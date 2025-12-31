Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Seznam testů za rok 2025: 163 testů a 21 srovnáváků s Audi a Volkswagenem v čele

Audi A6 Avant 3.0 TFSI
Audi A6 Avant 3.0 TFSI
Audi A6 Avant 3.0 TFSI
Audi A6 Avant 3.0 TFSI
51 Fotogalerie
redakce AUTO.CZ
redakce AUTO.CZ
Diskuze (0)

Přinášíme vám přehled všech testů a srovnávacích testů nových aut, které jsme vám na Auto.cz přinesli v letošním roce 2025.

Redakční testy tradičně patří k nejoblíbenějšímu obsahu na Auto.cz a ani rok 2025 nebyl výjimkou. Uplynulých dvanáct měsíců přineslo smršť automobilových novinek a my jsme dělali vše pro to, abychom vám ty nejzajímavější zprostředkovali formou našich recenzí. S koncem roku proto přinášíme velkou rekapitulaci a kompletní přehled všeho, co nám letos prošlo rukama.

Za celý rok 2025 jsme pro vás zveřejnili celkem 163 klasických testů a 21 srovnávacích duelů. Náš výběr byl i letos velmi pestrý a zahrnoval vše od dostupných městských vozů až po exkluzivní prémiové modely. Pokud jde o statistiky, největší zastoupení měly v našich testech značky Audi a Volkswagen s 20 testy, následované automobilkami BMW (17) a Škoda (15).

V následujícím abecedním seznamu si můžete připomenout všechny naše jízdní dojmy, ať už hledáte inspiraci, nebo jen kvalitní čtení při čekání na příchod nového roku 2026.

Abarth

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

BMW

BYD

Citroën

Cupra

Dacia

Evo

Farizon

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Jaecoo

Jeep

KGM

Kia

Lada

Land Rover

Leapmotor

Lexus

Lynk & Co

Mazda

Mercedes-Benz

MG

Mini

Mitsubishi

Nissan

Omoda

Opel

Peugeot

Renault

Rolls-Royce

Suzuki

SWM

Škoda

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

Wuling

Zeekr

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů