Dacia Duster 1.0 TCe vs. Škoda Kamiq 1.0 TSI – Oblíbenci s třemi hrnky

Domácí zákazníci preferují hlavně vozy mladoboleslavské značky, ale mezi SUV je Škodovce silným soupeřem i Dacia. Proto jsme proti sobě postavili duster a kamiq se základními motorizacemi.

Dojem, cena, prostor Tabulkově sice každý patří do jiného velikostního segmentu, ale společného toho mají hodně. Dacii Duster řadíme mezi kompaktní SUV a Škodu Kamiq mezi malá. Jenže hranice je velmi tenká a rozdíl v celkové délce u nich činí pouhých deset centimetrů. Navíc oba patří k nejprodávanějším SUV u nás. Vždyť duster si loni v Česku pořídilo 5922 zákazníků, což jistě pomohlo i skutečnosti, že se tento model prodral mezi desítku nejžádanějších osobních aut v Evropě. Škodu Kamiq, která vstoupila na trh na podzim, si u nás loni koupilo 1748 lidí. Potenciál škodovky přitom ukázaly první dva měsíce letošního roku, kdy se v Česku vyšvihla na druhé místo mezi všemi SUV. O oba modely je tedy velký zájem a spojuje je i základní pohonná jednotka v podobě zážehového litrového tříválce přeplňovaného turbodmychadlem, pětistupňová manuální převodovka nebo pohon předních kol. Na ceně nezáleží Když vedle sebe vozy stojí, připadají nám jako obr a trpaslík. Bytelný duster vyvolává představu, že takhle nějak by mělo vypadat pořádné SUV. Obří výřezy pro kola, mohutně vystouplé lemy blatníků, stříbrně lakované „ochranné“ panely na předním a zadním nárazníku nebo plastový okrasný panel za předními koly působí impozantně. Dacia ukazuje, že i levné auto může vypadat skvěle a hodnotně. Dacia Duster TCe 150 Techroad – Vzhůru do vyšší společnosti? Nejmenší SUV v nabídce Škodovky v přímém porovnání s dacií působí jako autíčko na hraní. Je sice jen o deset centimetrů kratší a o chlup užší, ale hlavně o 162 mm nižší. Ani příliš nevyniká vzhledem. Od ostatních mladoboleslavských modelů se odlišuje jen rozdělenými předními světlomety s úzkým diodovým proužkem denního svícení nahoře. Z designového pohledu jde o standardní práci, která nijak nevybočuje z průměru. Navíc silueta vozu s krátkou zadní částí nepůsobí příliš vyváženě. V porovnání s nejnovějšími zástupci mezi malými SUV nám připadá spíš jako šedá myška. Ve dvou érách Zvenku více přitahuje pozornost dacia, ale v interiéru je to už jiná písnička. I když musíme uznat, že s příchodem druhé generace v roce 2018 dostal duster výrazně kvalitnější vnitřek. Kabina je od té doby líbivější, pohodlnější a praktičtější. Palubní deska s třemi kulatými výdechy ventilace uprostřed, u níž masu plastu rozděluje hluboký vodorovný prolis, působí festovně a bytelně. Přehledné a dobře čitelné jsou analogové kruhové přístroje, mezi nimiž si našel místo displej palubního počítače. Povedená jsou například páčková tlačítka pro přepínání různých jízdních funkcí či výstražného blikání na středovém panelu. Překvapivě luxusně působí i otočné ovladače automatické klimatizace s displeji na vrcholu. Jenže i tak nám připadá vnitřek dacie strohý, zastaralý a dávno překonaný. Módní trendy hrají do karet škodovce. Svěží a na pohled odlehčený styl se nám líbí mnohem více. Palubce kamiqu, která je převzatá z modelu Scala, dominují přístrojový štít a středová obrazovka – pro řidiče dva nejdůležitější prvky. V našem případě se v kapličce ukrývá 10,25“ displej příplatkového virtuálního kokpitu, který odráží technické vymoženosti 21. století. Propracovanější design je poznat také z dekoračního panelu před spolujezdcem nebo z plasticky tvarovaných výplní dveří. Dacia u dusteru sice výrazně zapracovala na kvalitě zpracování, jenže laťka nastavená škodovkou i novějšími konkurenty je pro ni nedostižná. Kvalita plastů je na první pohled o třídu horší a některé spáry větší, než by mohly být. Stále na nás také vykukují ocelové pojezdové lišty sedadel. Dacia Duster nastupuje do nové služby. Je papamobilem s neprůstřelnou nadstavbou A body dacia ztrácí i v ergonomii ovladačů. Aktuální provedení je na tom sice výrazně lépe než předchozí generace, jenže nízko umístěný displej navigace příliš odvádí pozornost od řízení. Výtku máme i k ergonomii kamiqu. Dvouzónová klimatizace sice má dva samostatné ovladače, některé funkce ventilace nebo jízdních asistentů se ale přepínají prostřednictvím dotykového displeje. První na ráně Většina motoristů korunu několikrát obrátí, než ji utratí. Na této lidské vlastnosti stojí obrovský úspěch levné Dacie i modelu Duster. Vždyť za přeplňovaný litrový tříválec s výkonem 74 kW chce rumunský výrobce jen 264.900 Kč. Když se díváme, jak bytelně a festovně působí, ani se tomu nechce věřit. Navíc i vypadá docela hezky, jen ta výbava je hodně chudá. Duster s délkou 4341 mm řadíme do kompaktní třídy a zde již vyžadujeme alespoň základní komfortní prvky. Abychom u něj dostali manuální klimatizaci a elektrická nastavitelná zrcátka, museli jsme do porovnání zvolit třetí stupeň Comfort za 336.900 Kč. K němu se vážou i lakované kliky dveří, tempomat, elektrické ovládání všech oken nebo přední mlhovky. I tak jde s přehledem o nejlevnější plnohodnotné SUV s délkou nad čtyři metry. Vždyť nejlevnější Škoda Kamiq je stále o 51.000 Kč dražší. Jenže mladoboleslavský konkurent s motorem 1.0 TSI 70 kW plní naše požadavky hned s první výbavou Ambition. Navíc přidává například standardní světlomety LED nebo nouzové brzdění a asistent udržování jízdního pruhu. Standardem jsou i kolenní airbag řidiče či automatické spínání světel. Obrovské rozdíly se projevují ve vyšších výbavách. Tam, kde duster dosáhne stropu, se kamiq jen rozjíždí. Škodovku tak v případě potřeby můžete dovybavit všemi vymoženostmi současnosti: vyhříváním zadních sedadel, digitálními přístroji, samočinným parkováním nebo elektrickým ovládáním víka kufru. Pořizovací náklady Dacia Duster 1.0 TCe 74 kW (etalon) Škoda Kamiq 1.0 TSI 70 kW Základní cena 264 900 Kč (Access) 387 900 Kč (Ambition) Cena verze Světa motorů 336 900 Kč (Comfort) 387 900 Kč (Ambition) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Automatická klimatizace 8000 Kč 11 500 Kč Bixenony/světlomety LED Ne/Ne Ne/Ano Vyhřívání předních/zadních sedadel 6000 Kč/Ne 7000 Kč/11 800 Kč Zadní/zadní a přední parkovací senzory 6000 Kč/Ne 9200 Kč/17 300 Kč Couvací kamera 16 000 Kč** 7000 Kč Litá kola 15 000 Kč* 12 700 Kč Navigace 16 000 Kč** 29 600 Kč Kožený volant Ano 11 000 Kč Autonomní brzdění před překážkou Ne Ano Hlídání jízdních prahů Ne Ano Tempomat Ano Ano Přední mlhovky Ano Ne Bezklíčkové ovládání Ne Ne Metalíza 13 900 Kč 16 000 Kč Rezervní kolo 1800 Kč 2100 Kč Porovnání cen 336 900 Kč (100 %) 387 900 Kč (o 15 % horší) Známka*** 1,00 1,50 POŘADÍ 1. 2. * Součástí paketu Look, ** součástí paketu Parking, *** známka za cenu, výbavu a servisní náklady. Zdání klame Pokud bychom měli dát na první dojem, určitě bychom ani nepochybovali o tom, že dacia musí být prostornější. Když do ní chceme nasednout, musíme se vyhoupnout hodně vysoko, protože například přední sedadla jsou ukotvena 70 cm nad vozovkou. Říkáme sice, že vyšší posez zlepšuje nastupování, ale u dusteru je to již přehnané. Navíc si pravidelně špiníme nohavice o mohutné prahy, protože sedadla jsou blízko u sebe, a tedy daleko od prahu. Zevnitř se díváme na okolní svět z pořádné výšky, což vyvolává dojem mohutnosti. Podobné pocity uvnitř škodovky nemáme, protože sedíme výrazně níže – jen 59 cm nad vozovkou. Pro nastupování je to ideální pozice, protože do křesel nezapadneme jako u scaly ani se nemusíme škrábat do výšky jako u dacie. Ale jakmile se rozkoukáme, hned nám je jasné, že mladoboleslavští konstruktéři opět odvedli bezvadnou práci. Na každém místě se totiž cítíme volněji, což potvrzují i měření. Ač se to nezdá, kabina škodovky je prostornější ve všech směrech. A to dost výrazně. V přední části máme na šířku k dobru až osm centimetrů a na výšku pět. U dacie řidič a spolujezdec sedí tak blízko u sebe, že se málem dotýkají lokty. V druhé polovině se sice kamiq lehce zužuje, ale i tak má nad dacií na šířku navrch a nádavkem přidává i nějaký ten centimetr navíc nad hlavou. Zásadní rozdíl objevujeme v podélném směru. Redaktor výšky 174 cm sedící v druhé řadě škodovky má před koleny ještě 17 cm volného prostoru. Dacia nabídne jen 11 cm, což rozhodně není špatné číslo, ale v porovnání se škodovkou i některými konkurenty jde spíše o průměr segmentu. U obou vozů pozorujeme příjemný odstup sedáku předních křesel od podlahy, kam lze pohodlně zasunout chodidla. Do nabídky Dacie se vrací verze na LPG. Za kolik pořídíte plynový Duster? U sedadel je situace také docela vyrovnaná. Rozměrově vyhovují v obou vozech, ale u dusteru oceňujeme tužší polstrování bočnic a s ní spojenou lepší oporu tělu. Jenže vzadu je zase v dacii měkčí polstrování, které lze prosedět až na kovovou konstrukci. Ve škodovce nám vyhovuje přirozená pozice při řízení. Dacia sice od druhého stupně výbavy disponuje seřizováním volantu i podélně, k ideální poloze bychom ho však potřebovali ještě více přitáhnout k sobě. Potěší i rodiny Kratší prostor pro posádku se u dacie naštěstí odrazil v delší ploše pro zavazadla. Duster pojme ve standardním uspořádání 445 litrů nákladu a místo za zadními sedadly je dobře využitelné díky rovným kolmým stěnám. Objem by mohl být i větší, jenže lepšímu využití zadní části brání náhradní kolo uložené zvenku pod podlahou. Standardem je přitom sada na opravu pneumatik, plnohodnotná rezerva se dodává vždy za příplatek. Potěšitelný je posun v kvalitě. Boky kufru již nehyzdí vylisované kusy plastu, které se rychle poškodí, ale najdete zde příjemné polstrování. Novinkou jsou i háčky pro uchycení tašek, světlo na levé straně prosvětlující zavazadelník ve tmě nebo zásuvka na 12 V. Škodovka důležité centimetry vypotřebovala na místo pro cestující. V krátké zadní části jí proto chybějí. Jenže kamiqu do karet hraje lepší konstrukční řešení. Prostor pro příplatkové náhradní kolo pod podlahou je započítán do celkového objemu 400 litrů, což je u malého SUV bez posuvných sedadel slušná hodnota. Zpracování zavazadelníku je ještě o stupeň kvalitnější než v dusteru a háčků či fixačních oček najdete také více. Ve standardu dokonce dostanete vyjímatelné osvětlení, které může sloužit jako baterka. Ve prospěch škodovky hovoří také nižší nákladová hrana a větší otvor po vyklopení pátých dveří – ty mohou být ovládány elektricky. Údaje o testovaných vozidlech Dacia Duster 1.0 TCe Škoda Kamiq 1.0 TSI Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 170/11 175/17 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 92-98/95 94-103/98 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 6-12/9 8-17/12 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 139/139 147/142 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 134/134 137/134 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 50 x 48, 49 x 48 50 x 49, 49 x 49 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 62 x 49 61 x 48 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 79 x 94 81 x 107 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 76/185 69/190

Motor, jízda Stačí základ? Bez litrových přeplňovaných tříválců si současné malé a kompaktní automobily ani neumíme představit. U Dacie Duster se agregát 1.0 TCe 74 kW objevil již v půlce loňského roku, kdy nahradil letitou šestnáctistovku. Motor má kvůli rychlejšímu zahřívání chlazené výfukové svody a nepřímý vstřik, což se bude hodit hlavně na kratších vzdálenostech, a vystačí si bez filtru pevných částic. V porovnání s předchozím atmosférickým agregátem je ve všem lepší. Díky točivému momentu 160 Nm, dostupnému již od 2750 otáček, táhne mnohem lépe v nízkém i středním pásmu. Je také lépe odhlučněný. Na volnoběh si jen ševelí. Pod plynem a s rostoucím tempem sice produkuje tradiční drnčivý zvuk, ale nejde o nic, co by se nedalo přežít. Navíc je proti 1.6 SCe úspornější, takže můžeme říci, že se s ním Dacia trefila do černého. Jenže to by na světě nesměla být konkurence. Koncern VW a s ním i Škodovka mají s touto konstrukcí pohonných jednotek dlouholeté zkušenosti. Tříválec 1.0 TSI proto patří k tomu nejlepšímu, co můžete na trhu sehnat. Výkonem 70 kW sice dacii nepředčí, ale točivým momentem 175 Nm, který navíc přichází již ve dvou tisících otáčkách, má jasně navrch. Výborně odhlučněný agregát si jen přede a v zátěži nevydává rušivý zvuk. I při cestování po dálnici o něm uvnitř prakticky nevíme. Rozjíždí se plynule. K udržení tempa stačí lehce sešlápnout plynový pedál a kamiq začne konstantně zrychlovat. Ale u obou agregátů platí, že pro svižné svezení musí být v autě jen řidič. S přibývající zátěží se rychle zadýchají a ani předjíždění není tak bezpečné jako u silnějších jednotek, což u dusteru platí dvojnásobně. Škoda Kamiq 1.0 TSI (85 kW) DSG – Němci by se novým Yeti měli poučit Při pružné akceleraci mezi 60 km/h a stovkou dacia se škodovkou ještě celkem drží dech. Jenže při rychlejší jízdě se projeví hmotnost o 52 kg vyšší, širší pneumatiky, a hlavně větší stavba karoserie. Mohutná čelní plocha a s ní spojená aerodynamická „ne“čistota nedávají dacii mnoho trumfů do ruky. Nepomohou ani kratší převody, protože na pětku při 130 km/h točí 3400 min-1. Hmota se projevuje Nejde jen o dynamiku, ale také spotřebu. Po prostudování technických údajů obou vozů se dozvídáme, že by škodovka měla být úspornější o 0,4 litru. Jenže v praxi je tento rozdíl podstatně větší. Litrovým kamiqem jsme 200 km dlouhý okruh urazili s průměrem rovných šest litrů. Není to o moc víc než slibovaných 5,1/100 km, ale také známe celou řadu úspornějších konkurentů. Dokonce i ve vlastním táboře. Vždyť Kamiq 1.0 TSI 85 kW má mít spotřebu o deci nižší, což se nám potvrdilo i při předchozích testech. Slabší verze doplácí na použití pětistupňového manuálu s kratším celkovým převodem – při 130 km/h roztočí agregát na 3100 otáček. A naše měření probíhalo převážně po dálnici, kde při stejném tempu silnější šestistupňový litr točí 2700 min-1. Škoda Kamiq rozšiřuje nabídku o verzi Monte Carlo. Připravte si na ni aspoň půl milionu Krátké převody zlomily vaz hlavně dacii. Ta se musí spokojit také s pětikvaltem a při stotřicítce rotuje kliková hřídel tempem 3400 min-1. Vysoká a široká krabice, kterou malý tříválec musí utáhnout, je dalším důvodem toho, že se nádrž vyprazdňuje podstatně rychleji. Námi zaznamenaných 7,9 l/100 km je opravdu hodně, a proto dáváme dusteru za spotřebu trojku. Jeho apetit hodně ovlivňuje rychlost jízdy, protože při 110 km/h se výraznějšího víření v nádrži ještě bát nemusíte a při konstantní devadesátce lze jezdit mezi pěti až šesti litry. Ani řazení dacie není tak sofistikované. Páka je dlouhá a stejně tak i dráhy, po kterých musí putovat. Přesností se ale mladoboleslavské skříni vyrovná. Údaje o testovaných vozidlech Dacia Duster 1.0 TCe Škoda Kamiq 1.0 TSI Motor, ventilový rozvod přeplňovaný benzinový R3, DOHC přeplňovaný benzinový R3, DOHC Zdvihový objem (cm3) 999 999 Největší výkon (kW/min-1) 74/5000 70/5000-5500 Největší točivý moment (Nm/min-1) 160/2750-4000 175/2000-3500 Převodovka 5° manuální 5° manuální Délka x šířka x výška (mm) 4341 x 1804 x 1693 4241 x 1793 x 1531 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2674,1563/1570 2651, 1531/1516 Světlá výška (mm) 210 182 Standardní pneumatiky 215/65 R16 205/55 R16 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1266/534 1214/563 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 630/1100 600/1150 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 445/1478 400/1395 Objem nádrže paliva (l) 50 50 Nejvyšší rychlost (km/h) 168 181 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 12,5 11,1 Emise CO 2 (g/km) 125 116 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 6,4/4,9/5,5 6,5/4,3/5,1 Pružnost na 3./4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 7,3/10,5 6,9/9,6 Pružnost na 4./5. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 12,2/21,9 10,7/16,2 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň (130 km/h podle GPS) (min-1) 3400 3100 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 41,8 45,1 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 46,7/85,3/124,7 48,2/87,8/126,4 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 7,9 6,0 Na silnice i do terénu Podvozek kamiqu vychází z hatchbacku Scala. Světlost narostla o 39 mm, na čemž se podílí větší průměr kol i konstrukční změny. Kamiq dostal delší tvrdší tlumiče i pružiny, tužší přední stabilizátor a pevnější zadní nápravu, pohon všech kol mít ale nemůže. Testované auto bylo vybaveno příplatkovým sportovním podvozkem s volitelnou tuhostí tlumičů – sportovní a normální mód se přepíná spolu s jízdním režimem. Upraví se tedy i posilovač řízení či odezva na plynový pedál, ale máte možnost vybrat i profi l Individual a nastavit jen tlumiče. Výsledek prakticky nemá chybu. Zejména komfort, kterým kamiq laská posádku, patří k tomu nejlepšímu, co v segmentu malých SUV najdete. Na sedmnáctipalcových kolech se prezentuje plavností, kterou mu mohou závidět leckteré mnohem dražší limuzíny. Na méně kvalitních silnicích si tlumiče poradí s většinou nerovností bez nepříjemných rázů. Ani dacia se nechce nechat v komfortu odpružení zahanbit a vede si dobře. Konstrukce podvozku se mezigeneračně nezměnila, ovšem v nastavení vidíme velký posun. Na rozdíl od kamiqu nabízí duster pro silnější motory i pohon všech kol a v terénu se potom vážně neztratí. Na drobných nerovnostech občas zaznamenáme mírné zachvění, ale tlumiče dokážou příjemně vyžehlit i větší díry, ty menší zvládnou odfiltrovat vyšší bočnice pneumatik. Na hlubokých výmolech nebo propadlých kanálech se sice zespod dacie ozve tupá rána, ale do sedadel se náraz nepřenese. V podobně extrémním případě se škodovka chová jinak – tlumiče stlačené na doraz neslyšíme, ale cítíme v sedadle. Je znát, že tužší podvozek dusteru má za úkol zvládnout rozbité cesty i náročnější terén, zatímco škodovka je navržena pro hladký asfaltový povrch. Byli jsme u světové premiéry Škody Kamiq GT: Největší rozdíl přichází uvnitř Značný rozdíl jsme zaznamenali v jízdní jistotě. Vysoký duster se v zatáčkách výrazněji naklání, při náznaku smyku okamžitě zasahuje stabilizační systém a jednoduchá zadní náprava na nerovnosti v oblouku odskakuje. Mezi kužely působí dacia těžkopádněji, na což má negativní vliv i odtažité řízení. To kamiq se ve sportovním módu podvozku proplete slalomem jako lasička. Také v komfortním nastavení je jistý, jen se víc naklání. Okamžitě reaguje na povel volantu a hbitě mění směr. Překvapila nás účinnost brzdové soustavy dacie. Přestože její zadní kola zpomalují jen bubny, ze stovky zastavila na kratším úseku než kamiq s kotouči na všech kolech.

Závěr Závěr Přestože je Dacia Duster nejlevnějším SUV na českém trhu, určitě nejde o nijak ošizené auto. Svými vlastnostmi a schopnostmi uspokojí běžné požadavky většiny motoristů. Nabízí slušně prostornou kabinu a zavazadelník, vcelku pohodlný podvozek a za vynaložené prostředky i dostatečnou výbavu. Za jejím volantem se asi nikdo nepromění v závodníka, takže bude stačit průměrná stabilita i síla agregátu. Jenže Škoda Kamiq je uhnětená z úplně jiného těsta. Moderní mladoboleslavský crossover je lepší ve většině měřítek a ve využití vnitřního prostoru mu může jen máloco konkurovat. Přidává se velmi dobrý motor, jízdní vlastnosti a také možnost přikoupit si nejnovější technologické módní výkřiky, které byly dosud vyhrazeny jen vyšším segmentům. A přitom není o tolik dražší. Hodnocení (Za testované oblasti se uděluje známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům) Dacia Duster 1.0 TCe Škoda Kamiq 1.0 TSI DOJEM Design 2,00 2,00 Dílenské zpracování 2,50 1,50 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 2,50 1,00 Sedadla 2,00 1,50 Zavazadelník a variabilita 1,00 1,50 Ovládací prvky 2,00 1,50 MOTORY A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 2,00 1,50 Pružnost 2,50 1,50 Spotřeba 3,00 1,50 JÍZDA Řazení 2,00 1,50 Řízení 2,50 1,50 Brzdy 1,50 2,00 Ovladatelnost 2,50 1,50 Jízdní komfort 1,50 1,00 CELKEM Výsledná známka 2,11 1,50 Závěrečné pořadí 2. 1. Pořadí 1. Škoda Kamiq 1.0 TSI 2. Dacia Duster 1.0 TCe



PLUSY Velikost kabiny Bytelně vypadající exteriér Vyvážené jízdní vlastnosti Nízká prodejní cena Zátah motoru odspodu Slušný jízdní komfort Přesné řízení a řazení Schopnosti v terénu Nabídka moderních prvků výbavy MINUSY Nevýrazný vzhled Vysoká reálná spotřeba Méně účinné brzdy Pružnost a síla motoru Nastavování ventilace přes displej Jen průměrná prostornost kabiny Menší jízdní jistota PRŮMĚR CELKEM 1,50 2,11 Jak známkujeme Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme podle odstupu od lídra. Nově hodnotíme po půl stupních. Do 5 % ztráty přidělujeme ještě známku 1,00, dále je stupnice po 10 %. Za odstup 5 až 15 % dáváme 1,50, za 15 až 25 % 2,00 atd. Příklad: Nejlevnějším kompaktnímu SUV se zážehovým litrovým tříválcem o výkonu kolem 70 kW s výbavou dle Světa motorů je Dacia Duster 1.0 TCe 74 kW Comfort za 336.900 Kč. Dostává tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 353.745 Kč. Za cenu od 353.746 Kč do 387.435 Kč udělíme známku 1,50 atd. Podobně postupujeme i při subjektivním hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena a výbava není součástí celkového hodnocení! Jedná se o samostatnou disciplínu.

