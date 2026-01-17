Nehodovost seniorů v Česku: Opravdu je to takový průšvih?
Dopravní nehodu zaviní řidič v každém věku a nebudeme si nalhávat, že senioři nad 65 let nechybují. Chybují, možná častěji než jiné generace. Kvůli své větší zranitelnosti u nehod také víc umírají, a proto patří mezi rizikové řidiče. Kvůli tomu jsou zdravotní prohlídky tak důležité.
Na zmateného osmašedesátiletého seniora v autě jedoucím u Krnova zavolala loni jedna řidička policii. Důvodem bylo jeho náhlé přejíždění do protisměru, několikrát se málem srazil s protijedoucím autem, později se jen o kousek minul s autobusem. Hlídka řidiče dostihla a zkontrolovala, ale nic nezjistila. Podle svědkyně byl však senior dezorientovaný. Tragédii zabránili loni v srpnu i celníci na dálnici D55, kde potkali v protisměru zmateného staršího muže na elektrické tříkolce. Z videa celníků je zřejmé, že senior moc neví, kde je.
A to je jen malý výčet dopravních přešlapů seniorů za poslední měsíce. A proto si také v redakci pokládáme otázku, jak moc posunutí povinné zdravotní prohlídky z 65 na 70 let ovlivní bezpečnost seniorů na silnicích. Ano, taky z nás budou jednou staříci jedoucí autem po silnici. Možná uslyšíme troubení mladších šoférů, kterým bude připadat, že jedeme příliš pomalu. Vyvarujme se teď ale předsudků. Myslíme si, že pouze věk by neměl rozhodovat o způsobilosti řídit, důležitý by měl být hlavně zdravotní a duševní stav, a to v jakémkoli věku.
Podle statistik Besipu řidiči nad 65 let způsobují zhruba stejný počet nehod jako ostatní věkové kategorie. Prudší nárůst přichází až kolem pětasedmdesátého roku života. Třeba v roce 2024 bylo v Česku zaznamenáno více než 92 tisíc dopravních nehod, přičemž senioři stáli za necelými dvanácti tisíci z nich. Jak tomu bylo loni, říct nemůžeme, protože policie ještě nemá kompletní statistiky. Jenže data jsou podle nás zavádějící. Vždyť kolik seniorů nad osmdesát nebo devadesát let ještě aktivně jezdí? To, že mají řidičský průkaz, neznamená, že jsou aktivními řidiči.
Nejčastější chyby seniorů
Zatímco mladší generace se při jízdě nejčastěji nevěnuje řízení nebo nedodržuje rychlost, senioři bourají spíš kvůli zpožděným reakcím, jako je nedání přednosti v jízdě, náhlému přejetí do protisměru nebo jinému zmatečnému chování. Na detaily nehod seniorů se můžete podívat do tabulky. Podle některých dopravních psychologů nezvládají někteří starší řidiči hustotu provozu a nedokážou rychle reagovat v nestandardních situacích. Dřív o tom mluvil v projektu Senior bez nehod i akreditovaný dopravní psycholog. „Snižuje se koncentrace, dochází k výpadkům pozornosti, snižuje se schopnost správně a rychle reagovat. Zhoršuje se zrak, periferní vidění za tmy a zužuje se zorné pole, což je pro řízení důležité,“ řekl dřív dopravní psycholog Karel Havlík.
Pokud není starší řidič jednoznačně v dobré zdravotní kondici, vznikají nebezpečné situace, třeba vjetí do protisměru na dálnici. Loni v květnu takhle zavinil vážnou nehodu 78letý senior na dálnici D7 u Loun ve směru od Prahy na Chomutov. Devadesátiletý řidič loni v listopadu nezvládl řízení svého auta a ve Stavenicích na Šumpersku narazil se svým autem do zdi. Nehodu nepřežil.
|Nemoci zvyšující riziko nehody
|Spánková apnoe
|o 271 %
|Schizofrenie
|o 101 %
|Alkoholismus
|o 100 %
|Epilepsie
|o 84 %
|Psychiatrická onemocnění
|o 72 %
|Deprese
|o 67 %
|Diabetes mellitus
|o 56 %
|Demence
|o 45 %
|Kardiovaskulární nemoci
|o 23 %
|Problémy se sluchem
|o 19 %
|Problémy s motorikou
|o 17 %
|Zdroj: Senior bez nehod
Nemoci a léky
Doposud jste možná ani nevěděli, jak moc můžou některé nemoci zvyšovat riziko nehody, a stejně tak léky, které užíváte. Podrobněji se tomu věnoval před lety projekt ElderSafe, spolufinancovaný Evropskou komisí. Ukázalo se v něm, že třeba problémy se srdcem zvyšují riziko bouračky o 23 procent, u diabetiků dokonce o 56 procent. V grafu níže pak najdete ještě další onemocnění, která můžou ovlivnit řidiče, jenž následně třeba havaruje. Proto poslední slovo o ponechání nebo omezení řízení auta má v rukou praktický lékař.
Jenže právě tady podle nás vznikají bariéry. Oba, lékař a senior, se většinou velmi dobře znají. Vídají se při pravidelných kontrolách, jakmile ale pacient dovrší seniorský věk a musí na povinnou prohlídku, očekává, že mu lékař vyhoví a nechá ho řídit bez omezení. Příkladem je třeba příběh 74letého Jaroslava, který jezdil přes třicet let jako řidič z povolání a neměl údajně žádnou dopravní nehodu.
Jenže nyní má ve svém věku problém získat zdravotní potvrzení a lékařka ho posílá na doplňující vyšetření na neurologii a na oční. Jaroslav si pak neodpustí poznámku, že má odcouváno víc, než paní doktorka najezdila dopředu. A pak jsou i příklady, kdy lékař může podlehnout tlaku pacienta a povolí mu řízení třeba ze známosti, protože učí jeho děti. Samozřejmě nemůžeme nedokázat, že se něco podobného v ordinacích děje, ale podobnou situaci popsal mezi řečí řidič Pavel, který tvrdí, že jejich pan doktor podepíše prohlídku za necelou tisícovku, nechá pacienta ve zrakovém testu přečíst jen tři první řádky, a je hotovo.
Nikdo nechce seniory v řízení auta diskriminovat. I my v redakci si uvědomujeme, že v době, kdy nefungují prodejny v malých obcích, je nedostatek lékařů a lidé za nimi musí cestovat desítky kilometrů a podobně, je mobilita pro seniory důležitá. Někteří si nedokážou život bez auta vůbec představit.
Ministerstvo zdravotnictví i dopravy posunutí zdravotních prohlídek hájí tím, že senioři jsou nyní v lepší kondici. To potvrzuje také Český statistický úřad posledními daty o délce života. Zejména by ale měli být soudní ve vztahu k sobě sami senioři a připustit si, že se jejich reakce za volantem zhoršují, takže by podle lékaře měli řídit třeba jen v okolí svého bydliště. Pokud naopak lékaři ze známosti povolí řídit seniorovi, přestože dobře vědí, že není zcela způsobilý, budeme stále číst o tom, jak senior někde zavinil dopravní nehodu nebo najel na dálnici v protisměru.
Každému je jasné, že senior není v provozu nebezpečnější než řidič v jiném věku. Opak je pravdou, nejvíc nehod zaviní podle statistik na silnici mladí šoféři ve věku 18 až 24 let. Podle projektu Senior bez nehod naproti tomu řidiči ve věku nad šedesát pět jezdí většinou defenzivně, dodržují předpisy, snaží se minimalizovat nejrůznější rizika. Podíl těchto řidičů na nehodách v důsledku nezvládnutí vozidla, nepřiměřené rychlosti jízdy, riskantního předjíždění či alkoholu za volantem je podprůměrný. Starší řidiči také častěji jezdí v době, kdy je menší provoz, a rovněž se snaží nevyjíždět v nepříznivém počasí či za snížené viditelnosti.
Nejčastější důvody nehod seniorů
- Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
- Nesprávné otáčení nebo couvání
- Nezvládnutí řízení vozidla
- Nedání přednosti v jízdě
- Přejetí do protisměru
Kdo je nebezpečnější
Podle údajů ministerstva dopravy řidiči ve věku 65 až 69 let zaviní ročně 4,3 procenta dopravních nehod a na celkovém počtu smrtelných nehod se pak podílejí zhruba v 6,3 procenta případů. Z hlediska závažných dopravních nehod jsou nejrizikovější řidiči do 24 let, kteří z celkového počtu všech dopravních nehod v České republice zaviní 11 %.
Historie zdravotních prohlídek
Povinné zdravotní prohlídky pro seniory byly zavedeny v roce 1970. Tehdy museli řidiči k lékaři už v šedesáti letech, další prohlídka je čekala v 65 a v 68, pak každé dva roky. V červenci 2013 se posunul věk první zdravotní prohlídky na 65 let, další byla povinná v 68 letech a poté každé dva roky. Poslední změna je platná od ledna 2026, kdy byla prohlídka u lékaře posunuta až na 70 let.
Zdroj: Svět motorů