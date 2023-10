Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mladoboleslavská Škodovka začátkem nového milénia vstoupila do světa luxusních aut. Když na evropské silnice vyjel první novodobý Superb, česká značka navázala na tradici přepychové limuzíny z třicátých let a nabyla nové sebevědomí. Moderní vlajková loď značce otevřela nové obzory a už brzy bude mít dalšího nástupce. Nejnovější čtvrtý Superb se oficiálně představí už za necelý měsíc.

S blížícím se slavnostním debutem zásadní letošní novinky nám Škoda Auto připomíná předcházející generace modelu. Po nedávných nostalgických vzpomínkách designérů na první novodobý Superb nám tak přináší pokračování, v němž se věnuje přímému nástupci. Druhá moderní Škoda Superb navíc byla charakteristická netradičním technickým řešením karoserie, které se u dalšího nástupce už neobjevilo.

Byl to sedan, nebo liftback? Superb druhé generace se standardní karoserií sedan se představil už v březnu 2008 a zaujal automobilový svět inovativním zadním víkem TwinDoor. Neobyčejné dvojité otevírání při stisku jednoho tlačítka otevřelo pouze víko jako u klasického sedanu, jiným hmatem však bylo možné otevřít celou zadní část i se zadním oknem. „Dvojkový“ Superb tak byl sedanem i liftbackem v jednom.

„Tohle řešení se projevilo na designu zadních sloupků a celé zádě. Musel jsem navrhnout i vybrání pro to dvojité otevírání víka a dlouho jsme řešili umístění registrační značky,“ vzpomíná Zdeněk Cibulka, hlavní designér exteriéru druhé generace Superbu. Umístění registrační značky v zadním nárazníku sice není u škodovek zvykem, ale celkovému vzhledu to opticky pomohlo. Současně to bylo nejjednodušší řešení i z hlediska výroby.

U praktičtějšího kombíku, uvedeného na podzim roku 2009, unikátní řešení otevírání zavazadlového prostoru pochopitelně nebylo. „Vývoj kombi tehdy dostal za úkol dnešní vedoucí designu exteriéru Karl Neuhold. Vycházel z mého návrhu limuzíny s tím, že auto je shodné po B sloupek, od něj dál je nové. S Karlem Neuholdem se na kombi tehdy výrazně podílel i tehdejší šéfdesigner Jens Manske a musím říct, že se jim ta práce náramně povedla,“ doplňuje Cibulka.

Do vzhledu druhého Superbu později promluvil i pozdější šéfdesignér Jozef Kabaň, když při faceliftu modelu v roce 2013 vtiskl moderní LED technologie, které se tehdy začaly stávat běžnou záležitostí. Druhá generace po modernizaci dostala jedinečné přední světlomety s denním svícením zvýrazňujícím motiv oka.

Už tehdy se začal rozvíjet i škodovácký podpis v podobě písmene C. Jednotlivé modely se začaly hierarchicky odlišovat, takže Fabia dostala C tvořené jedním precizním proužkem, Octavia dvěma a Superb při faceliftu třemi LED proužky.

Druhá generace byla na zadních sedadlech ještě prostornější, a návrháři spolu s konstruktéry zachovali i deštník, jaký byl překvapivým bonusem první generace. Ten se přesunul ze zadních dveří do předních, aby byl k dispozici jak pro řidiče, tak spolujezdce. To si vyžádalo nové pojetí výplně předních dveří, aby pro něj vznikl odpovídající prostor.

Škoda Superb druhé generace se vyráběla v letech 2008 až 2015 v továrně v Kvasinách a na silnice vyjelo přibližně 618 tisíc exemplářů. Druhý Superb, vyvinutý na menší koncernové platformě PQ35, byl poslední generací s vidlicovými šestiválci. Už v roce 2009 jej dokázal ocenit i britský automobilový magazín Top Gear, když jej ocenil titulem Luxusní auto roku.

Na druhou generaci Škody Superb už brzy naváže nová čtvrtá generace, jakou nám mladoboleslavská značka představí už 2. listopadu letošního roku. Pro další informace sledujete Auto.cz, protože u toho nebudeme chybět.