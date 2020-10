Dacia představuje svůj první elektromobil! Spring Electric je třetí revoluci značky

Prvním revolučním modelem značky Dacia byl model Logan, který představoval jednoduchý, spolehlivý a především dostupný automobil, který udivoval svou nezdolností. Dacia Duster je pak považována za revoluční především díky tomu, že zpřístupnila populární segment SUV širokým masám a to bez ústupků ve schopnostech.

Na úspěchy svých předchůdců by nyní měla navázat elektrická Dacia Spring Electric, která byla již dlouho před dnešní premiérou uváděna jako nejlevnější elektrický model na evropském trhu. Cenu sice zatím neznáme, automobilka už ovšem zveřejnila informace o jeho technice. Na co se tedy můžeme těsit?

Jak jsme informovali již dříve, pod líbivou slupkou kompaktního crossoveru se ukrývá modernizovaná verze elektrického Renaultu City K-ZE, postaveného na základě modelu Kwid, který značka Renault prodává výhradně na čínském trhu.

Pro evropské trhy určená elektrická Dacia tak samozřejmě musela projít modernizací a řadou úprav. Na začátek si ale pojďme říci, že auto měří 3,73 m na délku, 1,62 m na šířku (bez zrcátek), 1,51 m na výšku a rozvor by měl mít hodnotu 2,42 m. Ve srovnání s elektrickým Renaultem Zoe tak bude Spring výrazně menší (D: 4087 mm, Š: 1787 mm, V: 1562 mm, R: 2588 mm).

Design exteriéru byl inspirován světem SUV, což ostatně podtrhuje světlá výška 150 mm nebo oplastování prahů a podběhů. Maska vozu by měla vytvářet silný a moderní charakter, který umocňují LED světlomety a speciální 3D elementy v masce, pod kterými je ukryta nabíjecí zásuvka. Z profilu zaujmou kola Flexwheels, imitující lité ráfky, zatímco vzadu automobilka použila nový světelný podpis ve tvaru písmene Y.

Interiér Dacia Spring Electric by měl podle automobilky nabídnout dostatek prostoru pro čtyři dospělé cestující včetně jejich zavazadel. Vpředu jsou připravené odkládací prostory s celkovou kapacitou 23,1 litru, vzadu by se měli pohodlně posadit i vyšší cestující, kteří si mohou drobnosti odložit do kapes na předních sedadlech, a kufr by měl pojmout náklad o objemu až 300 litrů (a to bez započtení prostoru po podlahou, kde může být rezerva). Po složení zadních opěradel pak vznikne celková kapacita až 600 litrů.

Palubní deska takřka kopíruje model Renault City K-Ze, Dacia si však přidala vlastní specifický volant a samozřejmě svá loga. Po stránce výbavy bychom měli v základu dostat centrální zamykání, posilovač řízení, centrální zamykání nebo 3,5 palcový digitální displej mezi budíky. Za příplatek však mohou zákazníci dostat manuální klimatizaci, elektrické nastavení zrcátek, rezervu nebo multimediální systém. Ten by měl mít 7“ dotykovou obrazovku, satelitní navigaci, DAB Rádio, podporu konektivity Apple CarPlay i Android Auto a chybět by nemělo ani hlasové ovládání.

O pohon elektrické Dacie se bude starat elektromotor o nejvyšším výkonu 33 kW s maximálním točivým momentem 125 N.m, který pohání přední kola. Čas akcelerace z 0 na 100 km/h bohužel automobilka nezmínila, maximální rychlost však bude omezena na 125 km/h.

Akumulátor bude čerpat energii z Lithium-iontové baterie s kapacitou 26.8 kWh, která by měla nabídnout kombinovaný dojezd cca 225 km (dle WLTP) a čistě městský dojezd cca 295 km (dle WLTP).

Kdo by potřeboval delší dojezd na jedno nabití, ten může využít Eco režim. Ten omezí výkon elektromotoru na pouhých 23 kW (31 k) a omezí maximální rychlost na 100 km/h, což by mělo navýšit dojezd o dalších 10 %. Pokud by to ale stále nestačilo, nabízí Dacia bohaté možnosti nabíjení.

Nejvyšší podporovaná rychlost nabíjení je 30 kW u nabíječky se stejnosměrným proudem, u které bude možné vůz nabít na 80 % již během necelé hodiny. U wallboxu s výkonem 7,4 kW potrvá nabíjení na 100 % necelých 5 hodin, u wallboxu s výkonem 3,7 necelých 8 hodin a 30 minut (do 100 %) a z domácí zásuvky o výkonu 2,3 kW nabijete baterii na plnou kapacitu za necelých 14 hodin.

Elektrická Dacia Spring Electric by se měla objevit na silnicích vybraných trhů již začátkem příštího roku, ovšem pouze ve formě sdílené mobility. Verze pro soukromé zákazníky by pak měla dorazit zhruba na podzim roku 2021. Do budoucna navíc automobilka slibuje i verzi užitkovou, která nabídne až 800 litrů úložného prostoru.