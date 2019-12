Cybertruck odkrývá další překvapení, jak je to s jeho aerodynamikou?

Koncem minulého měsíce se na internetu začalo živě diskutovat na téma, o které Elon Musk během prezentace nového elektrického pick-upu Tesly Cybertruck prakticky ani nezavadil. Řeč je přitom o aerodynamice, která má u elektromobilů zásadní vliv na výkon i dojezd.

Při pohledu na podivně hranaté křivky karoserie si řada lidí začala myslet, že se Musk tomuto tématu vyhnul schválně. Pár nadšenců, kteří si dobře rozumí s grafickými a simulačními programy, se však namísto diskuzí pustilo do práce a začali zjišťovat, jak to s tou aerodynamikou Cybertrucku vlastně je. A čekalo je překvapivé zjištění.

Pravděpodobně první simulaci aerodynamických vlastností Cybertrucku zveřejnil na svém Instagramu již 23. listopadu jistý Justin Martin, věnující se leteckému inženýrství, podle kterého je na první pohled podivný design bezesporu do detailu promyšlený a aerodynamicky překvapivě funkční.

Jeho pokusu v simulačním programu CFD (který je v podstatě počítačovou verzí větrného tunelu) však předcházelo 24 hodin studia designu Cybertrucku, díky čemuž by měl být model navzdory absenci oficiálních dat velice přesným.

Martin sice připouští, že jeho data nejsou perfektní, přesto by neměla být příliš vzdálená od reality. Naměřená čísla koeficientu odporu (C d ) však Martin nakonec nezveřejnil, neboť věří, že podběhy a kola (která na jeho modelu chybí/nejsou dokonalá) mohou výsledky ještě výrazně ovlivnit.

Postupně se však na internetu objevilo ještě několik simulací aerodynamicky Tesly Cybertrucku, které opět vychází z různě poskládaných modelů. Zajímavé však je, že se většina autorů těchto simulací shoduje na překvapivě funkční aerodynamice elektrického pick-upu.

Podivná příď totiž rozráží vzduch především ke střeše a podvozku, zakrytí nákladového prostoru zabraňuje vznikům turbulencí, vzduch většinu doby těsně obtéká karoserii a turbulence za vozem jsou ve srovnání s ostatními trucky jen minimální.

A k tématu se nakonec vyjádřil i samotný Elon Musk, který prostřednictvím Twitteru reagoval na článek webu Interesting Engineering, jež se věnuje právě rozboru simulace Justina Martina.

With extreme effort, Cybertruck might hit a 0.30 drag coefficient, which would be insane for a truck. Requires tweaking many small details. https://t.co/IMLJbsInmq