Dacia má novou šéfku. Katrin Adtová přichází z Mercedesu
Nová ředitelka značky Dacia má za sebou transformaci Smartu na elektrický pohon a řadu vedoucích pozic u automobilky Mercedes-Benz. Končící šéf Denis Le Vot se údajně neúspěšně ucházel o pozici šéfa celé skupiny Renault.
Na nejvyšší příčce značky Dacia, která patří do skupiny Renault, proběhne změna. Dosavadní ředitel Dacie Denis Le Vot ji uvolní Katrin Adtové, která přichází z Mercedesu-Benz. Tam za posledních šest let zastávala několik různých pozic ve vysokém managementu včetně viceprezidentky.
Le Vot úplně opustí skupinu Renault. „Rozhodl jsem se opustit skupinu, abych se mohl soustředit na osobní projekty,“ uvedl na LinkedInu. Pracoval u ní velmi dlouho, od roku 2000, a pozici šéfa Dacie zastával od ledna 2021. „Pět výjimečných let věnovaných transformaci značky Dacia, transformaci, která však zůstala věrná kořenům – učinit mobilitu dostupnou pro miliony zákazníků,“ komentoval své působení Le Vot.
„Jménem týmů Renault Group bych rád vyjádřil Denisovi vděčnost za vše, čeho za ta léta dosáhl,“ řekl nový generální řediel Renault Group François Provost. Ten získal svou pozici po odchodu Luky de Mea. Podle britského webu Autocar se Le Vot také ucházel o pozici šéfa celé skupiny.
„Jsme velmi rádi, že můžeme Katrin přivítat ve vedení společnosti Dacia. Její rozsáhlé znalosti a odborné zkušenosti v oblasti rozvoje podnikání nám umožní pokračovat v dynamickém rozvoji značky, a především společně čelit další výzvě: elektrifikovat produktovou řadu ‚à la Dacia‘,“ řekl Fabrice Cambolive, šéf značky Renault a ředitel pro růst celé Renault Group.
„Jsme v přelomovém okamžiku – jak technologickém, tak společenském – v našem vztahu k automobilům. Dacia neustále prokazuje relevanci svého přístupu prostřednictvím produktů, které dokonale odpovídají očekáváním zákazníků,“ komentovala Adtová svou novou pozici, kterou zastává od 1. září 2025.
Katrin Adtová má téměř 26 let zkušeností v automobilovém průmyslu. Je vystudovaná právnička a zastávala různé vedoucí pozice. Byla generální ředitelkou Mercedes-Benzu v Lucembursku, viceprezidentkou pro lidské zdroje a rozvoj ve společnosti Daimler, generální ředitelkou značky Smart a poté generální ředitelkou Mercedes-Benz Own Retail Europe. V poslední době vedla korporátní audit u Mercedesu. Její kariéra se zaměřuje převážně na oblast prodeje a maloobchodu, ovšem vedla také několik klíčových transformací, jako například přechod značky Smart na 100% elektrický pohon.
