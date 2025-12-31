Seznam testů za rok 2025: 163 testů a 21 srovnáváků s Audi a Volkswagenem v čele
Přinášíme vám přehled všech testů a srovnávacích testů nových aut, které jsme vám na Auto.cz přinesli v letošním roce 2025.
Redakční testy tradičně patří k nejoblíbenějšímu obsahu na Auto.cz a ani rok 2025 nebyl výjimkou. Uplynulých dvanáct měsíců přineslo smršť automobilových novinek a my jsme dělali vše pro to, abychom vám ty nejzajímavější zprostředkovali formou našich recenzí. S koncem roku proto přinášíme velkou rekapitulaci a kompletní přehled všeho, co nám letos prošlo rukama.
Za celý rok 2025 jsme pro vás zveřejnili celkem 163 klasických testů a 21 srovnávacích duelů. Náš výběr byl i letos velmi pestrý a zahrnoval vše od dostupných městských vozů až po exkluzivní prémiové modely. Pokud jde o statistiky, největší zastoupení měly v našich testech značky Audi a Volkswagen s 20 testy, následované automobilkami BMW (17) a Škoda (15).
V následujícím abecedním seznamu si můžete připomenout všechny naše jízdní dojmy, ať už hledáte inspiraci, nebo jen kvalitní čtení při čekání na příchod nového roku 2026.
Abarth
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
- Audi A3 TFSI e – Nejlepší plug-in v klasickém balení?
- Audi A5 Avant TDI quattro – Ohrožený druh
- Audi A5 Avant TFSI quattro – Racionální dálkař
- Audi A5 e-hybrid – Až na konec světa
- Audi A5 Sportback 2.0 TDI – Vpředu byznys, vzadu párty
- Audi A6 3.0 TFSI quattro – Dnes už sakra vzácné svezení
- Audi A6 Avant 3.0 TFSI – Téměř dokonalý křižník
- Audi A6 Avant e-tron quattro – Proč vlastně chtít SUV?
- Audi A6 Avant TDI quattro – Svaly navenek, něžnost uvnitř
- Audi A6 Avant TFSI quattro vs. Audi A6 Avant e-tron quattro – Prémiový výběr
- Audi A6 Sportback e-tron Performance – Jako by neexistovalo tření
- Audi Q5 2.0 TDI quattro – Starý známý
- Audi Q6 e-tron quattro – Povedená prémiová elektromobilita
- Audi Q6 e-tron Sportback quattro – Dražší, zato méně praktické
- Audi Q7 50 TDI quattro – Takhle je to správně
- Audi RS 7 Sportback 4.0 TFSI quattro performance – Lepší už nebude
- Audi RS Q8 performance 4.0 TFSI – Lamborghini z Bratislavy
- Audi S5 Avant 3.0 TFSI – Pro milovníky chilli
- Audi S6 Avant e-tron quattro – Tichá střela
- Audi SQ5 3.0 TFSI – Šestiválec na každý den
BMW
- BMW 120 – Atraktivní prémiovka v lidovém segmentu
- BMW 220d Gran Coupé – Diesel neřekl poslední slovo
- BMW 320d xDrive Touring – Mikrofacelift, který hned upadl v zapomnění
- BMW 540d Touring – Co víc si přát?
- BMW 740d xDrive – Jediný „normální“ motor
- BMW i4 xDrive40 Gran Coupé – Pořád švihák
- BMW iX xDrive60 – Lepší pro život než dieselová X5?
- BMW M135 xDrive – Rychlé, ale chladné
- BMW M2 Coupé – Manuál jako řidičská nirvána?
- BMW M3 CS Touring – Dietka za mastný příplatek
- BMW M3 Touring – Nejlepší rodinná raketa na světě?
- BMW M4 CS – Čtyři miliony nestačí. Tohle je na zbrojní průkaz!
- BMW M5 – Řidičák nikdy nebyl zelenější strachy
- BMW M5 Touring – Impozantní, ale…
- BMW X3 20d xDrive – Zamračenec s parádním podvozkem
- BMW X3 30e – Kontroverzní, ale jezdí krásně
- BMW X3 M50 xDrive – Mírný ústup ze standardů
BYD
- BYD ETP3 vs. Renault Kangoo– Když hledáte levnou dodávku
- BYD Seal 6 DM-i Touring – Ještě kousek chybí
- BYD Seal U DM-i Comfort vs. Škoda Kodiaq iV – Průkopník a nováček
Citroën
- Citroën C3 Turbo 100 – Levný, ale ne dost
- Citroën ë-C3 – Malá francouzská revoluce?
- Citroën ë-C3 Aircross – Vlastní názor na věc
- Citroën C4 vs. Volkswagen Taigo – Měkký a tvrdý oříšek
Cupra
- Cupra Ateca 1.5 TSI – Jsme už za vrcholem
- Cupra Formentor 2.0 TSI 4WD – 333 koní a výbavička z pětiválce
- Cupra Leon SP VZ 4WD – Levnější bráška
- Cupra Leon VZ 300 – Repráky here, výfuk here
- Cupra Terramar 1.5 TSI eHybrid – Španělský krasavec
- Cupra Terramar VZ 2.0 TSI DSG 4WD – Nečekané možnosti
Dacia
- Dacia Duster 1.6 Hybrid vs. Opel Frontera Hybrid 1.2 Turbo – Když na ceně záleží
- Dacia Bigster Journey hybrid 155 – Nový model a spousta poprvé
- Dacia Bigster TCe 130 4×4 – Větší všeuměl
- Dacia Spring Extreme – Vylepšený elektromobil pro nenáročné
Evo
Farizon
Fiat
Ford
- Ford Capri AWD Premium (250 kW) – Šmrncovní elektro pro rodinu
- Ford Kuga Hybrid AWD – Když se chyby těžko hledají
- Ford Mustang Mach-E Rally – Šotolinová raketa
- Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV – Drobný lifting
- Ford Puma ST – Poslední zůstává
- Ford Puma Gen-E vs. Renault 4 E-Tech – Jeden už bude stačit
- Ford Ranger MS-RT – Spěchající náklaďák
- Ford Ranger PHEV – První pracant i do města
Honda
Hyundai
- Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT – A nechcete raději i30?
- Hyundai Bayon vs. Škoda Kamiq – Stará dobrá škola
- Hyundai Inster Power 49 kWh – Koncept skvělý, ale co ta cena?
- Hyundai Ioniq 5 N-Line – Šmrncovní i prostorný
- Hyundai Ioniq 9 – Uhlazený obr
- Hyundai Ioniq 9 Performance – I silák ví, co chce
- Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV – Velké auto s malým hybridem
Jaecoo
- Jaecoo J7 1.6 T-GDI AWD – Cena skvělá, výbava bohatá. Tak co chtít víc?
- Jaecoo 7 1.6 TGDI 4x4 Exclusive vs. Škoda Karoq 1.5 TSI DSG Top – Je stále nutné trpět?
Jeep
KGM
- KGM Korando 1.5 Turbo GDI vs. MG ZS 1.5 – Radost strýčka Skrblíka
- KGM Tivoli 1.5 GDI 4x4 vs. Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4x4 – Na chatu co nejlevněji
- KGM Torres 1.5 GDI Turbo Hybrid – Hybrid pro začátečníky
- KGM Torres Hybrid vs. Peugeot 5008 Hybrid – Léčba moderními prostředky
Kia
- Kia EV3 – Zvládne 600 kilometrů na jedno nabití?
- Kia Sorento CRDi – Ideál zodpovědného táty
- Kia Sportage 1.6 T-GDI 4x2 7DCT – Proč měnit něco, co funguje
- Kia xCeed 1.6 T-GDI 7DCT Steel Edition – Analog s novým srdcem
- Kia XCeed 1.5 T-GDI vs. Omoda 5 1.6 TGDI – Plnou parou proti proudu
Lada
Land Rover
Leapmotor
Lexus
Lynk & Co
Mazda
- Mazda CX-30 2.5 e-Skyactiv-G – Velký motor v malém autě
- Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV – Konečně prostornější SUV pro řidiče
- Mazda CX-80 3.3d – Charismatický rodinný obr
- Mazda CX-90 3.3 Turbo S – Je největší americká mazda lepší než ta evropská?
Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz E 450 d All-Terrain – Kde na to vzít a nekrást?
- Mercedes-Benz EQE 350+ – Umění létat
- Mercedes-Benz G 580 EQ – Elektrické géčko? No jistě!
- Mercedes-Benz GLC 200 d 4Matic – Medvídek, nebo kodiaq?
- Mercedes-Benz S 450d 4Matic L – A opravdu ho musím vracet?
MG
- MG Cyberster GT (375 kW) – Tahák pohledů plný radosti
- MG GT 1.5 TGI – Exot se známou technikou
- MG ZS 1,5l Elegance – Čínský kamiq zaujme cenou. A to rozhodně není všechno!
- MG ZS 1.5 DVVT vs. Evo 5 1.5 Turbo – Potká se Ital s Britem...
- MG ZS 1.5 vs. KGM Korando 1.5 Turbo GDI – Radost strýčka Skrblíka
- MG3 1.5 16V Excite – Obyčejný neznamená špatný
- MG3 1.5 vs. Škoda Fabia 1.0 TSI – Vyzyvatel z východní říše
Mini
- Mini Aceman SE – Elektrický světoběžník za méně, než čekáte
- Mini Cooper S – Absence pádel kazí řidičskou svobodu
- Mini Cooper S 5D – To pravé, ale klidně za mega
- Mini Countryman C – Lepší nabídka, horší mini
Mitsubishi
- Mitsubishi Colt 1.0 MPI-T – Trochu rychle a trochu zběsile
- Mitsubishi Colt 1.6 H EV vs. Peugeot 208 1.2 Hybrid 145 – Nečekaně odlišná dvojka
- Mitsubishi Eclipse Cross PHEV – Lék na nové časy
- Mitsubishi Outlander PHEV – Takhle si představujeme plug-in hybrid
Nissan
Omoda
- Omoda 5 1.6 TGDI – Někde přidat, jinde ubrat
- Omoda 5 EV Premium – Lepší než si myslíte, nikoliv však bez chyb
- Omoda 5 1.6 TGDI vs. Kia XCeed 1.5 T-GDI – Plnou parou proti proudu
- Omoda 9 Premium – Luxus nemusí být drahý
Opel
- Opel Astra ST Hybrid – Hezké svezení za málo benzinu
- Opel Astra ST Hybrid 1.2 Turbo eDCT6 vs. Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid e-CVT – Rozdílný postup, podobný výsledek
- Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid e-DCS6 vs. Toyota Yaris 1.5 Hybrid e-CVT – Tak jednoduché to není
- Opel Frontera Hybrid 1.2 Turbo Hit – Nenechte se ošálit
- Opel Frontera Hybrid 1.2 Turbo vs. Dacia Duster 1.6 Hybrid – Když na ceně záleží
- Opel Grandland Electric – Nová vlajková loď. Opravdu?
- Opel Grandland GS 1.2 Turbo – Velké jméno, velké auto
Peugeot
- Peugeot 208 1.2 Hybrid 145 vs. Mitsubishi Colt 1.6 H EV – Nečekaně odlišná dvojka
- Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDI EAT8 vs. Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG – Pod naftovým sluncem
- Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 e-DSC6 – Základ i vrchol zároveň
- Peugeot 5008 Hybrid vs. KGM Torres Hybrid – Léčba moderními prostředky
- Peugeot Traveller Allure Standard 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 – Klidně dalších deset let
Renault
- Renault 4 E-Tech – Víc než jen retro crossover
- Renault 4 E-Tech vs. Ford Puma Gen-E – Jeden už bude stačit
- Renault 5 E-Tech – Je stejně dobrý jako vypadá?
- Renault Austral E-Tech – Zlepšení dobrého auta
- Renault Captur E-Tech 160 – Lepší díky novému srdci
- Renault Espace 1.2 E-Tech hybrid – Škoda toho tříválce
- Renault Espace 1.2 full hybrid E-Tech vs. Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG – Dvě cesty k úsporné jízdě
- Renault Kangoo vs. BYD ETP3 – Když hledáte levnou dodávku
- Renault Master 2.0 Blue dCi L2H2 – Tichý dělník
- Renault Mégane Grandcoupé 1.3 TCe EDC vs. Toyota Corolla sedan 1.5 Multidrive S – Záblesk zašlé
- Renault Mégane GrandCoupé – Starý známý
- Renault Rafale E-Tech 4×4 300 Atelier Alpine – Kazí ho jediná věc
- Renault Symbioz E-Tech – Malé auto s velkým kufrem
Rolls-Royce
Suzuki
- Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid – Když vyšší věk není na škodu
- Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Strong Hybrid – Fajn auto ze staré školy
- Suzuki Swift 1.2 DualJet 4x4 – Nejlevnější čtyřkolka na trhu
- Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4x4 vs. KGM Tivoli 1.5 GDI 4x4 – Na chatu co nejlevněji
SWM
Škoda
- Škoda Elroq 85 (210 kW) – Budoucí evropská jednička?
- Škoda Elroq RS – Mrštnější brácha je výhodnější než Sportline!
- Škoda Enyaq Coupé 85x – Postupné dozrávání
- Škoda Enyaq RS – Normální auto, „jen“ na elektřinu
- Škoda Enyaq 85 vs. Tesla Model Y Long Range RWD – Tohle nám nebudete věřit
- Škoda Fabia 1.0 TSI vs. MG3 1.5 – Vyzyvatel z východní říše
- Škoda Kamiq vs. Hyundai Bayon – Stará dobrá škola
- Škoda Karoq 1.5 TSI DSG Top vs. Jaecoo 7 1.6 TGDI 4x4 Exclusive – Je stále nutné trpět?
- Škoda Kodiaq iV vs. BYD Seal U DM-i Comfort – Průkopník a nováček
- Škoda Kodiaq RS 2.0 TSI 4x4 – Super prostornost i dynamika. Ale co zábava?
- Škoda Octavia 1.5 TSI 85 kW – Prostě dobré auto
- Škoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG – Výroční verze šetří peníze
- Škoda Octavia Combi RS 2.0 TSI – Nově 265 koní. Ale bude to stačit?
- Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG vs. Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDI EAT8 – Pod naftovým sluncem
- Škoda Superb Combi 1.5 TSI 7DSG – Dobrý základ je grunt
Tesla
- Tesla Model Y Long Range AWD – Dobrá, ale pořád to nestačí
- Tesla Model Y Long Range RWD vs. Škoda Enyaq 85 – Tohle nám nebudete věřit
Toyota
- Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT – Evolucí vstříc dokonalosti
- Toyota Corolla sedan 1.5 Multidrive S vs. Renault Mégane Grandcoupé 1.3 TCe EDC – Záblesk zašlé
- Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid e-CVT vs. Opel Astra ST Hybrid 1.2 Turbo eDCT6 – Rozdílný postup, podobný výsledek
- Toyota GR Yaris 8AT – Rallye soutěžák do každé rodiny
- Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D – Na věčné časy
- Toyota Land Cruiser iForce Max – Luxusní, nikoliv pracovní auto
- Toyota Yaris 1.5 Hybrid e-CVT vs. Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid e-DCS6 – Tak jednoduché to není
Volkswagen
- Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid – Kouzlo správné volby
- Volkswagen California 2.0 TDI Beach Camper – Jednoúčelovka pro bezdětné
- Volkswagen Caravelle T7 2.0 TDI AWD Panamericana – Dobře odladěný mikrobus
- Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid – 350 kilometrů za 350 korun
- Volkswagen Golf GTI Clubsport – Je skvělý, ale chtěl by špetku motorsportu navíc
- Volkswagen ID. Buzz Long GTX – Delší i silnější. Ale co dál?
- Volkswagen ID. Buzz Long PRO – Elektro levnější než spalovák! Jezdí a slouží náramně
- Volkswagen ID.3 GTX – Takové elektrické GTI
- Volkswagen Multivan 1.5 TSI eHybrid 4Motion – Konečně čtyřkolka! Jenže trochu jiná
- Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI eHybrid – Čtyřkolka by se šikla
- Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI eHybrid – Univerzální voják
- Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 195 kW – To nejlepší, co můžete mít
- Volkswagen Taigo Love 1.5 TSI DSG – Starý dobrý lidový vůz
- Volkswagen Taigo vs. Citroën C4 – Měkký a tvrdý oříšek
- Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion – Útok na prémii?
- Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG vs. Renault Espace 1.2 full hybrid E-Tech – Dvě cesty k úsporné jízdě
- Volkswagen Tiguan eHybrid – Posun k prémii nejen cenou
- Volkswagen Tiguan People 1.5 eTSI 96 kW – Život se zvláštním stop-startem
- Volkswagen Transporter T7 – Dobrý dělník, jako vždycky
- Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI R-Line – Evropský bestseller v novém hávu
Volvo
- Volvo EX30 Cross Country – Na extrémně rychlý výlet
- Volvo EX30 Twin Motor Performance – Minimalismus na úkor bezpečnosti?
- Volvo XC60 T6 AWD Recharge Black Edition – Parťák na cesty
- Volvo XC90 T8 AWD Ultra (335 kW) – Jedno velké ale