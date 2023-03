Elektrické Mini Aceman odkrývá parametry, očekává se dojezd až 400 km

Čistě elektrický pětidveřový crossover by měl dorazit v roce 2025, v nabídce se umístí mezi základní Cooper a větší Countryman.

Značka Mini se připravuje na výraznou změnu, která se nepřekvapivě ponese v duchu elektrifikace. Stejně jako mnoho dalších evropských automobilek, také Mini se chce do konce tohoto desetiletí stát čistě elektrickou značkou. Přesto nám v následujících letech nabídne i spalovací modely.

Nabídka značky by se měla skládat ze tří modelů. Základem nabídky bude malý Cooper, jehož maskovaný prototyp i špionážní fotky vídáme posledních několik měsíců. Nad ním bude postaven nový Aceman, který by měl konkurovat například čistě elektrickému Jeepu Avenger. Na vrcholu nabídky pak bude Countryman, který bude nově stát na platformě BMW X1, a jeho výroba by měla od roku 2023 poprvé probíhat čistě v Německu.

Novou éru by měl přitom odstartovat právě Countryman, který bude podle informací britských kolegů z Autocar představen v únoru příštího roku. A to jak ve spalovací, tak i elektrické verzi. V květnu by měl následovat čistě elektrický Cooper, který v červenci doplní spalovací Cooper. V lednu 2025 se pak čeká příchod nového modelu Aceman.

Nový Aceman, který vznikl pro vyplnění mezery mezi dvojicí klasických modelů, by podle informací BMW Blog měl být vyráběn pouze v elektrické verzi, zatímco jeho dva sourozenci nabídnou spalovací i elektrické pohonné ústrojí. Jeho výrobu by měla zajistit čínská společnost Spotlight Automotive, která je společným podnikem BMW Group a Great Wall Motors.

Model Aceman by měl být vyráběn ve dvou verzích, základní E a vyšší SE. Základní verze by měla nabízet vpředu uložený elektromotor o výkonu 131 kW, který bude napájen z baterie o kapacitě 40 kWh. Dojezd této verze by se měl pohybovat údajně kolem 300 kilometrů dle WLTP.

Vyšší verze SE by podle informací BMW Blog měla dostat elektromotor o výkonu 160 kW, napájený z baterie o kapacitě 54 kWh. Dojezd dle WLTP by pak mohl vyrůst na cca 400 kilometrů. V podstatě se tak bavíme o stejné technice a stejných parametrech, jako u očekávané nové generace Mini Cooper, tedy základního modelu nabídky.

Cooper by však měl být nabízen jak v čistě elektrické, tak i spalovací verzi. Pouze spalovací verze však bude nabízena s pětidveřovou karoserií a ve verzi se stahovací střechou. Lze tedy předpokládat, že zájemci o praktičtější pětidveřové modely budou odkázáni na volbu mezi Acemanem a větším Countrymanem.

Základní Cooper by přitom měl měřit okolo 3,8 metru na délku, díky zkrácení předního převisu, prodloužení rozvoru a rozšíření rozchodu by však měl nabídnout více místa. Větší Aceman by pak měl měřit 4075 mm na délku a 1495 mm na výšku, přičemž jeho rozchod by měl mít hodnotu 2605 mm.

Designovou podobu modelu Aceman již naznačil stejnojmenný koncept, který automobilka představila v červenci loňského roku. Špionážní fotografie z testování prototypu pak naznačují, že produkční vůz bude konceptu přinejmenším výrazně podobný.