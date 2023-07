Čtvrtá generace Škody Superb se představí v listopadu. Už nyní jsme se svezli zamaskovanými prototypy verze Combi a na vlastní oči ji i viděli – byť fotit zatím nesměli. Zájemcům o největší škodovku ale umíme říci vše, co potřebují vědět.

Již dlouho není žádným tajemstvím, že se čtvrtou generací novodobá Škoda Superb opustí továrnu v českých Kvasinách a přesune se do slovenské Bratislavy. Zde se bude vyrábět po boku Volkswagenu Passat, který tentokráte bude technicky téměř identický. Vývoj obou modelů – Superbu IV a Passatu B9 – měla přitom na starost automobilka Škoda.

Naopak se zvětšil

Už ve stávající generaci platilo, že superb je sourozenec passatu. Proti němu však měl o pět centimetrů delší rozvor náprav, což znamenalo nejen více místa pro zadní cestující, ale také komfortnější jízdní vlastnosti. Těm pak sekundovalo i měkčí naladění.

Nyní jsme už věděli, že vzhledem k odlivu zákazníků z tradičního segmentu střední třídy bylo nutné šetřit a superb i passat mají stejný skelet, budou tedy stejně velké. A báli jsme se tudíž, zda čtvrtý superb nebude menší než minulý. Dopadlo to však tak, že o těch pět centimetrů na rozvoru náprav si polepšil passat. Rozvor obou vozů je tak shodný se Superbem III, tedy 2841 mm. Hlavní rozměry uvádíme v samostatné tabulce, z níž vidíte, že superb mezigeneračně vyrostl ve všech směrech – překvapivě s výjimkou vnější šířky, když je naopak o 15 mm užší. O pár milimetrů se zvětšilo místo nad hlavou, a zase povyrostl kufr – u combi o 30 litrů (celkem 690), u liftbacku o 20 (645).

V opačném pořadí jmenujeme karosářské verze proto, že překvapivě i tak přijdou na trh. Nejdřív už koncem tohoto roku se dočkáme prvních kombíků, které se od Passatů Variant budou odlišovat předním nárazníkem, blatníky, kapotou a interiérem – tím překvapivě hodně.

Počátkem roku 2024 pak přijde liftback, někdy honosně zvaný limuzína. Ten bude proti passatu podstatně odlišnější, protože Volkswagen už nabídne jen kombi Variant. Tradiční sedan existovat nebude, touhu po reprezentativnější karoserii tak z dvojice sourozenců uspokojí pouze škodovka. Zajímavostí bude souběh produkce – zatímco v Bratislavě se už budou vyrábět Passat Variant a Superb Combi, v Kvasinách ještě asi tři měsíce poběží současný liftback.

Hlíníková nápravnice, skvělé sedačky

Díky výrobě na jedné lince s passatem si škodovka pomohla k několika věcem, které mu dříve mohla jen závidět. Zaprvé nápravnice, tedy podmotorový rám, je nyní hliníková místo plechové. Už v představení Kodiaqu II (jehož technika je do značné míry podobná) jsme napsali, že výrobce za její výhody považuje nízkou hmotnost a vysokou pevnost – my pak, že nebude rezavět.

Zadruhé sedačky. Ty u současného superbu bývaly předmětem kritiky. Nám v testech nikdy nevadily, ale za osmiletou kariéru modelu jsme zaznamenali dost ohlasů, že z nich bolí záda. Nyní i do škodovky proniknou sedačky, které Volkswagen nazývá ErgoActive. Mají výsuvnou přední část sedáku, i u verze s manuálním ovládáním lze měnit nejen výšku, ale též sklon sedáku. Dále se chlubí perfektním bočním vedením a jejich kožená verze i masážní funkcí s pomocí deseti výsuvných bodů v opěradle.

Třetí věc souvisí také se sedačkami. Přední hlavové opěrky lze nastavovat nejen výškově, ale také podélně. Tuto funkci typickou pro volkswageny škodovky nikdy neměly, nemá ji dokonce ani nový kodiaq. Jen superb. Je to zcela zásadní věc pro lidi, kteří mají rádi opěradlo více kolmo. Standardní pozice většiny dnešních hlavových opěrek je pak nutí mít předkloněnou hlavu.

Zatopí i poslepu

Uvnitř je novinek bezpočet. Například roleta zavazadelníku může nyní být také elektricky ovládaná, a když se zvednou páté dveře, sama vám odkryje vstup. Nebo ji můžete ze servopohonu v bocích zavazadelníku uvolnit a ovládat manuálně.

Stejně jako kodiaq už nebude ani superb nabízen s manuální převodovkou. Automatická DSG budou výhradní volbou. Jejich volič se navíc přesunul napravo za volant, takže středový panel nabízí mnoho místa pro nápoje či odložení drobností.

Zajímavostí je indukční nabíjení telefonu výkonem až 15 W chlazené z vnitřní strany ventilátorem. Tím by se mělo zabránit známému přehřívání mobilů doprovázenému jednak poklesem rychlosti nabíjení, jednak snížením životnosti baterky. Passat se proti superbu může pochlubit větším displejem infotainmentu – až 15 palců. U škodovky je maximum 12,9“.

Český vůz však zase boduje specifickou trojicí otočných ovladačů Smart Dials. Vypadají jako klasická „kolečka“ automatické klimatizace, což také bude jejich nejběžnější použití. Otočením doprava zvyšujete teplotu, doleva snižujete. Po stisku krajních ovladačů stejným způsobem řídíte vyhřívání či odvětrání sedaček. Prostřední má implicitně na starosti rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu, v centrálním displeji si však můžete naprogramovat další čtyři funkce: režimy takzvané chytré klimatizace, hlasitost audiosystému, volbu jízdního režimu či zoom mapy.

Výsledek vašeho zásahu se vždy zobrazuje v malém displeji uprostřed každého z tří ovladačů, navíc vyskočí na velkém, centrálním. U sesterského volkswagenu se vše bude ovládat jen na dotykovém displeji nebo hlasově.

Pět podvozků!

Technika vozu a jeho pohony jsou stejné jako u nedávno představeného modelu Kodiaq II. Rozdíl představují podvozky. Kodiaq nabízí jen standardní mechanický a vylepšený elektronický DCC Pro. Superb bude volitelně nabízet rovnou pět podvozků. Tři mechanické: standardní, zvýšený s paketem pro špatné cesty a snížený sportovní. A dva s elektronicky regulovanými tlumiči: DCC Pro a snížený DCC Pro Sport.

V paletě motorizací může superb nabídnout jeden agregát navíc: 2.0 TSI (195 kW). Tuto nejsilnější variantu kodiaq možná poskytne až časem ve verzi RS. V případě Superbu IV bude k dispozici od začátku a nahradí stávající provedení 2.0 TSI (206 kW). Podobně jako dnes bude tato varianta výrazně mechanicky modifikovaná, tedy s přídavným chladičem převodovky v levém předním rohu a pro regiony s horkým klimatem i přídavným chladičem motoru v rohu pravém. Jedině tato verze si také zachovává náporový přívod chladicího vzduchu k brzdám. Slabší motorizace odvádějí teplo z brzd ofukem ventilátorem chladiče a mají pak nižší odpor vzduchu. Výkon ventilátoru mimochodem mezigeneračně vzrostl z 800 na 1200 W.

„Podvozek zdaleka není hotový, čeká nás ještě hodně práce. Širší možnosti nastavení znamenají také mnohem více práce pro vývoj. Separátní nastavování stlačení a roztažení by při nedbalé práci umožnilo vytvořit i set-up, který by nejen nefungoval, ale byl i doslova nebezpečný. Proto taky rozhodně nebude umožněno toto nastavovat samotnému zákazníkovi. Ten si jen zvolí požadovanou úroveň komfortu. Přesné poměry sil jsou na nás,“ vysvětluje Jan Štěpánek, který má ladění nového modelu na starosti.

Když je systém tak inteligentní, že v mžiku reaguje na jízdní styl řidiče i kvalitu povrchu vozovky, nemohlo by se to i samo naladit pro daný vůz? Vždyť senzory pohybů tlumičů a karoserie přece musí poznat, kdy kola například odskakují?

„To je dobrá myšlenka,“ směje se Štěpánek. Koliduje však například s požadavky na rozměry tlumiče. Ten s neomezeným rozsahem regulace by byl příliš velký. Stále existuje mnoho mechanických variant pro různé hmotnosti a požadavky na jízdní chování s jen určitým rozsahem elektronického řízení. „Často při testování zjistíme, že jsme došli na hranici regulace, a musíme zvolit vedlejší mechanickou variantu,“ vysvětluje Štěpánek.

Superb by měl mít ve finále měkčí nastavení než kodiaq, neboť díky nižšímu těžišti to neohrozí jeho stabilitu. Na otázku, který model tedy bude komfortnější, však Jan Štěpánek nemá jednoznačnou odpověď. Superb bude mít měkčí „pérování“, kodiaq však větší kola, která méně padají do děr.

Nadále budou existovat dvě verze řízení: standardní s konzervativně velkým převodem a progresivní, jehož převod ke krajům roste a hodí se i pro sportovnější jízdu.

Viděli jsme design bez maskování

Večer auto vidíme bez maskování. Zepředu je to opravdová moderní škodovka s jasnou identitou. Proti současnému modelu, který při čelním pohledu vypadal velmi rozkročeně a sportovně, nám nesedí nečekaně kolmé boky pod linií zasklení. Trochu návrat k druhé generaci. Ale celkový dojem z přídě je pozitivní.

Horší je záď kombíku. Zde je zjevný styl Volkswagenu okořeněný tentokráte snahou přiblížit se ikonickým Audi Avant – nejvíce asi A6 minulé generace C7. Se škodovkou tohle nemá nic společného. Liftback, pro který si logicky mohli škodováci navrhnout vlastní výlisek pátých dveří, bude mít příď a záď prý v mnohem lepší harmonii – zatím jsme ho však neviděli.

Laky karoserie: Šest nových!

Díky výrobě v Bratislavě, kde mají zavedené jiné barvy, přinese superb zásadně změněnou paletu odstínů. Známé ze stávajícího modelu jsou jenom dva: nemetalická modrá Energy a šedá Grafitová. Ostatní jsou nové, kromě žluté a červené jsou však další barvy hodně nevýrazné. Špatnou zprávou je, že pro nový model už nebude k dispozici takzvané zvláštní lakování. Schopnost stříkat bezpříkladně širokou nabídku desítek odstínů má totiž jen továrna v Mladé Boleslavi a převoz celých karoserií na takovou vzdálenost by se už nevyplatil.

Žlutá Ice Tea

Bílá Purity

Černá Ebony

Stříbrná Pebble

Červená Carmine

Modrá Cobalt

Hlavní rozměry a srovnání se současným modelem Rozměry Škoda Superb Škoda Superb Combi Délka (mm) 4912 (+43) 4902 (+40) Šířka (mm) 1849 (-15) 1849 (-15) Výška (mm) 1481 (+12) 1482 (+5) Rozvor (mm) 2841 2841 Efektivní prostor pro hlavu vpředu (mm) 1049 (+11) 1049 (+7) Efektivní prostor pro hlavu vzadu (mm) 986 (+6) 1008 (+8) Objem zavazadlového prostoru (l) 645 (+20) 690 (+30)

Jízda s maskovanými prototypy Škody Superb IV: Ještě bude hodně práce

Testovací jízdy čtveřicí maskovaných prototypů se konaly v okolí francouzského Crozet. Na finální verdikt si zatím musíte počkat – s naladěním podvozku DCC Pro bude hodně práce. Naopak design už byl zcela sériový a tam nějaké hodnocení vyslovit můžeme.

Kdo četl před čtyřmi týdny reportáž o Škodě Kodiaq II, kterou jsme otestovali na stejné akci, jistě si pamatuje nadšení z podvozku DCC Pro. Nové tlumiče od firmy KYB střídají systém od Monroe. Zatímco dříve elektronická regulace měnila současně tuhost ve stlačení i roztažení jedním elektromagnetickým ventilem, nyní má pro každý směr ventil separátní. Řídicí elektronika toho umí využít a může třeba přitvrdit tlumiče jen ve stlačení a roztažení nechat měkké. Triky se vzájemným „rozhozením“ obou nastavení lze dá dosáhnout kouzelně měkkého pohybu při současné stabilitě v zatáčkách a dobré ovladatelnosti. A zatímco u kodiaqu jsme z výsledku opravdu výskali nadšením, superb jezdil jen normálně. Žádné měkké houpání, které máme rádi na současném modelu, sem tam rána na nerovnosti, chování prostě zhruba odpovídající běžnému autu na běžných tlumičích. Od Škodovky, jejíž ladiči podvozků dlouhodobě patří ke špičce, čekáme mnohem víc. Přepínání režimů máme uvnitř zakryté, takže jedeme jenom v módu Normal.

Nabídka motorů: Čistší a úspornější

Všechny motory plní novou emisní normu Euro 6 EA s přísnějšími limity škodlivin v reálné jízdní zkoušce a také vylepšenou schopností vlastní diagnostiky závad. Mnohem přísněji se testuje, zda vozidlo už při malé odchylce čistoty emisí řidiče svítící kontrolkou upozorní, že má vyhledat servis.

1.5 TSI ACT mHEV DSG7, 110 kW, 250 Nm, pohon 4x2: Technologický skvost s vypínáním dvojice válců, přičemž v tu chvíli se přepíná i pracovní režim válců běžících z Millerova na Ottův cyklus. V superbu je vždy spojen s 48V mild-hybridem, kde elektromotor (na řemenu) je nově chlazený kapalinou. Výhodou je plachtění s vypnutým motorem. Slušný základní pohon.

2.0 TSI, DSG7, 150 kW, 350 Nm, pohon 4x2: Agregát podobný tomu, který v současné generaci má 140 kW. Tedy Audi EA 888 čtvrté generace s velmi vysokou kompresí 12,2 : 1 a dvojicí vaček – pro úspornou jízdu při nízkém zatížení a pak pro plný výkon, kdy plnicí tlak je ovšem zákonitě omezený vysokou kompresí. Tento benzinový dvoulitr míří na maximální účinnost.

2.0 TDI, DSG7, 110 kW, 360 Nm, pohon 4x2: Slabší litinová verze dieselového dvoulitru se s přísnějšími emisemi vyrovnala bez ztráty výkonu. Průběh točivého momentu je naopak o kus příznivější než v aktuálním modelu.

2.0 TDI, DSG7, 142 kW, 400 Nm, pohon 4x4: Hliníková verze nové motorické řady EA 288 Evo se poprala s nároky na lepší konverzi oxidů dusíku s pomocí nového a většího katalyzátoru SCR, který však zvýšil protitlak ve výfuku. Maximální výkon proto klesl o 5 kW.

1.5 TSI, PHEV DSG6, 150 kW, 400 Nm, pohon 4x2: Největšího vylepšení ze všech pohonných jednotek se dočkal dobíjecí hybrid známý pod označením Superb iV. Kapacita akumulátoru se zvýšila z 12,7 na 25,7 kW, čistě elektrický dojezd tak činí přes 100 km. Úplně o něčem jiném je též dobíjení: na střídavý proud nově třífázové, čímž výkon vzrostl z 3,6 na 11 kW. Zásadní novinkou pak je dobíjení stejnosměrným proudem výkonem až 50 kW.

2.0 TSI, DSG7, 195 kW, 400 Nm, pohon 4x4: Proti současnému modelu s výkonem až 206 kW se zvýšila komprese z 9,3 na 9,6 : 1. To znamená vyšší účinnost už při částečném zatížení, ale také méně vzduchu, který je možné pod hranicí klepání do válců natlačit. Výsledkem je pokles výkonu o 11 kW, točivý moment a pružnost by však měly zůstat stejné.

Plusy

Skvělá aerodynamika, součinitel odporu jen 0,24

Ještě lepší prostornost

Obrovský zavazadelník (Combi 690 l)

Rekordních pět typů podvozku na výběr

Ovládání klimatizace a dalších funkcí otočnými regulátory

Vynikající sedačky

