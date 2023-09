Škoda Superb se poprvé ukazuje jako liftback. Do délky narostl o 43 milimetrů!

Po prvních ukázkách nové generace Škody Superb v praktické verzi kombi, včetně pohledu do interiéru, dnes mladoboleslavská automobilka poprvé poodhaluje také elegantnější karosářskou verzi liftback. Vůz je zatím zahalen maskovací fólií, přesto nám automobilka prozradila zajímavé detaily.

Předně musíme zmínit větší rozměry, díky kterým by měl nový Superb liftback nabídnout více prostoru v kabině. Liftback narostl do délky o 43 milimetrů (na 4.912 mm) a do výšky o 12 mm (na 1.481 mm). Rozvor 2.814 mm a šířka vozu 1.834 zůstávají stejné.

Díky úpravě rozměrů slibuje nový Superb o 11 milimetrů více místa pro hlavu vpředu a o šest milimetrů více vzadu. Díky strmějšímu čelnímu sklu, optimalizovaným přívodům vzduchu a propracované kabině se automobilce povedlo zlepšit aerodynamiku, díky čemuž je nyní součinitel odporu vzduchu cx 0,24.

Po designové stránce očekáváme stejný styl, jako nabídne model kombi. Připomenout můžeme nově přepracovanou osmihrannou masku chladiče nebo modernizované kliky. Dodejme, že na rozdíl od sourozeneckého modelu VW Passat (se kterým byl nový Superb vyvíjen a společně bude vyráběn v závodu v Bratislavě), bude pouze mladoboleslavský model vyráběn ve dvou karosářských verzích. Passat dorazí pouze jako Variant, tedy kombi.

Připomenout můžeme také širokou paletu pohonných jednotek. Od základního 1,5litrového mild-hybridu o výkonu 110 kW, dvou 2,0litrových zážehových motorizací TSI o výkonu 150 a 195 kW a dvou vznětových motorů 2,0 TDI o výkonu 110 a 142 kW. U liftbacku automobilka zatím nezmínila plug-in hybridní pohon, který bude u modelu kombi dostupný ve dvou výkonnostních verzích. Připomíná ovšem kombinaci motorů pouze se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG, přičemž dvojice silnější 2,0litrových motorizací dostane automaticky i pohon všech kol.

Ve stručnosti můžeme připomenout také novou kabinu, která dostane nový volně stojící centrální displej multimediálního systému s úhlopříčkou 13 palců. Digitální přístrojový štít navíc poprvé doplní i nový head-up displej.

Specialitou nového Superbu a Kodiaqu se stanou rovněž multifunkční ovladače Smart Dials, umístěné pod displejem infotainmentu, které jsou vybaveny malým displejem o průměru 32 mm a umožňují ovládat více funkcí. Volič automatické převodovky se přesunul ze středového tunelu na sloupek řízení, čímž automobilka získala více prostoru pro posádku a celkově čistší a uspořádanější vzhled.

Kromě úprav vozu došlo také k úpravám výbavových stupňů. Stupně Ambition a Style nově nahrazuje výbavový stupeň Selection, který je dále doplněn o výbavové stupně Sportline a Laurin&Klement. Každý výbavový stupeň se přitom vyznačuje specifickým designem interiéru s důrazem na udržitelnost materiálů.