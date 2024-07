TEST Dacia Duster Hybrid 140 – Všechno je jednou poprvé

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Ačkoliv prodejně nejúspěšnějším modelem značky Dacia je minimálně v Evropě hatchback Sandero (aktuálně vůbec nejoblíbenější nové auto na našem kontinentu za první letošní pololetí), spousta z nás si u této značky jako první vybaví SUV Duster, které Dacii v roce 2009 uvedlo do velkého světa.

Jednu dobu se dokonce jednalo o vůbec nejprodávanější model celé skupiny Renault, přičemž na některých zahraničních trzích, například v Jižní Americe, se duster prodával s emblémy mateřského francouzského výrobce.

Třetí generace přijíždí na zcela jiné platformě, která s sebou nese jistá specifika. Architekturu CMF-B ve verzi LS vychází ze základu, který najdeme v Renaultech Clio, Captur, Symbioz, ale také v Nissanu Juke a Mitsubishi Colt a ASX (což jsou vlastně přeznačkované modely Clio a Captur). V případě Dacie Duster to znamená přítomnost hybridního pohonu, který před ní dostalo už kombi Jogger. Jedná se de facto o totožné pohonné ústrojí, jaké najdeme ve zmíněných Renaultech Clio a Captur, k čemuž se ještě dostanu.

Dacia Duster Hybrid 140

Krasavec z Východu

Design třetího vydání rumunského SUV se velmi inspiroval konceptem Bigster. Až na detaily se vlastně jedná o jeho „kopii“, což vůbec nevadí. Ostřeji tvarovaná karoserie, robustní vzhled, zároveň moderní linie. Kvůli svalnatým zadním bokům se kliky druhého páru dveří přesunuly na rám oken. To v praxi není tolik praktické, zvlášť když máte menší děti, které takhle vysoko nemusejí dosáhnout.

Lemy blatníků jsou podobně masivní jako u nějakého offroadu, většina nabízených verzí nové generace Dacie Duster má přitom poháněnou pouze přední nápravu. V tomhle případě se jedná o velmi zajímavý materiál jménem Starkle s obsahem 20 % recyklovaného plastu, který byl představen na koncepčním voze Manifesto. Sám o sobě vypadá, jako by v něm byla drobná zrníčka. Dacia je nechává odhalená, což jednak šetří peníze, jednak je to zajímavý designový prvek.

Zádi vládnou výrazná koncová světla trojúhelníkového tvaru. U testovaného provedení Extreme jsou exteriérové plasty na prvním nárazníku zvýrazněny stříbrným lakem, díky čemuž se SUV snaží vypadat drsně. Přitom svým způsobem působí nejkrotčeji ze všech tří generací. Nejvíc se totiž zaměřuje na jízdní projev na hladké silnici.

Jestliže interiér předchůdce odpovídal vkusu padesátiletého chlápka z menšího města, novinka je výrazně zajímavější. Mladistvý design, měděné a šedozelené odstíny, hezký volant s velkými tlačítky a tak akorát tlustým věncem a celkově moc hezké tvary palubní desky, výdechů ventilace, madel dveří a dalších prvků. Za takový interiér by se rozhodně nemuselo stydět například ani dvakrát dražší SUV od Cupry s prémiovým nádechem.

Jenže v případě Dacie Duster je to hodně hra na efekt. Drtivá většina plastů je tvrdá jako zubní sklovina. S ohledem na částečně pracovní charakter dusteru, o který se majitelé nechtějí bát, to vlastně vůbec nevadí.

Jízdní údaje se zobrazují na sedmipalcovém displeji před řidičem (vyjma základního provedení Essential). Menší úhlopříčka toho moc neukáže, ale to zásadní nechybí. Středový monitor je o tři palce větší a v Dacii se prostředí multimediálního systému snažili udělat tak, aby nebyl na jejich zákazníky příliš komplikovaný. Ovládání tudíž zvládne kdokoliv, kdo zvládá běžný chytrý telefon. Pokud by se vám navíc nelíbilo, můžete bezdrátově používat Apple CarPlay a Android Auto. Spojení s iphonem mi ovšem občas drhlo a musel jsem ho ručně potvrzovat, nenaskočilo mi automaticky.

Dacia Duster Hybrid 140

Za 12.500 Kč si můžete objednat hned čtveřici kamer (přední, zadní a dvě boční), což nechybělo ani předchůdci. Do města, ale i do terénu je to praktický vychytávka. Přimlouvám se ovšem za mnohem lepší rozlišení. To současné odpovídá fotoaparátům na telefonech z roku 2008. Přitom dostatečně kvalitní kamery dnes stojí řádově stokoruny.

Linie Extreme ve standardu dostala speciální čalounění v kombinaci látky s materiálem Microcloud, který je omyvatelný. Neprodyšné středy sedadel ovšem nejsou příliš praktické. V létě se vám totiž záda zpotí už po několika minutách. Na druhou stranu oceňuji lepší křesla než dosud. U starších generací přitom byla jednou z hlavních bolístek.

Více vzduchu. Ale co ty šrouby?

Ačkoliv délka nové generace je v podstatě podobná jako u předchůdce (4343 vs. 4341 mm), uvnitř je o poznání vzdušněji. Prakticky v každém směru bylo přidáno několik centimetrů k dobru, takže se dozadu pohodlně posadí i vzrostlejší cestující.

Kvůli úspoře výrobních nákladů se ovšem pasažéři vzadu musejí smířit s některými kompromisy. Vedle masivních výplní dveří z tvrdého plastu to je především odhalený plech v oblasti rámu okna, kde na druhé straně najdeme zmíněnou zabudovanou kliku dveří.

Právě zde na vás totiž kouká odhalený černý šroub. Ten se navíc nachází zhruba ve výšce hlavy, takže ho budete mít prakticky neustále v zorném poli.

Zavazadelník o standardním objemu 430 litrů (ostatní verze se pohybují od 453 po 517 l) jsem bohužel neměl možnost vůbec vyzkoušet. Testovaný exemplář totiž dostal volitelný Sleep pack za 47.170 Kč s kempovacím boxem a skládací matrací, který zabral veškerou přepravní kapacitu.