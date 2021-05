Martin Vaculík a nová Dacia Sandero Stepway: Překvapila uvnitř i na zvedáku!

Minulý rok přišla na svět nová generace modelů Dacia Sandero, Sandero Stepway a Logan. Ještě v prosinci jsme dostali příležitost první ochutnávky, letos pak přišla řada na tradiční týdenní testy.

Už během úvodního seznámení se nám nové Sandero líbilo. Ve srovnání s předchůdcem udělalo obrovský posun kupředu, ať už v otázce technického základu (platformu nyní sdílí s modely Clio či Captur), bezpečnostních a asistenčních pomocníků či multimediálního systému. A nakonec nás potěšilo i nastolenou cenovou politikou. Sandero sice není tak levné jako kdysi, přesto se stále snaží být tou nejdostupnější volbou pro motoristu, který chce poctivé nové auto bez výdobytků moderní techniky.

Horká novinka samozřejmě neunikla ani pozornosti technického experta Světa motorů Martina Vaculíka. Pod jeho taktovkou vznikal nedávný speciál s podtitulem Technika, kde je Sandero Stepway s pohonem 1.0 TCe LPG rozebráno na čtyřech stránkách. Pokud jste jej na stáncích nenašli, nezoufejte. Objednat si jej můžete online na webu iKiosek.cz.

Ale nebyl by to Martin, aby se svou tolik oblíbenou Dacií nepřipravil i nějaké to video. Připravte si pohoštění a pohodlně se usaďte, Sandero Stepway totiž rozebere do šroubku, jak je jeho dobrým zvykem. Spoustu překvapení našel nejen v modernějším a lépe vypadajícím interiéru, ale i na zvedáku. Pokud vás zajímá, jaká další videa s Martinem chystáme, nezapomeňte sledovat náš instagramový profil @auto.cz!