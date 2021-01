Dlouhodobý test Dacia Duster 1.0 TCe LPG: Zaměřeno na prostor!

Zatím jsme dusterem ujeli necelých deset tisíc kilometrů. Tedy trochu méně, než bývá obvyklé. Není to ale kvůli tomu, že by se nám za jeho volant nechtělo. V době kovidové se toho prostě mnohem méně děje a ještě méně smí, a tak i redakčních cest výrazně ubylo. V servisech, kterým ze stejného důvodu ubývají zákazníci, by mohli vyprávět…

Tak trochu zvláštní SUV

O dusteru jsme toho napsali ve Světě motorů i v našem speciálu dost a dost. Takže jen zopakujme, že zvenčí sice auto vypadá velmi robustně, avšak vnitřní prostor není nijak naddimenzován. Může za to velká světlá výška (21 cm), která šla právě na úkor kabiny. Na předních sedadlech není nad hlavou místa na rozdávání. K tomu se přidává zvýšená kapota vpředu (ochrana chodců), která zase ukrojila z předního okna. Čelní sklo je malé, doplněné výraznými sloupky A, navíc kvůli aerodynamice i pořádně skloněné. To brutálně ovlivnilo tvar předních dveří a nastupování není snadné. Přitom právě kvůli výšce vozu a tím pádem i lehkosti při nasedání jsou auta tohoto typu vyhledávána staršími lidmi, kteří již nejsou ohební jako proutek. U dusteru dokonce příliš nezabírá ani oblíbený seniorský trik, tedy postavit se v otevřených dveřích k vozu zády, dřepnout na sedadlo a až poté tělo za pomoci opírání se o volant otočit o 90 stupňů do směru jízdy a vtáhnout do vozu nohy. Boční hrana předního sedadla je totiž od boku vozu vzdálena skoro 30 cm. Nemáte-li tedy dolní končetiny dlouhé jako Adriana Sklenaříková, nutně si o práh ušpiníte lýtka. Samotné posezení je na předních sedadlech velmi příjemné a ani při dlouhých cestách nebudete trpět. Vzadu je místa dost, sedí se vzpřímeně s nohama skoro kolmo dolů, a nemíříte-li zrovna na prostředním místě nonstop do Makarské, trpět nebudete.

Nádherný minimalismus

Pro člověka nepotřebujícího, aby za něj stroj dělal vše, představuje duster ideální řešení. I v nejvyšším stupni výbavy, který si užíváme, vás otravuje toliko systémem stop-start, který tedy musíte po každém nastartování vypnout (stane-li se z toho automatismus, máte vyhráno). Dál je tu hlídání mrtvého úhlu a asistent rozjezdu do kopce, což vůbec nejsou hlouposti. Nic víc. Paráda! Vše se ovládá mechanicky. Displej nechybí, ale nemusíte na něj ťukat při každém snižování teploty. Auto s vámi dokonce i komunikuje, na palubní desce se mezi ciferníky občas objeví nějaký vzkaz. Jak se třeba ukázalo, duster neumí vyhodnotit delší jízdu bez motoru. A tak se nás poté, co jsme na volnoběh sjeli Červenohorské sedlo v Jeseníkách, neustále ptal, zda funguje systém stop-start a asistent rozjezdu do kopce. Výslech skončil až druhý den při ranním startování.

Svět motorů 04/2021

Hrušínský by byl zklamán

O velikosti předního okna jsme již psali. Přidáme-li k tomu maličké stěrače, je jasné, že hlavně za zhoršených povětrnostních podmínek se řidič a hlavně spolujezdec okolní krajinou moc kochat nebudou. Stíraná plocha je nedostatečná. Přitom zadní okno má stěrač jako stodolu a výhled vzad je perfektní. Inu, nikdo nejsme dokonalý.

Jestli něčeho v dusteru litujeme, pak toho, že jsme si do něj nepořídili příplatkové vytápění předních sedadel za osm tisíc. Byly by to skvěle investované peníze. Zatímco v létě auto na plyn přepíná po ujetí pár metrů, nyní v zimě se situace diametrálně změnila. Trvá to klidně i pět kilometrů, než vůz přepne z benzinu na plyn. Teplo vyvíjené motorem směřuje primárně do reduktoru, v němž se plyn odpařuje. Než se dostane i na topení, znamená to dobrou čtvrthodinku.

Naopak jsme si nezapomněli objednat gumové rohože, což bylo rozhodnutí přímo státnické. Jestli je v dusteru vůbec něco, na čem se dá na první pohled poznat, že je to levné auto, jsou to právě použité koberce. Kdybyste je měli doma v komoře, kam půjdete dvakrát za rok na pět minut, na podzim budou určitě prochozené.

S displejem se nudit nebudete

Displej, povinnost 21. století, jsme již zmínili. V dusteru si žije svým vlastním elektronickým životem. Někdy těžko odhadnout, co zrovna udělá. V nejvyšší výbavě můžeme využívat zrcadlení mobilu, což je skvělá věc. Potřebujete na to sice kabel, ale budiž. Spustit Apple CarPlay je však sázkou do loterie. Někdy se to povede, jindy ne. Pak zase funguje půl hodiny a zmizí v dálavách. Zprvu jsme si mysleli, že je to neoriginálním kabelem, ale ani po výměně za předražený originál se nic nezlepšilo. Věříme, že při servisní kontrole vše vyřešíme. V nečekanou zábavu se může změnit i poslech radia. Marconiho vynález nás dokonce přinutil k nečekanému kroku. Jako praví muži dodržujeme tři zásady: neptáme se na cestu, v samoobsluze si nebereme košík a nikdy nečteme návody! V dusteru jsme kvůli rádiu do přihrádky pro návod k použití sáhli. Ne že by obsluha byla složitá. Naopak. Záhy jsme zjistili, že doba dabová si sice blíží, ale v Česku ne dost rychle, a přepnuli přístroj nastálo na příjem FM. Ale pak cestou do Ostravy přestalo fungovat RDS a co pár kilometrů jsme přelaďovali. Přitom nastavené bylo. Druhý den se vše samo vrátilo do normálu.

Při jiné cestě se po celou dobu přískoků po D1 z Brna do Prahy hlasitost poslechu sama od sebe v pravidelných, zhruba desetisekundových intervalech snižovala a zvyšovala. Duch? Špatné geomagnetické pole? Skvrny na slunci? Nevíme. Závada se už nikdy nezopakovala. Prostě s rádiem se v dusteru nudit nebudete!

Když okolí trpí

Pokud si někdo říká, že zatím vytahujeme samá negativa, nemá pravdu. Vše, o čem jsme doposud psali, jsou vcelku nepodstatné věci, které nemění nic na tom, že duster je povedené a kvalitní auto za skvělé peníze. Slouží na jedničku a jezdí doslova za hubičku. Ne všichni to ale ocení, ale za to duster nemůže. Až za volantem rumunského vozu jsme poznali, co je to pohrdání a nenávist okolí. Jezdíme dacií tak, jak jsme zvyklí. Svižně, bezpečně, předvídavě. Neloudáme se. Pro některé řidiče je však dacia v levém zrcátku tímtéž, čím je pro býka rudá muleta. A nedej bože, abyste takového veleducha předjeli. Velice často to bývají nejstarší generace octavie napěchované pěti muži. Po takové pohaně dokonce přeřadí, několik kilometrů se rozjíždějí, aby vás pak někde dýchavičně předjeli, přibrzdili myškou a napřímili tím své pošlapané ego. Inu, všichni známe filozofickou poučku, že společenské vědomí zaostává za společenským bytím. My už víme, že Dacia dělá kvalitní vozy. Ale plno lidí to ještě nedokázalo strávit.

Základní údaje výrobce Motor Zážehový tříválec s nepřímým vstřikováním benzinu i LPG, uložený vpředu podélně Rozvod DOHC Ventily na válec 4 ventily na válec Zdvihový objem 999 cm3 Výkon 74 kW při 5000 min-1 Točivý moment 170 Nm při 2000 min-1 Pohon předních kol Převodovka manuální 5° Nejvyšší rychlost 172 km/h na benzin či 168 km/h na LPG Zrychlení z 0 na 100 km/h za 14,4 s na benzin a 13,8 s na LPG Spotřeba město benzin/LPG 6,4/8,1 l/100 km, mimo město benzin/LPG 4,8/6,1 l/100 km benzin Emise CO 2 benzin/LPG 125/ 111 g/km Kombinovaná spotřeba benzin/LPG 5,5/6,8 l/100 km Délka x šířka x výška 4341 x 1804 x 1693 mm Rozvor náprav 2674 mm Rozchod kol vpředu/vzadu 1620/1622 mm Provozní/užitečná hmotnost 1327/375 kg Maximální hmotnost přívěsu nebrzděného/brzděného 660/1300 kg Objem palivové nádrže 50 l benzin a 34 l LPG Standardní pneumatiky 215/65 R16 Objem kufru 445 l Celková záruka 3 roky/100 000 km, 2 roky na lak, 12 let na neprorezavění karoserie Ceny Duster již s testovaným motorem nekoupíte. Byl nahrazen jednotkou s filtrem pevných částic, která má na benzin snížený výkon ze 100 na 90 koní. Navíc má nyní místo pětistupňové převodovky šestistupňovou. Změnily se ceny některých příplatkových položek. Třeba automatická klimatizace je již součástí výbavy Prestige. Nejlevnější Duster 1.0 TCe 90 (Access) 279 900 Kč Nejlevnější Duster 1.0 TCe LPG/74 kW (Essential) 341 900 Kč Testovaný vůz na začátku testu 414 800 Kč (výbava Prestige 1.0 TCe LPG od 386 900 Kč, metalický lak 13 900 Kč, automatická klimatizace 8000 Kč, handsfree karta 6000 Kč) Současná cena 422 800 Kč

Plusy

Hodně místa vzadu

Velký zavazadelník

Minusy

Špatný výhled z předních míst

Malé stěrače vpředu

Lacinější provedení interiéru

Pazvuky víka zavazadelníku

Autor: Zbyšek Pechr