Za volantem Renaultu Mégane a Captur E-Tech: Zóny zdarma už nejsou jen pro Zoe

V prvních jízdních dojmech s novým Renaultem Clio E-Tech jsem připomněl náš dlouhodobě testovaný elektromobil Renault Zoe, který jsme pár dní před akcí vraceli. Šlo vlastně o jediný osobní vůz francouzské automobilky, který mohl těžit z výhod „elektrických“ registračních značek – na modrých zónách v Praze parkoval zdarma a nepotřeboval dálniční známku.

První svého druhu

Teď už jsou takové osobní renaulty na trhu tři (alespoň ty plnohodnotné, bublinu Twizy do našeho výčtu nepočítám). Elektrické Zoe doplňují plug-in hybridní Mégane a Captur, jejichž tabulkové emise COna kilometr se bezpečně vejdou pod 50 gramů, které česká legislativa k udělení těchto registraček vyžaduje.

Pro plug-in hybridní dvojičku Mégane a Captur z velké části platí to, co pro Clio E-Tech. Že je v útrobách něco jinak poznáte až při hlubším zkoumání. Nejvýraznější indicií jsou pochopitelně už zmiňované značky. Dále si můžeme všimnout víčka navíc, pod nímž je ukryt konektor na dobíjení. V případě plug-in hybridů jej najdeme na straně vozu, nikoliv pod diamantem na přídi, jako je tomu u elektrického Zoe. Nenápadným detailem je pak štítek na zadní straně. Mégane i Captur přijíždějí na český trh současně a jde o první plug-in hybridy v nabídce Renaultu. V případě crossoveru se pak bavíme o prvním B-SUV, které můžete strčit do zásuvky.

Téměř shodná technika

Technologie použité v modelech E-Tech Plug-in se z velké části shodují s hybridním Cliem. Také tady je srdcem čtyřválcová šestnáctistovka SCe – motor dobře známý z dřívějších vozů Renault/Dacia, avšak pro potřeby elektrifikovaných pohonných jednotek značně upraven. Motor pracuje v Atkinsonově cyklu má jiné písty, ojnice a vybaven je rovněž filtrem pevných částic. Hlavně ale kooperuje s doprovodným elektromotorem a startér/generátorem. Celý systém navíc udržuje spalovací motor v provozní teplotě, aby se nestalo, že po několika desítkách kilometrů na elektřinu musí naskočit za studena.

Spalovací motor má maximální výkon 68 kW a 144 newtonmetrů točivého momentu. Protože je výkon hlavního elektromotoru nepatrně vyšší (51 kW namísto 36 kW u klasického hybridu), dostáváme se na systémový výkon 117 kW (Clio E-Tech má 103 kW). Klíčová je pro plug-in hybridy větší baterie s kapacitou 9,8 kWh, která by měla vystačit na dojezd 50 kilometrů v kombinovaném cyklu, případně 66 km v cyklu městském. Nabíjet můžete u veřejných stanic výkonem až 3,7 kW, v takovém případě to potrvá asi tři hodiny. Z klasické domácí zásuvky se pak bavíme o pěti hodinách.

Také tady najdeme automatizovanou převodovku Multi-Mode, která spalovací agregát se dvěma elektromotory propojuje. Sofistikované řešení si vyžádalo na 150 nejrůznějších patentů a při jeho vývoji se Renault opíral o zkušenosti získané v šampionátu formule 1. Vlastně jde o dvě převodovky v jednom těle se dvěma převody pro elektromotor a čtyřmi pro motor spalovací. Mechanickou synchronizaci nahrazuje elektrická, jež před změnou převodu vyrovnává otáčky ozubených kol.

Malá ochutnávka

Podobně jako v případě Clia E-Tech nebylo naše první usednutí za volant žádným rozsáhlým testováním, jako spíše úvodní ochutnávkou nové technologie. Tu navíc zkoušíme v poslušném vláčku za instruktorem.

Nejprve jsem se posadil do Méganu. Trakční baterie nebyla dobita zcela do plna a před jízdou slibovala 36 čistě elektrických kilometrů. Ujeli jsme 14,6 km, zatímco z dojezdu ubylo jen 12 km. Téměř celou cestu jsem absolvoval v režimu, kdy si auto samo řekne, zdali je pro něj výhodnější používat spalovací motor, elektromotor, nebo souhru obou dohromady. Připojení spalovacího motoru probíhá jemně a všiml jsem si jej vlastně jen při razantním sešlápnutí plynového pedálu.

Na konci této krátké okreskové vložky svítila na digitálním přístrojovém štítu spotřeba 0,5 litru a 19 kWh na 100 km. Když jsem si ale na multimediálním systému zobrazil grafy o jízdě, ani jeden sloupeček nepřekračoval hranici 19 kWh. Podle školitelů přítomných na místě může jít o softwarovou chybu výpočtu. Jeden z nich najezdil s novými plug-in hybridy přes 5000 km a říká, že běžně se vozy vykazují o dost nižší spotřebou energie.

Kromě standardního dobíjení ze zásuvky nesmím zapomenout ani na možnost nabíjení jízdou. Funguje to stejně jako ve Škodě Superb iV a dalších plug-in hybridech. Prim v takovém momentě hraje spalovací motor, který přebytečnou energii ukládá do akumulátorů. Jenže zatímco elektrifikovaná škodovka umí takto nabít baterku téměř do plna, Mégane a Captur E-Tech to zvládají jen do nějakých 40 %, což odpovídá zhruba 20 kilometrům jízdy. Takové dobíjení vám značně usnadní jízdní režim B se zvýšenou rekuperací. Překvapilo mě, že v plug-in hybridu byla intenzita rekuperace na „béčko“ pocitově méně výrazná než v hybridním Cliu.

Obdobným apetitem jako Mégane se vyznačoval i Captur, do kterého jsem přesednul na posledních pár kilometrů. Také tady jsem většinu ze zhruba devítikilometrového úseku absolvoval v čistě elektrickém režimu, také tady na konci svítila průměrná spotřeba paliva 0,5 litru a 19,1 kWh. Školící technici říkají, že úsporně se dá s těmito vozy jezdit, i když zrovna nemáte možnost dobíjet. Milerádi se o tom přesvědčíme v tradičním redakčním testu, který máme v plánu ještě letos.

Na nějaké rozsáhlé testování jízdních vlastností nebyl na krátkém úseku úplně prostor, přesto si dovolím pár rychlých postřehů. Velice příjemné jsou rozjezdy výhradně na elektřinu, díky kterým je odpich z místa kultivovaný a zároveň svižný. Plug-in hybridy mimochodem zvládnou bez kapky benzinu rychlost až 135 km/h. Vyjma „mého“ jízdního režimu MySense máte na výběr ještě Pure (výhradně na elektřinu) a Sport (efektivní kombinace všech složek pohonu). V něm auto reaguje na sešlápnutí plynového pedálu živěji. Stovka okolo deseti sekund je však jasným důkazem, že sportování nemají francouzští sourozenci v popisu práce.

V tradičním testu si také povíme více o podvozku, který se alespoň na prvních (byť hladkých) kilometrech asfaltu jevil jako pohodlný a velmi dobře odhlučněný. Jen připomeňme, že oba plug-in hybridy jsou standardně vybaveny víceprvkovou nápravou. A díky baterii umístěné pod zadní sedačkou – nízko a před zadní nápravou – prý máme očekávat opravdu dobré jízdní vlastnosti. Podle školitelů dokonce nejlepší z aktuální nabídky obou aut. Inu, těšíme se!

Renault Mégane a Captur E-Tech (technická data a ceny) Mégane E-Tech 160 Captur E-Tech 160 Zdvihový objem [cm3] 1598 Válce/ventily 4.IV Převodovka Multimódová automatická Max. výkon spalovacího motoru [kW/min] 68/5600 Max. výkon elektromotoru [kW] 51 Systémový výkon [kW] 117 Max. točivý moment spalovacího motoru [Nm/min] 144/3200 Max. točivý moment elektromotoru [Nm] 205 Kapacita baterie [kWh] 9,8 Doba nabíjení výkonem 2,3/3,7 kW [h] 5/3 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,8 10,1 Max. rychlost [km/h] 183 173 Dojezd v EV režimu kombinovaný/městský [km] 50/65 50/65 Objem palivové nádrže [l] 39 39 Spotřeba město/mimo/kombi [l/100 km] -/-/1,3 0-1,6/6,5-6,7/1,5 Emise CO 2 [g/km] 29-32 34 Objem zavazadlového prostoru [l] 389 265-379 Provozní hmotnost/nosnost [kg] 1678-1744/462-528 1564-1625/435-496 Cena Zen [Kč] 750.000 - Cena Intens [Kč] 795.000 730.000 Cena R.S. Line [Kč] 830.000 -

Top 8 podle RNews.cz

Na slovíčko jsem si ještě jednou přizval kolegu Aleše z magazínu RNews.cz - nezávislého experta na techniku Renaultu a celé skupiny, se kterým na svých speciálech rád spolupracuje i Martin Vaculík. Aleše jsem poprosil, aby vypíchnul pár pro něj klíčových bodů o novém Méganu a Capturu E-Tech. Tady jsou: