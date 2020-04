Design autonomních aut je větší výzvou než elektromobilita, zní z BMW

Domagoj Dukec, šéfdesignér automobilky BMW, v rozhovoru pro Digital Trends prozradil, že technologie spojené se systémy autonomního řízení budou mít na designové procesy větší dopady, než přechod na elektromobilitu.

Integrovat do karoserie různé komponenty hardwarového vybavení, jako jsou senzory, radary, atd., totiž není nic snadného. A to platí zvláště pro autonomní vozy na 4. úrovni. Čím vyšší úroveň autonomního řízení totiž vůz nabízí, tím více senzorů ke svému bezpečnému provozu potřebuje.

Na bedra designérů pak ovšem padá poměrně nelehký úkol, jak vybalancovat rozmístění senzorů, celkový design vozu a současně náklady. Tyto otázky se přitom stávají vzhledem k plánům BMW stále aktuálnější.

Automobilka si navíc nemůže být zcela jistá reakcemi zákazníků. Dukec si například v rozhovoru pokládá otázku, zda budou zákazníci ochotni učinit určité kompromisy na designu, pokud dostanou vůz s určitou technologií autonomního řízení.

„Kolik lidí se pro to rozhodne? A budou ochotni učinit kompromisy u designu? Koupil byste si za 100.000 euro vůz kvůli designu, nebo kvůli schopnosti plně autonomního řízení za určitých situací? To je něco, co stále nevíme,“ uvedl Dukec v rozhovoru.

Nejaktuálnějším novým vozem s pokročilou schopností autonomního řízení by měl být model BMW iNext, u kterého se očekává technologie na 3. úrovni. Tady by ještě neměl být problém senzory ukrýt za lak, ledvinky, atd. U novějších modelů, které nabídnou 4. úroveň, už ovšem Dukec očekává dopady na design. S postupem času by však měly padat i ceny technologií, což by mohlo učinit volbu mez designem a schopnostmi zas o něco snazší.