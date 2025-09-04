Dacie Duster a Bigster dostanou nový hybrid 4x4 na plyn. Ujedou až 1500 km na jeden zátah
Rumunská automobilka u svých dvou SUV uvádí nový hybridní pohon, který jako první na světě spaluje také LPG. Duster se navíc dočká dalších novinek včetně hybridu z modelu Bigster.
Dacia aktuálně prochází poměrně velkou změnou. Dosavadního šéfa Denise Le Vota nahrazuje Katrin Adtová, přičemž Le Vot ze skupiny Renault odchází zcela. Byl totiž jedním ze soupeřů nového ředitele Françoise Provosta, lidem z mateřské automobilky se navíc úplně nelíbilo, jak moc úspěšná Dacia (částečně i na úkor Renaultu) byla.
Další novinky už jsou ryze technické. Dacia totiž do svých dvou vlajkových modelů Duster a Bigster uvádí velmi zajímavý pohon.
Podle rumunské automobilky se totiž jedná o světově první hybridní motor, který je zkombinován s pohonem na LPG neboli zkapalněný ropný plyn. Tuhle koncepci Dacia, potažmo Renault jako jedni z mála rozvíjejí.
Hybrid G 150 se skládá se z přeplňovaného tříválce o objemu 1,2 litru se 103 kilowatty, 230 Nm a 48V mild-hybridem a zadního trakčního elektromotoru s 23 kilowatty a 87 newtonmetry, který se stará o pohon zadních kol. Systémový výkon dosahuje 113 kW.
Spalovací motor je spojen s šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou s pádly pod volantem (ta jsou u Dacie novinkou) a elektromotor s dvoustupňovou převodovkou s odpojitelnou zadní nápravou, která je v tomto segmentu novinkou. Skříň se stará o přenos hnací síly na kola při nízkých rychlostech na prvním stupni a také zpomaluje elektromotor při vysokých rychlostech, přičemž udržuje trakci na zadní nápravě při rychlostech až 140 km/h. Neutrální poloha (odpojená spojka) eliminuje ztráty třením na silnici, což vede k nižší spotřebě paliva v režimu 2WD.
Elektromotor si bere energii ze 48voltového li-ion akumulátoru s kapacitou 0,84 kWh, která se nabíjí jízdou, případně spalovacím motorem. Podle Dacie zvládnou SUV Dister a Bigster s hybridem G 150 4x4 v elektrickém režimu až 60 procent času.
K dispozici navíc máte dvě 50litrové nádrže na benzin a LPG, které v ideálním stavu vystačí až na 1500 kilometrů jízdy. Normovaná spotřeba na LPG v průměru dosahuje 7,1-7,2 l LPG na 100 km, v případě benzinu hodnoty dosahují 5,5 až 5,6 litru.
Hybridní pohon všech kol funguje v šesti režimech Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock pro jízdu v terénu a Hill Descent Control pro jízdu z kopce rychlostmi 3 až 30 km/h.
Čtyři válce místo tří
Samotná Dacia Duster se navíc dočká dalších novinek. První z nich je taktéž hybrid, tentokrát ovšem v klasické podobě s pohonem předních kol. Dosavadní tříválcové provedení s přeplňovanou dvanáctistovkou nahrazuje čtyřválcová verze s motorem o objemu 1,8 litru s 80 kilowatty, kterou známe ze zmíněného bigsteru.
Hybrid 155 má navíc dva elektromotory (startér-generátor a trakční elektromotor) a nám dobře známou multimódovou samočinnou převodovku se čtyřmi stupni pro spalovací agregát (třetí až šestý) a dvěma pro elektromotor (jednička a dvojka). Akumulátor má kapacitu 1,4 kWh, přičemž Dacia slibuje kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km.
Mild-hybrid si podle označení polepší z 96 na 103 kilowattů. Skládá se z nové generace přeplňovaného tříválce 1.2 pracujícím v Millerově cyklu a malého elektromotoru, který pohání 48V akumulátor s 0,8 kWh. Standardem zůstává šestistupňový manuál.
Oblíbená verze 1.0 TCe Eco-G na LPG dostala o 20 koní vyšší výkon (88 místo 74 kW při pohonu na LPG). Dacia se chlubí, že ve srovnání s konvenčním zážehovým motorem má varianta na zkapalněný ropný plyn dostane o 10 % nižší emise CO2. I v tomhle případě se můžete těšit na dvě 50litrové nádrže na benzin, respektive LPG, takže kombinovaný dojezd dosahuje až 1380 kilometrů.
Současně s tím Dacia Duster dostává nový vzhled interiéru s exkluzivním čalouněním a ladícími prvky v provedení Journey. Sedadlo řidiče nyní zahrnuje nastavení bederní opěrky. Výbava Extreme dostane nová černá kola z lehké slitiny. U hybridních pohonných jednotek jsou obě úrovně výbavy k dispozici s adaptivním tempomatem, který je standardem u výbavy Journey a volitelným u linie Extreme.
Zdroj: Dacia, video: auto.cz, foto: Dacia a auto.cz