Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe (67 kW) CVT – Levné auto, levný automat

Aktuální Dacia Sandero prošla redakčním testem už několikrát, zatím jsme však čekali na vyzkoušení odvozeného Sandera Stepway. Na jeho recenzi dochází právě nyní, a to s nově nabízenou převodovkou CVT.

Jako celek však platí to samé co pro běžné Sandero. Interiér tak i přes některá lacinější řešení skvěle maskuje nízkou cenu auta, a to hlavně oživujícím textilním dekorem na palubní desce, stejně jako panelem příplatkové automatické klimatizace s opticky zajímavými otočnými voliči z Dusteru. Volant je konečně výškově i podélně nastavitelný, a tak si snáze najdete optimální řidičskou pozici. Plusem je též dostatečný prostor na zadních sedadlech.

Motor, jízdní vlastnosti

Vystačil bych si s manuálem

Sandero Stepway se však od výchozího hatchbacku liší také nabídkou motorů. Základní atmosféra 1.0 SCe pro něj nabízená není, a tak je pro Stepway základem 1.0 TCe, dostupné i ve verzi na LPG.

V případě zážehové varianty přeplňovaný litr poskytuje výkon 67 kW. Za příplatek 35.000 korun pak výchozí šestistupňový manuál může nahradit automatická převodovka CVT, která je pro Sandero novinkou. V minulosti byl vůz nabízen maximálně s robotizovaným manuálem. CVT však podle Dacie nabízí hladší řazení, hlavně ale nižší emise oxidu uhličitého, které jsou dnes pro výrobce klíčové. Pořád je však výhodou i nízká cena, a tak Sandero, potažmo Sandero Stepway, patří mezi nejdostupnější vozy s automatem na trhu.

Po týdenním soužití však mám jasno, klidně bych si vystačil s výchozím šestistupňovým manuálem. Automat totiž dokazuje, že pro cenově dostupné auto muselo být nabídnuto levnější řešení. Nemožnost manuálního řazení kvůli chybějícím páčkám pod volantem by tolik nevadilo, mezery v naladění však už ano. Hlavně rozjezdy jsou mnohdy trhavé, což bych od CVT nečekal. Variátor se totiž snaží chovat jako běžný automat, vytáčí motor a simuluje řazení, což se však ne vždy povede hladce. Naštěstí však chybí typický nešvar bezstupňových převodovek v podobě „vysavačového“ vytí při akceleraci. Stejně tak automat drží motor s nepřímým vstřikováním v optimálních otáčkách, a tak nikdy neklesne do pásma, v němž by byl motor bez síly.

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe (67 kW) CVT

Nevyhnete se však průměrné dynamice, kterou už naznačuje pohled do technických údajů. V kombinaci s variátorovou převodovkou totiž točivý moment 1.0 TCe klesl ze 160 na 142 N.m, což se podepisuje i na zhoršení schopností. Z 0-100 km/h Sandero Stepway s automatem zrychlí za dlouhých 14,2 sekundy, o 2,2 sekundy pomaleji než verze s manuálem. Maximální rychlost pak klesla ze 172 na 163 km/h.

Proti modelu s manuálem pak musíte počítat i s o něco vyšší spotřebou, na níž má proti běžnému hatchbacku vliv i vyšší stavba karoserie. Ve městě jsem v závislosti na provozu jezdil za šest až osm litrů, na okresních silnicích za sedm. Na dálnici, kde motor točí zhruba 2500 otáček podle aktuálního profilu trati, pak Sandero Stepway jezdilo s osmilitrovým průměrem.

Pohodář za rozumnou cenu

Už výchozí Sandero během redakčních testů projevilo svůj komfortní charakter, což platí také pro zvýšenou verzi. Ta komfortu vedle houpavějšího charakteru pomáhá i pneumatikami s vyšším profilovým číslem (205/60 R16 místo 195/55 R16), které se podílejí také na světlé výšce 201 mm, která je už na úrovni klasických SUV. Jízdě v terénu je pak přizpůsobena také automatická převodovka, CVT můžete přepnout i do režimu L (Low) usnadňující jízdu na kluzkém povrchu. Převodovka v tomto případě při rychlosti do 50 km/h zajišťuje lineárnější nástup síly, pomáhá i s výjezdy do prudkých svahů nebo sjížděním z kopců, kdy brzdí motorem.

Při jízdě se však přece jen projevuje lacinější původ vozu. Na větších nerovnostech se tak od zadní nápravy občas ozve tupá rána. Motor se občas projeví tříválcovým rykem a na dálnici je znát šum vzduchu vanoucího kolem karoserie.

Zkrátka, Renaulty Clio a Captur využívající tu samou platformu jsou bez diskuze vyspělejšími vozy. Na druhou stranu Dacia Sandero Stepway udělala až neskutečný mezigenerační skok, proti předchůdci je totiž snad ve všech směrech lepší. A co víc, uchovala si stále dostupnou cenovku.

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe (67 kW) CVT

Stepway s automatem pořídíte až ve druhém výbavovém stupni Comfort, a to za 377.900 korun. Výbava přitom již zahrnuje osmipalcový infotainment, manuální klimatizaci, volant potažený umělou kůží nebo diodové světlomety.

Dostupné příplatky pak znamenají, že bohatě vybavený kousek na fotkách, s parkovacími senzory, hlídáním mrtvého úhlu nebo navigací vyšel na 410.400 korun. A za takovou cenu jen tak nějakého konkurenta nenajdete. Zvlášť, když Sandero Stepway budeme vzhledem ke zvýšené stavbě považovat za alternativu k městským SUV. Pokud byste jej však viděli jako alternativu ke Cliu, vězte, že francouzský hatchback v té samé kombinaci startuje na 375.000 Kč. Captur kombinaci 1.0 TCe a CVT nenabízí.