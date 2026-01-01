Do Česka míří nový rámový pick-up. I přes elektrický vzhled spoléhá na diesel
Situace s rámovými pick-upy není v Evropě ideální. Zatímco tradiční výrobci segment opouštějí, novinky k nám míří zejména z Číny. Nově byl ale potvrzen nástupce tradičního modelu z Koreje, který zamíří i na český trh.
Automobilka SsangYong byla v roce 2022 po špatných finančních výsledcích odkoupena korejským čebolem KG Group. Ten do malé automobilky vložil potřebné finance, a tak má pod novým jménem KGM možnost obměňovat portfolio. Nedojde tak jen na nové modely, jako nedávno uvedený actyon, ale i na modernizace těch současných.
Zároveň se značka nehodlá zbavit pick-upů, které k ní patří už od počátku tohoto století. Tehdy byla uvedena první generace modelu Musso s karoserií pick-up a druhá je na trhu s pár modernizacemi už od roku 2018. Z mussa se navíc KGM rozhodlo udělat širší modelovou řadu, pod kterou bude spadat několik rozdílných vozů.
Elektrické Musso EV už se prodává na domácím trhu, nedávno začalo i v Evropě, a do Česka bude uvedeno koncem roku 2026. Mezitím se ale i u nás dočkáme pokračování spalovacího rámového mussa, které bylo právě představeno. Pro náš trh je potvrzeno na druhou polovinu roku 2026.
Zaujme zejména přídí, která dost připomíná elektrický Ford F-150 Lightning. Stejně jako u něj se totiž po celé délce masky táhne svítící lišta, která na okrajích světel zahýbá dolů k nárazníku. U nového KGM Musso je ale rozdělena na několik segmentů, podobně jako jsme to už viděli u elektrického torrese. Na kapotě je nápis Musso, logo automobilky samotné ale opět chybí, stejně jako u dalších novinek přejmenované automobilky.
Z boku už je zjevná povědomá linie, která je téměř totožná se současným provedením. Novinka totiž není zcela novým vozem, ale velkým faceliftem toho stávajícího. Jen na základě fotek je zjevné, že pravděpodobně zůstal stejný skelet, ale změněna byla většina plechových i plastových dílů karosérie. Zcela jiné jsou tak i zadní svítilny a boční linie se táhne od předních blatníků až k zadnímu výklopnému víku.
Interiér se zatím neukázal, i tam se ale dá očekávat zásadní skok od toho současného, pravděpodobně velmi podobný tomu, co se už ukázalo v elektrickém mussu. Potvrzené zatím nejsou ani pohony, podle korejských novinářů se ale i nadále počítá s dieselovým motorem. U současného mussa to znamená čtyřválec o objemu 2,2 litru a výkonu 149 kW.
Krom toho by ale nabídku motorizací měl doplnit také blíže neurčený hybrid. Ten už KGM uvedlo v modelech Torres a Actyon. Pohon založený na přeplňované benzínové patnáctistovce má výkon 152 kW, jenže je spojen s pohonem předních kol. U pick-upu se tedy může objevit hybrid jiný.
KGM také plánuje uvést plug-in hybridní pohon, který stejně jako full-hybrid vyvíjí ve spolupráci s BYD. Další spolupráci ale korejská automobilka rozjela s Chery, jehož techniku plánuje v budoucnu využívat. Na potvrzení spekulací si tedy ještě musíme chvíli počkat.
Zdroj: KGM, foto: KGM, video: Auto.cz