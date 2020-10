Vize Dacie Logan MCV ukazuje, jak moc bude levný kombík v nabídce chybět

Praktické kombi s poctivou technikou a dostupnou cenovkou, to je něco, na co (nejen čeští) zákazníci slyšeli. Jenže s příjezdem nové generace modelů Sandero a Logan se u nás populární varianta Logan MCV loučí bez přímého nástupce. Náš kolega a grafik Honza Lušovský představuje svou vizi kombíku a ukazuje, že proč by nás to mělo mrzet.

O konci Loganu MCV se nicméně hovořilo už nějaký čas. Logan je globálním modelem, který se prodává téměř po celém světě, avšak kombík byl vyhrazen jen pro trhy Evropské unie. A tady jsou přeci jen populárnější jiné modely Dacie, především Sandero a SUV Duster.

Dacia se tak rozhodla, že tvořit nový kombík speciálně pro Evropu nemá smysl a s variantou MCV se rozloučila. Neznamená to ale, že se nedočká alespoň nepřímého nástupce. Jak informuje magazín RNews.cz, Dacia pracuje na jiném modelu, kterým bude chtít populární kombík nahradit. Na jeho příjezd si však musíme počkat o něco déle.