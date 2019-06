Další evoluce elektromobilů? Lightyear One slibuje dojezd 724 km a solární nabíjení

Společnost Lightyear není zajímavá jen svým nově představeným modelem, ale také svou minulostí. Vzešla totiž ze studentů Technické Univerzity v Eindhovenu, kde tvořili tým „Solar Team Eindhoven.“ Právě tento tým se přitom opakovaně účastnil soutěže World Solar Challenge, kde jejich vozy Stella a Stella Lux dosáhly skvělých výsledků.

Oba vozy se navíc mohly pochlubit nálepkou „energy positive,“ což ve zkratce znamená, že dokázaly vygenerovat více energie, než spotřebují. Něco takového je přitom u běžného elektromobilu téměř nemožné, neboť na jeho karoserii není dostatek místa pro solární články a běžná váha okolo 1,3 tuny by vyžadovala až příliš velké množství energie.

Tým Solar Eindhoven však u svých závodních speciálů vsadil na extrémně aerodynamické tvary a použití lehkých materiálů, jako je hliník a karbon. A protože v závodním světě jim to vyšlo, pokouší se uplatnit stejný recept i ve světě produkčních elektromobilů.

Jaký důraz byl kladen na aerodynamiku je u modelu One patrné už na první pohled. Pokud pomineme samotné tvary karoserie ve stylu čtyřdveřového kupé, musíme zmínit i zapuštěné kliky, částečné ukrytí zadních kol do karoserie, kamery místo zrcátek a aerodynamické kryty kol.

Díky kombinaci nízkého odporu vzduchu a nízké váhy by měl schopen One urazit až 725 kilometrů na jedno nabití (podle WLTP). Pod jeho kapotou by přitom měla být ukryta relativně malá baterie, jak během prezentace uvedl Lex Hoefsloot, ředitel a spoluzakladatel značky Lightyear. Přesnou kapacitu baterie však bohužel nezmínil.

Prozradil však, že pohon elektromobilu zajišťuje čtveřice elektromotorů. Ty jsou umístěny přímo u kol, čímž odpadají energetické ztráty klasické pohonné soustavy. Výkon motorů sice výrobce prozatím nezmínil, rozhodně ale nečekejme žádná oslnivá čísla. Akceleraci z 0 na 100 km/h by měl totiž One zvládat s časem okolo 10 sekund, což je ve světě elektromobilů skutečně hodně.

Největší devizou modelu One však nemá být sportovnost, ale efektivnost a šetrnost. Například jeho solární panely, které pokrývají kapotu, střechu i zadní část vozu, by měly být schopny dobíjet vůz rychlostí 12 kilometrů dojezdu za hodinu. To sice není mnoho, ovšem pokud by se i tato čísla potvrdila, rozhodně by se jednalo o velký krok kupředu. Zvláště vezmeme-li v úvahu, že za celý rok by měly být panely schopné vygenerovat dojezd okolo cca 20.000 kilometrů. Například na krátkých trasách z domova do práce, kdy necháte elektromobil zaparkovaný na slunci, byste v létě mohli dojíždět takřka zadarmo.

360p 720p 1080p REKLAMA

Lightyear se navíc chlubí i použitím nového typu solárních panelů, které na rozdíl od konvenčních panelů mohou fungovat i nezávisle. „To znamená, že pokud je například část kapoty nebo střechy ve stínu, zbytek panelů pokračuje ve sbírání solární energie,“ padlo během představení nového modelu. Navíc by nové panely měly poskytovat až o 20 % energie více, než panely běžné.

Třešničkou na dortu je pak odolnost panelů, které na voze zabírají plochu okolo pěti metrů čtverečních. O jejich ochranu se totiž stará speciální bezpečnostní sklo, které je podle Lightyear natolik odolné, že se po něm může procházet i normálně vzrostlý dospělý člověk a nezpůsobí ani promáčklinu.

K dispozici je však i možnost standardního dobíjení ze zásuvky. Například při klasickém domácím nabíjení ze zásuvky se střídavým proudem (220 V) by měl člověk za noc získat dojezd okolo 402 kilometrů. Kromě domácího nabíjení ze zásuvky však One nabídne i možnost dobíjet i z wallboxů při výkonu až do 22 kW a rychlonabíječek s výkonem až do 60 kW.

Les Hoefsloot během představení uvedl, že hlavním cílem nového vozu je uplatnit se tam, kde elektromobily stále selhávají. „Výzkum ukázal, že dojez a nedostatek nabíjecích stanic jsou stále největšími obavami lidí, kteří uvažují o pořízení elektromobilu.“

Lightyear One tak možná částečně vyřeší problémy s dobíjením a dojezdem, stále však bude bojovat s neopomenutelným nepřítelem elektromobility: cenou. První zájemci o „solární“ elektromobil totiž budou muset vytáhnout z peněženky 119.000 euro, tedy cca 3 miliony korun. Budoucí modely by však měly být výrazně levnější, jak výrobce dodává.

I přes poměrně vysokou cenu už si ale nový Lightyear One mělo předplatit okolo stovky zájemců. Celková produkce je však omezena pouze na 500 kusů a doručení prvních je naplánováno na rok 2021. Výrobce už ale nyní varoval, že rozjezd výroby zřejmě nebude nejrychlejší. I tak se ale jedná o poměrně ambiciózní projekt, na jehož další vývoj jsme rozhodně zvědaví.