Slavnostní odhalení nových generací vlajkových modelů Škodovky se blíží. Už letos na podzim se oficiálně představí nový Kodiaq a Superb. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před blížícími se debuty oznamuje, že úspěšně dokončila testování nových vrcholných modelů v náročných podmínkách a přibližuje, čím vším nejnovější generace populárních vozů musely bezchybně projít.

Nový Kodiaq a Superb absolvovaly intenzivní mezinárodní testovací program, jehož pomocí automobilka simuluje 40 let provozu nových vozidel na silnicích ještě před jejich uvedením do prodeje. Vývojové prototypy během dvou let najely více než milion kilometrů a při testovacích jízdách byly vystaveny teplotám od -30 °C na sever od polárního kruhu až po téměř 50 °C v arizonské poušti.

„Před zahájením sériové výroby posuzujeme všech zhruba 7000 komponentů. Naše přísné testovací programy přinášejí přesné údaje o odolnosti, životnosti a celkové kvalitě každého dílu. Z těchto extrémních testů získáváme poznatky o faktorech, jako je tepelná odolnost, a dokonce i stálost laků a povrchových úprav. Jsme odhodláni identifikovat a realizovat veškeré potřebné úpravy,“ doplňuje Florian Weymar, vedoucí oddělení Řízení kvality ve Škoda Auto.

Nejmodernější generace Kodiaqu a Superbu byly mimo extrémních podmínek oblastí nad sever od polárního kruhu nebo arizonské pouště testovány i v horkém Španělsku nebo Africe. Automobilka díky tomu získala nové relevantní informace o celkové životnosti vozů i funkci pohonných ústrojí, a to včetně toho plug-in hybridního. Nově mají oba modely nabídnout čistě elektrický dojezd přesahující 100 kilometrů.

Škodovka se při testování věnovala i tomu, aby se nový Superb a Kodiaq osvědčily jako tažná vozidla. Na Grossglocknerské vysokohorské silnici v rakouských Alpách se sklonem až třináct procent otestovala účinnost brzd i tepelnou regulaci.

Automobilka současně doplňuje, že první virtuální testy nových vozů provádí už přibližně čtyři roky před jejich oficiální premiérou, reálné jízdy zahajuje zhruba o dva roky později. Prověřuje tak celkovou odolnost vozů – od podvozku a karoserie až po pohonné a elektrické systémy. Na nejnovějších škodovkách přitom testovala i nový adaptivní podvozek DCC Pro a nové adaptivní světlomety TOP LED Matrix.

S úspěšně dokončeným testováním obou nových modelů se automobilka může začít více věnovat blížícím se oficiálním debutům i zahájení sériové produkce. Premiéry nových modelů Kodiaq a Superb se uskuteční v nadcházejících týdnech a my budeme u toho. Pro nejnovější informace i nadále sledujte Auto.cz.