Cupra: Sportovní geny, pro každého speciální. Portfolio španělské značky není nijak rozsáhlé, ale dobře zacílené

Málokdo to veřejně přizná, ale je to tak – příběh značky Cupra je inspirací, ale také důvodem bolestí hlavy pro řadu automobilek. V relativně krátké době se totiž Španělům povedlo vystavět značku, jež dobře vydělává, je nezaměnitelná a dokáže oslovit mladé. A která také kolem svých aut vytvořila celý „ekosystém“: od šperků po módu, od lodí po sport.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Aktuálně si navíc stále méně lidí uvědomuje, že základ firmy vzešel ze Seatu. Jistě, jsou tu ještě „společné“ modely Leon a Ateca, ovšem Cupře se podařilo je výrazně odlišit a postavit na roveň zbytku modelového portfolia, který už vznikl z původního vývoje. Takže co Cupra aktuálně nabízí a na koho tyto modely cílí?

Born – vlastní cestou

Jestliže výchozí Volkswagen ID.3 pro řadu lidí představuje nepokrytou snahu vytvořit levný „entry“ elektromobil, Cupra Born takto nepůsobí. Je to prostě dospělý bateriový vůz se vším všudy, bez kompromisů. Lze si představit, že zákazník jako nováček v elektromobilitě začne v „í-déčku“, aby pak jako už zkušený mazák sáhl po Bornu. Výkon 150 nebo 170 kilowattů je na takto kompaktní vůz více než velkorysý, zrychlení na stovku od 6,6 do 7,3 sekundy musí uspokojit každého. A kdyby ne, je tu letošní novinka – Born VZ s výkonem 240 kW, stovkou za 5,7 sekundy a maximálkou 200 km/h. Případně model Raval, který v příštím roce vzejde ze studie Urban Rebel.

Video se připravuje ...

Leon – tradiční multitalent

Jméno známé už z nabídky Seatu, ovšem nedávná modernizace tuto řadu v barvách Cupry ještě více ozvláštnila a zásadně odlišila od vozu Seat Leon. Přibyly nové pohony, posílil infotainment korunovaný novým 12,9palcovým středovým displejem, změnil se design. V nabídce ale zůstalo kombi Sportstourer, takže s prázdnou neodejdou ani ti, co poptávají větší praktičnost, více prostoru pro náklad. Protože Leon je v barvách značky takový všeuměl, pomůže rodině, chalupářům, cestovatelům. Respektive samozřejmě také sportovcům, to už jinak nejde. V nové verzi VZ přichází výkon 333 koní – silnější Leon tady dosud nebyl. A také tu dosud nebylo větší odlišení Cupry Leon od Seatu Leon…

Formentor – vládce kategorie

Bestseller značky má podobu nejprodávanějšího SUV Evropy loňského roku. Moc to nepřekvapuje, v rámci kategorie se povedlo vytvořit auto, které vypadá svižně, mladistvě a originálně. Při pohledu na první model vytvořený v rámci původního vývoje značky se nelze divit faktu, že průměrný věk kupců vozů Cupra je o 10 až 15 let nižší než v případě portfolia Volkswagenu. Úspěšným třicátníkům nebo čtyřicátníkům zkrátka Formentor sluší, přičemž se nemusejí příliš strachovat ani v případě, když čerstvě založí rodinu. Automobil navíc pošel výraznou modernizací, která se zaměřila na konektivitu, design a nabídku motorů.

Ateca – základní kámen

Model má v portfoliu podobnou roli jako hatchback nebo kombi Leon. Umně mixuje jejich vlastnosti a k tomu přidává zvýšenou stavbu – ve výsledku tedy jde o vůz, který dokáže vyhovět širokému spektru uživatelů. Na jedné straně nejvyšší rychlost 250 km/h a sprint na stovku pod pět sekund, na druhé schopnost tahat 2,1tunový přívěs nebo projet lehčím brodem. Asi ne nadarmo bylo právě toto SUV vybráno, aby v roce 2018 odstartovalo éru Cupry jako samostatné značky.

Tavascan – království stylu

Nová vlajková loď značky. Jde přesně o ten typ vozu, za kterým se rádi vydáte do showroomu, abyste si o něm s prodejcem dlouze pohovořili a celý ho pěkně prozkoumali naživo. Elektrické SUV je stejnou měrou reprezentativní jako sportovní nebo inovativní, dlouhodobé zimní testy v Laponsku, na nichž se podílel třeba i pilot formule E Lucas di Grassi, slibují rovněž řádnou odolnost. S délkou 4644 milimetrů je SUV kupé o pouhých dvacet centimetrů delší než model Formentor, máte z něj ovšem dojem úplně jiného auta. Dvoumotorová čtyřkolka VZ dostane do vínku systémový výkon 250 kilowattů, točivý moment 679 newtonmetrů nebo sprint na stovku za 5,6 sekundy. Perličkou je zcela automatické parkování, které se pustí do práce už padesát metrů od naučeného (uloženého) místa odstavení. Zajet do slotu ovšem jde i tehdy, když řidič na palubě není – stačí použít mobilní telefon. Když k tomu přidáte takovou libůstku, jako je svítící logo na přídi, je jasné na koho Cupra Tavascan cílí: na mladé, dynamické a úspěšné, pro něž je například německá konkurence příliš usedlá.

Terramar – ve jménu jízdy

Největší novinka letošního roku čeká na uvedení v září. Cupra Terramar je kompaktní SUV, které nabízí širokou škálu pohonů a je součástí revoluce modelů e-Hybrid s dojezdem na elektřinu přibližně 100 km. Má odvážný design inspirovaný žraločím nosem a zaměřuje se v duchu značky na milovníky řízení. Koneckonců název modelu odkazuje na historický Autódromo de Terramar poblíž Barcelony. Vůz představuje odvážný krok směrem k inovativní budoucnosti elektromobility a bude vyráběn ve společném projektu se značkou Audi v maďarském městě Győr.