Dodge poodhaluje policejní speciály, mohou dostat 5.7 litrovou V8 HEMI

Dodge připravuje premiéru omlazeného policejního sedanu a SUV, pod jejichž kapotami by mohlo být ukryto pořádné stádo plnokrevníků.

Není to tak dlouho, co automobilka Dodge představila faceliftované SUV Durango. To sice v modelovém roku 2021 přijelo jen s několika drobnými kosmetickými změnami, zásadní novinkou však bylo představení verze SRT Hellcat, která nabízí slavnou V8 o výkonu 529 kW (710 k) s 875 N.m točivého momentu. A tím novinky nekončí.

Na instagramovém profilu Dodge Law, kde bývají prezentovány vozy z koncernu FCA určené pro službu u amerických bezpečnostních složek, se totiž objevila fotografie dvou maskovaných policejních modelů. V komentářích se pak můžeme dočíst, že prvním je Durango Pursuit a druhým Charger Pursuit.

Automobilka bohužel neprozradila žádné bližší informace, pouze zmínila dostupnost objednávek od září tohoto roku. V příštích týdnech se tak nejspíš dočkáme zajímavé premiéry. Jenže ještě před premiérou můžeme vsadit na spekulace, které přinesl web Mopar Insider.

Podle informací, které citoval web Motor 1, by Dodge Durango Pursuit měl být ve výbavě R/T s paketem Tow N Go. Jinými slovy: pod kapotou by měl být 5.7 litrový vidlicový osmiválec Hemi, který vozu umožní táhnout náklad o hmotnosti necelých 4 tun a maximální rychlost byla zvýšena na 233 km/h. Ujet tomuhle SUVčku tak rozhodně nebude snadné.

Sedan Dodge Charger Pursuit měl v rámci modernizace projít jen drobnými změnami. Podle informací z Mopar Insider by pod kapotou měl zůstat vidlicový šestiválec Pentastar v kombinaci s pohonem zadních kol, existuje však i reálná šance, že by se do prodeje mohla dostat verze s 5.7 litrovou V8 Hemi a pohonem všech kol.

Kromě výkonného motoru, výstražných světel, policejního zbarvení a všech hraček, kterými bývají policejní vozy vybaveny, navíc Charger Pursuit dostane i dveře řidiče a spolujezdce s balistickou ochranou.

Dodge zkrátka ví, co policisté ve službě ocení. Zřejmě i proto je v současnosti Dodge Charger Pursuit nejlépe prodávaným policejním sedanem v zámoří, jak dodává web Mopar Insider. Policejní Durango Pursuit se pak bude snažit šlapat na paty policejnímu Fordu Interceptor SUV, který je pro změnu nejlépe prodávaným policejním SUV v zámoří.