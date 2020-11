Dodge Challenger R/T Scat Pack 50th Anniversary Edition – Když benzin teče a emoce stříkají

Když zavolají hoši z firmy Tucar, která k nám dováží „ameriky“, že pro nás mají nabídku na test, vždycky to stojí za to. Cadillac, RAM, Corvette… Ani tentokrát nezklamali. Před nosem nám zamávali klíčky od limitované výroční edice Dodge Challenger a nám jen ukápla slina. Obří kupé má samo o sobě neskutečné grády a plaketka 08/70 jeho atraktivitu ještě zvyšuje. Prozrazuje, že jde o osmý vyrobený vůz specifikace R/T Scat Pack v oranžové metalíze Go Mango z celkového počtu sedmdesáti kusů osazených paketem 50th Anniversary Edition. Challenger totiž slaví 50 let od uvedení na trh a takové jubileum si limitku zaslouží. Američané ji pojali značně svérázně, ale o tom si můžete přečíst v samostatné stati. My už totiž probrali k životu legendární ingot 392 Hemi 6.4 V8, takže se dostáváme do transu a nic jiného nás momentálně nezajímá.

Ušní lázně

Sice nemáme tušení, jak hučí Niagara, o níž se zpívá ve známé trampské písni, zato dobře víme, jak hučí osmiválec Hemi. A také víme, že nám to stačí ke štěstí a žádné vodopády slyšet nepotřebujeme. Když motor po startu vyprskne a zaburácí, jako by ty hluboké tóny aktivovaly naše nervová zakončení ovládající „přiblblý“ úsměv – takový ten, co umějí děti, když něco provedou, a pak chlapi, když se chovají jako děti. Uznáváme, že strašit kolemjdoucí startováním challengeru na dálku, což americká auta zvládnou, je dost dětinské. Ale vážně zábavné!

Lahodné bublání V8 v nízkých otáčkách je důvodem, proč nás tenhle typ vozů baví řídit i pomalu po městě. Pak stačí dupnout na plyn a monstrum pod kapotou se zběsile rozeřve, až člověku přeběhne mráz po zádech. Ale ne vždy byl challenger takový. Původní verze třetí generace z roku 2006, respektive 2011, kdy do nabídky přišel náš motor 6.4 V8 Hemi, je bez laděného výfuku nesrovnatelně tišší a utlumenější. Jako by se za svých pět set koní styděla.

Učebnicový extrovert

Naše uřvaná oranžáda s černým pruhem a boulí nad motorem se nestydí a dává jasně najevo, co je zač. Ta kaplička ve výhledu řidiče procházející skrz kapotu je příplatkové sání Shaker, které má ovšem limitka s V8 standardně, protože odkazuje na originál. Těžko říci, jestli vážně přidá pár koní navíc, ale tím, jak se spolu s osmiválcem chvěje a naklání, nadělá spoustu parády. A taky přes ni špatně vidíte, takže se rozměry obrovského kupé odhadují ještě hůř než normálně. Zpočátku jsme si museli zvyknout na tu masu materiálu kolem nás. Člověk si vlastně ani nepřipadá jako ve sportovním autě. Spousta místa, robustní křesla, luxusní výbava a nečekaný komfort.

Dodge Challenger R/T Scat Pack 50th Anniversary Edition

Skvělý tah

Limitka dostala dvacetipalcová kola a v našem případě tu jsou standardní tlumiče, ale nabízejí se i adaptivní. My jsme však s naladěním naprosto spokojeni. Je přiměřeně tuhé, ale současně velmi poddajné a komfortní i na rozbitých cestách. Paket Scat Pack, který se nyní dodává k motoru 6.4 V8 standardně, zahrnuje snížený podvozek a výkonnější brzdy, což auto přesně potřebovalo. Před modernizací v roce 2014 byl osmiválec měkčí a houpavější, což bylo na jednu stranu fajn, ale ostré tempo si člověk moc neužil. Bylo to, jako když se vám pod rukama splašil autobus. Teď je to úplně jiné auto – celkově ostřejší, hravější, řiditelnější. Najednou si v klikatých serpentinách nepřipadáme nepatřičně, ba naopak si je nadmíru užíváme. V zádech i ve volantu cítíme dostatek zpětné vazby a rychle přicházíme na chuť odhození zadku do driftu, který můžeme snadno korigovat plynem. Sami nevěříme, jaký pokrok challenger udělal a jak snadno se s ním dá navzdory steroidové figuře blbnout.

Pokrok představuje taky osmistupňový automat (nabízí se i manuál), jenž s masivním krouťákem 644 Nm hospodaří efektivněji než starší pětikvalt, a s pomocí pádel na volantu nad ním můžeme rychle převzít kontrolu.

Bacha na vodu!

Ve městě motor vyžaduje citlivou nohu, reaguje celkem horlivě. Ale když ho pak ždímáte na okresce, reaguje díky náklaďáckému objemu a atmosférickému plnění krásně plynule a nezáludně. Spíš než prvotní razancí ohromí lineárním zátahem lokomotivy, který se s rostoucími otáčkami stupňuje a tlačí vás do zad vstříc dvěstěosmdesátce. Osmiválec řve záplavou benzinu a vy nadšením.

Jenom musí být sucho. Jakmile zaprší, na všechno zapomeňte, nechte auto v bezpečném základním nastavení s přísnou kontrolou trakce a plyn jen lechtejte. My jsme ve slejváku zapomněli aktivovaný sportovní režim s benevolentním ESP a nestačili se divit, jak bleskově se umí zadek urvat jen při pošimrání plynu v zatáčce.

Dva bratři za dva

V době, kdy čtete tyto řádky, už do firmy Tucar dorazil druhý identický challenger z výroční limitované edice a oba jsou k mání za cenu lehce přes dva miliony. Proti standardním specifikacím to znamená odskok o půl milionu, ale zase získáte bohatou výbavu a specifikaci, kterou hned tak někdo nemá. Navíc budete-li chtít podobně silné BMW, mercedes nebo porsche, zaplatíte dvakrát tolik. Sice vás zahrnou větším luxusem a nebudete poslouchat cvakání blinkru jak ve favoritu, ale získáte jen zlomek emocí a pozornosti okolí.

Dodge Challenger R/T Scat Pack 50th Anniversary Edition

Základní údaje výrobce Motor Zážehový vidlicový osmiválec uložený vpředu podélně Rozvod OHV, 2 ventily na válec Zdvihový objem 6417 cm3 Výkon 362 kW při 6100 min-1, točivý moment 644 Nm při 4100 min-1 Pohon Zadních kol Převodovka Planetová samočinná převodovka s měničem, 8° Nejvyšší rychlost 285 km/h Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,6 Spotřeba město/mimo město 15,7/9,4 l/100 km Kombinovaná spotřeba 13,1 l/100 km Rozměry a hmotnosti Délka x šířka včetně zrcátek x výška 5027 x 1923 x 1465 mm Rozvor náprav 2946 mm Rozchod kol vpředu/vzadu 1610/1620 mm Světlá výška 130,9 mm Provozní/užitečná hmotnost 2088/392 kg Objem palivové nádrže 70 l Standardní pneumatiky 245/45 ZR20 Objem kufru 459 l Celková záruka 3 roky nebo 100 000 km. Ceny Nejlevnější Challenger (3.6 V6/227 kW) 1 025 000 Kč Nejlevnější 392 Hemi 6.4 V8/362 kW) 1 590 000 Kč Testovaný vůz z limitované série 50th Anniversary Edition ve specifikaci 392 Hemi 6.4 V8 R/T Scat Pack 2 099 000 Kč. *Ceny autorizovaného prodejce Tucar

Hodnocení

Plusy

Požitkářský motor

Ovladatelnost a hravost

Cestovní komfort

Prostorný a praktický interiér

Exotický charakter

Exkluzivita limitované edice

Férová cena

Minusy

Lacinější zpracování

Vysoká spotřeba

1960 výjimečných

U příležitosti padesátého výročí Dodge Challenger postavila automobilka číslovanou sérii speciálně vybavených a historií inspirovaných vozů modelového roku 2020. Prakticky okamžitě se rozprodaly, dnes je tedy nutné vybírat buď ze skladových zásob dealerů, nebo shánět ojetinu.

Důmyslným konceptem limitované edice se automobilce podařilo vyrobit nemalý počet 1960 výročních vozů při zachování solidní jedinečnosti každého z nich. K oslavě padesátých narozenin byly vybrány čtyři specifikace challengeru: základní 3.6 V6 GT, urostlejší 5.7 V8 R/T a plnotučná 392 Hemi 6.4 V8 R/T Scat Pack ve standardní nebo rozšířené verzi Widebody. Od každé varianty vzniklo 70 aut v každé ze sedmi vybraných barev. Celkem tedy 4 x 70 x 7 = 1960 exemplářů.

Výbava verze 50th Anniversary Edition:

Matně černá kapota (lakovaná), střecha a víko kufru (polep)

Specifická 20palcová kola

Denní světla s logem „50“

Karbonový přístrojový panel, bílé stupnice se žlutými prvky

Obložení interiéru s měděnými vlákny

Vyhřívaná a ventilovaná sedadla čalouněná alcantarou

Loga „50th Anniversary“, plaketa s pořadovým číslem

Zajímavý jen ten první

1. generace (1970-1974)

Původní challenger vypadal v každém roce výroby trochu jinak. Nejvyhledávanější a také nejdražší jsou auta z prvních dvou let, o mladší není moc zájem.

2. generace (1978-1983)

Druhá generace se moc nepovedla a fanoušky modelu je prakticky přehlížena.

3. generace (2006 – dodnes)

Novodobý challenger na originál v mnohém odkazuje. Původní interiér byl velmi strohý a plastový. Na fotce je vůz z 1100kusové limitky Inaugural Edition, se kterou se v roce 2011 vrátil motor 392 Hemi 6.4 V8. Důkladnou modernizací prošlo kupé v roce 2015, kdy získalo tvář bližší ročníku 1971, kvalitnější a lépe vybavený interiér, osmistupňový automat nebo moderní elektroniku.