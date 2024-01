Dakar 2024, 10. etapa: Češi drží pozice, pokračuje souboj Sainze a Loeba

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Desátá etapa se startem a cílem ve stejném místě kolem monumentálních skal regionu Al-Ula nabídla 371 kilometrů speciální etapy, celková kilometráž dne byla 612 kilometrů.

Valtr pomohl Lopraisovi

Potřetí za sebou si dojel Martin Macík pro druhé místo v etapě. Podstatné pro něj je, že stále zvyšuje náskok na svého nejbližšího pronásledovatele, kterým je další Čech Aleš Loprais (Praga). Aktuálně je mezi rozdíl 2:06:08 hodiny. „Už jen dvě etapy zbývají do cíle Dakaru a Čenda (kamion) je v naprostém topu. Odstartovali jsme z druhého místa, dojeli druzí. První Huzink topil, ale to nás vůbec netrápilo, jeli jsme si svoje a krásně. Já si to začátku užíval, František (navigátor Tomášek) se neztratil,“ usmíval se Macík.

Ani v desáté etapě se nevyhnul defekt Aleši Lopraisovi, tentokrát to odneslo levé zadní kolo. „Když pořadatel pouští duchaplně kamiony po třiceti sekundách, tak je všude plno prachu. Letěli jsme takhle v kamenitém pasáži za Huzinkem a Macíkem rychlostí 140 kilometrů, když se to stalo. Měli jsme potíže se vzduchem a chci poděkovat Jardovi Valtrovi staršímu a bratrům Kiliánovým, kteří u nás zastavili a pomohli nám. Při výměně kola nás přeskákala spousta aut a bugin, které jsme se v další části etapy snažili předjet zpátky. Do cíle zbývají ještě dvě těžké etapy a my bojujeme dál,“ uvedl Loprais na sociálních sítích.

Souboj automobilových titánů

V kategorii automobilů pokračuje bitva titánů. O celkové vítězství usilují bývali mistři světa v automobilových soutěžích Španěl Carlos Sainz (Audi RS Q e-tron) a Francouz Sébastien Loeb (Prodrive Hunter). Vedoucí jezdec aktuální klasifikace Sainz zůstal stát na kilometru 248. na deset minut po dvou defektech pneumatiky. Zastavil u něj týmový kolega Švéd Mattias Ekström a dal mu obě své rezervy. Na 264. kilometru se Sainzův náskok ztenčil na čtyři minuty. Na třístém kilometru zastavil zase minimálně na pět minut Loeb. Přesto najel na soupeře v etapě 7:10 minuty a před posledními dvěma etapami ztrácí na první místo 13:22 minuty.

Český jezdec Martin Prokop dojel v etapě devátý a v průběžném pořadí se stále drží na sedmém místě. Na pátou pozici ztrácí 12:03 minuty a na šestou pak 10:59 minuty. „Bylo to peklo. Sice tam byl vysoký rychlostní průměr, ale taky spousta složitostí. Krátce po startu jsme udělali navigační chybu, museli se vrátit zpět. Ale bylo to dobré rozhodnutí, nicméně jsme tam něco nechali. Pak jsme jeli v prachu, udělali taky defekt, při kterém se nám nedařilo nasadit kolo,“ řekl Prokop.

Michek chce trpět

Velmi nadějně začala desátá etapa. Michek první úseky okruhové trasy, rozjel jako nejrychlejší motocyklový jezdec. Nakonec byl klasifikován jako čtrnáctý nejlepší jezdec. Přitom se závodník z Orion – Moto Racing Group potýká s nemocí. Výborným výkonem se prezentoval Dušan Drdaj, který dojel na 21. místě s odstupem 14 minut. Milan Engel by v cíli šestadvacátý a Martin Prokeš na 47. místě.

Už to vypadalo, že Michek bude atakovat své etapové maximum z minulého roku na Dakaru, kdy byl na devátém místě. Český motocyklový jezdec byl na pěti kontrolních bodech v celkovém pořadí do pátého místa. Nakonec dorazil do cíle se ztrátou devíti minut. Dobře ví, že to kvůli nemoci to výš nešlo. „V rámci všech mých sil, které mám a sbírám, byla desátá etapa fakt dobrá. Včerejší večer jsem proležel, teď si půjdu zase lehnout. Mám virus, který tady koluje bivakem. Taková teplota se zimnicí. Ruka sice stále drží, na druhou stanu v ní není moc síly. Cítím se takový bez chuti, ale snažím se dávat do toho maximum,“ hlásil Michek po dojezdu do cíle.

Výsledky s napětím sledovali také v týmu Orion – Moto Racing Group. „Ráno Martin zas tak moc dobře nevypadal, tak si tu říkáme, že chce asi být rychle zpět v posteli. Jel skvěle, určitě na sebe upozornil,“ dodal s úsměvem šéf týmu Ervín Krajčovič. „Ke konci sice zpomalil kvůli bloudění a únavě, ale důležité je, že na konkurenty o desáté místo neztratil čas.“ V průběžném pořadí je stále na desátém místě, ale další soupeř za ním je jen o tři a půl minuty zpět. „Bojujeme o nejlepší desítku na letošní rallye, poslední dva dny budou fakt náročné a protrpím si je. Budu rád, když mi fanoušci pomohou a budou s námi,“ vyzval Michek.

Drdaj hvězdou mezi nováčky

Výborně za to vzal Dušan Drdaj. Ve středu dojel jako nejrychlejší nováček nejtěžší pouštní soutěže. Předvedl 21. nejlepší čas. „Jsem nadšený a zklamaný. Do tankovací zóny jsem jel fakt suprově, měl dobrou rychlost a nebloudil. Všechno bylo v pohodě, průběžně jsem byl na dvanáctém místě, takže mě to hodně namotivovalo,“ měl radost Drdaj a dodal: „Padesát kilometrů před koncem jsem zabloudil a nechal tam hodně času. Jsem zklamaný z výsledku, ale ne z jízdy. Ve čtvrtek máme dlouhou etapu, tak se rychle půjdu najíst a odpočinout.“

Naopak o stále slušné umístění může usilovat Milan Engel, který ve středu ztratil skoro 23 minut na nejlepší. „Jsem rád, že jsem to dojel bez technických problémů a pádů. Bylo to strašně náročné kvůli terénu, hodně kamenní. Takže mi to furt nakopávalo a dělalo nějaké psí kusy. Motorka se těžce držela. Extrémně náročná byla navigace. Všechny waypointy jsem chytil, docela mi ubyly síly,“ hlásil z cíle Engel, který je v průběžném pořadí na 23. místě.

Co můžeme ještě čekat

Podle údajů organizátorů může předposlední etapa ještě hodně změnit. Citujeme z oficiálních stránek: „Jedna z nejtěžších etap aktuálního ročníku má potenciál otřást stupni vítězů v každé kategorii. V délce téměř 500 kilometrů se lví podíl speciálu odehrává na neúrodném, členitém terénu. Pro jezdce to bude poslední fyzická výzva. Řidiči aut, kteří trpěli ve druhé etapě předchozího ročníku, by udělali dobře, kdyby se zde zhluboka nadechli. Právě předposlední etapa by mohla zásadně proměnit pořadí ve všech kategoriích.“ Dodáváme, že je dlouhá 587 kilometrů a z toho je měřený úsek 480 kilometrů.

Výsledky – 10. etapa

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 3:51:39; 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +2; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +20; … 14. Michek (ČR/KTM) +9:19; 21. Drdaj (ČR/KTM) +14:23; 26. Engel (ČR/KTM) +22:55; 34. Brabec (ČR/KTM) +39:28; 47. Prokeš (ČR/KTM) +1:04:03; 48. Pabiška (ČR/KTM) 1:04:13; 49. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:05:22.

Automobily: 1. Chicherit, Winocq (Fr./Toyota Hilux Overdrive) 3:19:27; 2. Baragwanath (JAR/Century CR6-T) +5:43; 3. Vanagas, Sikk (Lotyš., Est./Toyota) +6:04; … 9. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +11:58; 33. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux GR Overdrive) +42:45; 35. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +45:26.

Kamiony: 1. Huzink (Niz./Renault) 3:40:39; 2. Macík (ČR/Iveco) +1:08; 3. Beck (Niz./Iveco) +9:00; 4. Loprais (ČR/Praga) +12:34; 5. De Baar (Niz./Tatra) +13:14; 7. J. Valtr (ČR/Tatra) +24:47; 13. M. Valtr (Iveco) +58:33; 23. Stiblík (ČR/Tatra) +2:17:33.

Classic (v 9. etapě): 1. Santaolalla, Viňas (Šp./Toyota Land Crusier) 43 bodů; 2. Larre, Athimon (Fr./Porsche 959) 44; 3. Morera, Ruba (Šp./Porsche 959) 49; … 39. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 1431; 63. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 4181; 70. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajero) 5000.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 10. etapě)

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 44:45:28; 2. Branch (Botswana/Hero) +10:54; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +11:46; … 10. Michek (ČR/KTM) +2:29:45; 23. Engel (ČR/KTM) +6:33:49; 26. Brabec (ČR/KTM) +7:35:51; 43. Pabiška (ČR/KTM) +13:29:17; 44. Prokeš (ČR/KTM) +13:34:34; 55. Podmol (ČR/Husqvarna) +17:14:34; 96. Drdaj (ČR/KTM) +67:41:18.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) 41:35:12; 2. Loeb (Fr./Prodrive Hunter) +13:22; 3. Moraes, Monleon (Br., Šp./Toyota GR DKR Hilux) 1:02:04; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) 1:59:58; 25. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +12:54:09; 40. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +61:47:56.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 47:07:47; 2. Loprais (ČR/Praga) +2:06:08; 3. Van den Brink (Iveco) +3:31:46; … 11. De Baar (Niz./Tatra) +55:29:40; 14. Valtr (ČR/Iveco) +62:49:34; 19. Valtr st. (ČR/Tatra) +91:59:52; 21. Stiblík (ČR/Tatra) +133:37:40.

Classic (po 9. etapě): 1. Santaolalla, Viňas (Šp./Toyota Land Crusier) 760 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Pathfinder) 762; 3. Bedeschi, Bottallo (It./Toyota BJ71) 817; … 8. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 1969; 53. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajero) 20 023; 62. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 26 492.

Výsledky jsou neoficiální.