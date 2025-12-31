Předplatné
Takhle Martina Vaculíka rozhodně neznáte! Možná prozradil víc, než sám chtěl

Přeřeky Martina Vaculíka
Jan Mička
Videa Martina Vaculíka jsou legendární a právem velmi sledovaná. V následujících osmi minutách uvidíte, o čem se vám možná ani nezdálo. 

Martin Vaculík, technický specialista a zástupce šéfredaktora časopisu Svět motorů, se v posledních letech našel také v natáčení reportáží a testů, které u nás nemají obdoby. Jenom v roce 2025 pro vás Martin Vaculík natočil padesátku videí, která byla publikována na webu Auto.cz, oficiálním kanálu Auto.cz na YouTube a samozřejmě v televizním pořadu Svět motorů, který pravidelně vysílala (a od příštího roku zase bude vysílat) stanice Nova Action.

V roce 2025 jste s Martinem Vaculíkem mohli strávit celé hodiny, ne všechno se však dostalo do finálních střihů. Na mysli mám nejen ty očekávané situace, kdy se moderátor přeřekne či uvede něco nepřesně, ale i příhody z běžného provozu – třeba když někdo na autě před ním  převáží kurník.

To a ještě mnohem více uvidíte v následujících osmi minutách, a komu by to přece jen bylo málo, může se těšit na nášup, v němž Martin Vaculík udělá něco naprosto neuvěřitelného – pochválí kameramana!

