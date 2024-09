Designér Bruno Sacco zemřel ve věku 90 let. Navrhl ty nejslavnější mercedesy

Čína, mamut, žehlička, piáno nebo motýlek. To jsou přezdívky dnes už kultovních mercedesů, které významně přispěly ke slávě své značky a jejich ikonické designy mají společného tvůrce. Během dlouhých desetiletí práce pro stuttgartskou automobilku je navrhl Ital jménem Bruno Sacco, jež téměř jedno čtvrtstoletí pracoval jako šéf designu Mercedes-Benzu. Už 19. září 2024 však tento automobilový velikán už navždy odešel z našeho světa.

Bruno Sacco zemřel v devadesáti letech v německém Sindelfingenu, kam se v roce 1958 přestěhoval z rodného italského města Udine, když začal pracovat pro Mercedes-Benz. Tehdy čerstvý absolvent polytechnické univerzity v Turíně se po předchozích zkušenostech v karosárnách Ghia a Pininfarina nechal zaměstnat u Mercedesu, aby tam nabyl nové zkušenosti a později s nimi odešel do Ameriky.

Kreativní práce pro jednu z nejslavnějších německých automobilek se však stala jeho celoživotní náplní a později vzpomínal na své začátky v automobilce. Italský mladík nebyl příznivcem korporátního smýšlení, které se při vývoji každého auta pravidelně scházelo a bojovalo o každý milimetr, aby byl využit praktickým směrem. Součástí toho byly i desky plné všeho, co se dalo změřit na konkurenčních modelech.

Svou kariéru v Mercedesu rozjel na plno v roce 1975, kdy ve vedení oddělení designu vystřídal Fridricha Geigera, návrháře legendárního Mercedes-Benzu 300 SL „Gullwing“. Vůbec prvním mercedesem vyvinutým pod dohledem Bruna Sacca, jež už předtím zaujal svým úsilím při vzniku konceptu C111, byla „čína“, jak se v Česku přezdívá Mercedes-Benzu třídy S generace W126. Později pracoval i na jeho nástupcích – „mamutu“ (generaci W140) a „motýlku“ (generaci W220).

Bruno Sacco během svých dlouhých let v Mercedesu podílel i na navrhování designu až nebývale úspěšného „piana“, interně označovaného W123, nestárnoucí W124, roadsteru SL generace R129 s přezdívkou „žehlička“ a dalších slavných modelů. Vůbec posledním autem, jaké pro Mercedes-Benz navrhl byl roadster SL modernější generace R230. Sám říkal, že jeho snad nejlepším designem jsou křivky Mercedes-Benzu 190 (W201).

Do zaslouženého důchodu se rozhodl odejít v roce 1999. Tehdy se vzdal svého červeného mercedesu SLK ve prospěch tmavě modrého Mercedes-Benzu 560 SEC (C126), který si podle známých informací ponechal až do konce života. Parkoval jej vedle výrazně modernějšího tmavě modrého kupé třídy E (C238) z roku 2019. V roce 2006 byl uveden do Automobilové síně slávy.