodávají američtí kolegové.

„Cílem není porazit Taycan a Cayenne v jejich vlastní hře, ale vytvořit tři americké legendy schopné prorazit nový směr tím, že se podstata Corvette stane škálovatelnou. Aby se tak stalo, musí být tato podstata neustále ve stavu progresivního vývoje,“ uvedl zdroj z GM pro Car and Driver.