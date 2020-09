Knight Vision R chce být moderní Cobra s V8 a dvojicí elektromotorů

Legendární sporťák Shelby Cobra se v minulosti dočkal nespočtu replik a následovníků, společnost Knight International má však v plánu posunout původní myšlenku do 21. století.

Na koncepty s označením Vision jsme v posledních letech zvyklí od stále většího počtu automobilek, společnost Knight International je však svým způsobem výjimka. Nejedná se totiž o výrobce automobilů, ale o dealera vzácných supersportů renomovaných značek, který to chce s vlastní výrobou zkusit poprvé.

Jejich prvotina, jež by měla nést název Knight Vision R, by měla kombinovat vzhled klasických závodních strojů z šedesátých let s nejvyššími standardy moderních automobilů. Jenže už na první pohled je snad všem jasné, kde se designéři inspirovali. Podobnost s AC/Shelby Cobra jistě není pouze náhodná.

Oproti klasickému Shelby ovšem Knight nabídne výrazně sofistikovanější karoserii z karbonu, které nechybí řada funkčních prvků. Hned na první pohled zaujmou například výrazné ochranné oblouky za kabinou z nelakovaného karbonu, které doplňují ventilační otvory na blatnících s podobnou povrchovou úpravou.

Vpředu zaujme výrazný karbonový spoiler, před zadními koly můžeme vidět zdůrazněné koncovky titanového výfukového systému a vzadu je výrazný difuzor. Z karbonu by měla být vyrobena i kola s centrální maticí, za kterými jsou karbon-keramické brzdy. Tlumiče měla dodat společnost Ohlins.

Střechu byste hledali marně, přesto vám do zaparkovaného auta nenaprší. Součástí vozu by totiž měl být i speciální kryt kabiny, kterým se umisťuje mezi vrchol palubní desky a základnu ochranných oblouků. Ve výsledku tak splývá s dveřmi, ale kryje i sedadla.

K samotnému interiéru toho ale výrobce prozatím mnoho neprozradil. Údajně bychom se měli dočkat karbonových sportovních sedadel Recaro, plnohodnotného multimediálního systému a „digitálního přístrojového štítu s rozšířenou realitou integrovanou do karbonové helmy,“ jak uvádí výrobce.

Mnohem zajímavější však bude pohled pod kapotu. Dominantou vozu bude kompresorem přeplňovaná 5.2 litrová V8 o výkonu 567 kW (771 k), která bude pohánět zadní kola. Spalovací motor však bude doplňovat dvojice elektromotorů, každý o výkonu 261 kW (355 k), pohánějící přední nápravu. Knight Vision R by tak měl být čtyřkolkou o kombinovaném výkonu cca 828 kW (1125 k).

Bohužel zatím nevíme, z jakého zdroje budou baterie nabíjeny. To samozřejmě ovlivní i celkovou váhu, která by se podle dosavadních informací měla pohybovat lehce nad hodnotou 900 kilogramů. Při podobném poměru váhy a výkonu by přitom Knight Vision R mohl nabídnout velice zajímavé jízdní zážitky.

Jenže to tradičně nebude žádná levná sranda. Knight International plánuje údajně výrobu pouze 500 kusů, přičemž základní cena by se měla pohybovat v rozmezí 500.000 až 600.00 dolarů – tedy cca 11,2 až 13,4 milionu korun.

Zatím ovšem nepadla ani zmínka o tom, kdy a kde by se měla novinka začít vyrábět. Je tak celkem pravděpodobné, že další osud stroje bude záviset především na zpětné vazbě a poptávce ze stran zákazníků.