Čtveřice Mazd MX-5 jako první přejela celou Británii na udržitelný benzin

Jaký je nejlepší britský sporťák? Mazda MX-5, řekl by leckterý fanoušek malých sportovních aut. Mazda totiž v 80. letech vzala britský recept na malé sportovní auto – motor vpředu, manuál a dvoumístná kabina bez pevné uprostřed a pohon vzadu – a na rozdíl od Lotusu Elan s ním dobyla svět. Vůz s názvem MX-5 letos v březnu oslavil 35 let ve čtyřech generacích a za tu dobu se stihl stát kultovním.

Kvůli původu onoho receptu není s podivem, že zrovna britské zastoupení Mazdy oslavuje poměrně důkladně. Součástí oslav byla také jízda napříč celou Velkou Británií, kterou podniká nejeden nadšenec – zhruba 1350 kilometrů mezi Land’s End na samém konci Anglie u Keltského moře a vesnicí John O’Groats, kde se nachází nejsevernější bod Skotska.

Samo o sobě by to nebylo až tak zajímavé, a to ani díky tomu, že cestu podnikly všechny čtyři generace MX-5 společně, ani že to kromě první generace NA byly vždy výroční auta – gen. NB k 10. výročí, gen. NC k 25. výročí a gen. ND k 30. výročí modelu MX-5. Ony to však zvládly na udržitelné palivo a tím se staly prvními v historii.

Šlo o „biopalivo druhé generace od společnosti Coryton Sustain 100 RON E5, které neobsahuje žádné fosilní palivo a vyrábí se ze zemědělského odpadu a vedlejších produktů z plodin“ nepoužitelných k jiné spotřebě, uvádí tisková zpráva. Je to palivo typu drop-in, což znamená, že „nevyžaduje žádné úpravy automobilu a využívá uhlík, který se již nachází v atmosféře a který pohlcují a recyklují rostliny při svém růstu, a neuvolňuje se tak další CO2, jako je tomu u fosilních paliv“.

Má to jen drobný háček – nikdo z řad veřejnosti to nemůže zopakovat, protože tohle biopalivo není zatím veřejně dostupné. Mazda však počinem ukazuje, „jakou roli mohou udržitelná paliva hrát při snižování emisí uhlíku u moderních i klasických automobilů a jak by udržitelná paliva mohla být jedním z řešení, která Mazdě pomohou k dosažení klimatické neutrality“. Ovšem, o konkrétní uhlíkové stopě tohoto biopaliva včetně výroby nehovoří.

Pro Mazdu jsou biopaliva a obnovitelná či syntetická paliva velmi důležitou součástí cesty k uhlíkové neutralitě. „V Japonsku se Mazda účastní několika společných výzkumných projektů a studií v rámci probíhající spolupráce průmyslu, akademické sféry a vlády s účelem podporovat širokou adopci biopaliv z mikroskopických řas a bionafty z použitého kuchyňského oleje. V Evropě byla Mazda jednou z prvních automobilek, které se připojily k Alianci e-paliv,“ říká Jeremy Thomson, ředitel britské divize Mazdy.

„Udržitelné palivo je skutečná cesta, jak můžeme udržet vozidla, jako jsou tato, na silnicích po mnoho následujících let, ale zároveň snížit jejich environmentální dopad. Spočítali jsme, že na této trase čtveřice MX-5 ušetřila 981 kg CO2 díky tomu, že nebyla použita fosilní paliva,“ říká David Richardson, šéf firmy Sustain.

„Elektromobilů je čím dál víc, ale na našich silnicích je mnoho milionů spalovacích aut – jistě dává smysl snižovat jejich emise, pokud můžeme. Řada lidí si přesto neuvědomuje, že taková možnost existuje, a neví, jak udržitelná paliva fungují,“ dodává.