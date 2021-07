Do aukce míří jednokusový roadster podepsaný Carrollem Shelbym

Carroll Shelby a Ford se pokoušeli v roce 2004 navázat na historickou éru charismatických výkonných vozidel. Léta ověřenou spoluprací vznikl duchovní nástupce kategorie musclecars, novodobý svalovec nemá kopii a nyní je v hledáčku sběratelů.

Modernizovaná Cobra s kódovým označením „Daisy“ byla před 17 lety vyvinuta jako plně funkční prototyp, ale bohužel se nedostala do výroby kvůli hrozící ekonomické recesi. Existuje pouze jeden dokončený exemplář nabízený prostřednictvím aukce společnosti Mecum Monterey. Slavnostní dražba proběhne za branami luxusního rezortu Hyatt Regency Monterey Hotel And Spa On Del Monte Golf Course ve dnech 12. – 14. srpna tohoto roku.

Realizaci nástupnického konceptu zajistili pánové Chris Theodore, J Mays a nepostradatelný Carroll Shelby. Stejně jako historická předloha má Cobra Daisy vlnitou siluetu s elegantními liniemi a závodními pruhy. Kontrastní proužky středem dvoumístného roadsteru poukazují na sportovní vlohy zastoupené hrubou silou v podobě 6,4 V10 DOHC pod přední kapotou. Velkoobjemový agregát je spojen šestistupňovým manuálem se zadní poháněnou nápravou, kam řidič mohl těžkou pravou nohou dávkovat najednou až 451 kW neboli 613 koní výkonu.

Před vyladěním masivní strojovny Ford testoval další tři experimentální motory, zatímco transaxli Daisy propůjčil Ford GT z roku 2005. Supersportovní Ford poskytl také přední a zadní odpružení včetně prvků celohliníkového podvozku s prostorovým rámem. Viditelnějším důkazem schopností vozu jsou vrtané kotouče s čtyřpístkovými předními třmeny Brembo. Lehké lité disky vyrobila firma BBS a lepivé obutí padlo na značku BF Goodrich.

Uvnitř přísně minimalistického kokpitu převládá architektura závodních aut, ryze funkční ukazatele doplňují mechanické přepínače. Absence obrazovek a jiných zbytečností umožnila použít velké plochy hliníku a karbonu v kombinaci s modrým zbarvením čalounění malého volantu či anatomických sedadel.

Fantastický počin uznale chválil i Carroll Shelby, který auto zkusil asi 150 mil (241 km) a ve věku 81 let byl zvyklý na úžasné automobilové okamžiky. Zasloužilý profesionál prohlásil: „It’s going to be a real ass-kicker.“ Výstižné hodnocení potvrzuje zalíbení zkušeného konstruktéra v moderní reinkarnaci ikonického sporťáku. Důkazem vážnosti slov již zesnulé ikony je nepřehlédnutelný podpis motoristického velikána v motorovém prostoru prodávaného prototypu.

Koncept zůstal v jediném provedení z důvodu ekonomické nejistoty ve světě, v roce 2017 ho koupil tvůrce Chris Theodore kvůli plánované renovaci a následným výstavám nebo účinkování ve filmech. Za volantem se krátce objevili například Jay Leno či Ice Cube. Jednokusová studie je připravena stát se středobodem jakékoliv sbírky. Aktuálně neexistuje odhad prodejní částky, ovšem nic nenaznačuje navrhování nízkých cen. V Monterey se ukáže, zbývá už jen cca měsíc.