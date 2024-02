Dacia Sandero 1.0 SCe vs. Škoda Fabia 1.0 MPI – Druhé kolo

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když na začátku roku 2021 přišla na český trh Dacia Sandero třetí generace, postavili jsme ji proti českému bestselleru, Škodě Fabia. Vzali jsme si na to co možná nejlevnější verze, které tehdy ve srovnatelné výbavě stály úplně stejné peníze. Pod kapotami obou strojů ale především pracovaly atmosférické litrové tříválce. Pro mnohé možná překvapivě tehdy dacia vyhrála, líbily se nám především její interiér a zpracování, nižší spotřeba paliva, ale také komfort odpružení a jízdní vlastnosti. Jenže to mělo menší háček. Zcela nové sandero totiž do duelu nastoupilo proti končící, třetí generaci fabie, která tou dobou byla na trhu již osmým rokem, a proto se na ní podepsal zub času. Teď si proto test zopakujeme, avšak už se současnou, čtvrtou generací fabie. A to opět v základních verzích s atmosférickými litrovými tříválci.

Škoda Fabia je u nás dlouhodobě dvojkou na trhu a platí to i pro loňský rok, kdy se jich prodalo 10.775 kusů. Sandero je v portfoliu Dacie také dvojkou za dominantním dusterem a s 1296 kusy je za rok 2023 sedmnáctým nejpopulárnějším vozem v Česku. V obou případech ovšem platí, že základní varianty s atmosférickými motory jsou okrajovou záležitostí a volí je menšina zákazníků.